Regionali in Basilicata: chi è Piero Marrese, nuovo candidato del centrosinistra

Chi è Piero Marrese? Volto noto della politica lucana è stato scelto dal centrosinistra per correre alle elezioni regionali contro il presidente uscente Vito Bardi. Il suo curriculum è ricco di esperienze e infatti Marrese ha fatto molta gavetta nonostante sia entrato in politica da meno di dieci anni.

Chi è Piero Marrese: età, laurea, professione

Piero Marrese è nato a Policoro, in provincia di Matera, sotto il segno del Cancro, il 27 giugno 1980. Attualmente ha 43 anni. Si è laureato in Giurisprudenza nel 2005 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dopo aver conseguito il titolo di laurea ha optato per il dottorato di ricerca, grazie al quale ha iniziato a lavorare in ambito accademico ed è stato anche ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Oltre alla carriera accademica, Piero Marrese ha svolto la professione di avvocato dal 2007, a due anni dalla sua laurea. Inoltre ha lavorato come collaboratore della rivista giuridica Giurisprudenza italiana e contratti.

La carriera politica di Marrese: dalla prima vittoria alle comunali alla candidatura alle regionali in Basilicata

Appassionato di politica, Marrese ha iniziato a militare tra le fila del centrosinistra a partire dal 2015, quando si è candidato alle comunali di Montalbano Jonico.

Quell'anno vinse le elezioni con il 52,98% dei voti, una vittoria sul filo del rasoio. Nel 2020, al termine dei cinque anni di mandato, Marrese si è ripresentato alle comunali di Montalbano Jonico ottenendo questa volta una vittoria a dir poco schiacciante. Nel 2020, infatti, la sua lista ottenne il 90% delle preferenze.

A metà del suo primo mandato come sindaco, Piero Marrese fu nominato presidente della provincia di Matera nel 2018. Al termine del suo primo mandato come presidente provinciale, è stato riconfermato nel 2022, appena due anni fa. In questo caso, però, Marrese non è dovuto passare per le elezioni in quanto dal 2014 il presidente della provincia non è più eletto dai cittadini.

Piero Marrese gode di un'enorme stima tra le fila del centrosinistra e tra i suoi elettori. Per tali ragioni, il presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, è stato scelto come candidato ideale per correre alle regionali in Basilicata contro il governatore uscente Vito Bardi.

Piero Marrese mette d'accordo tutti: ok al campo largo

Stava per saltare la strategia politica del campo largo in Basilicata, ma il nome di Marrese ha garantito un'intesa tra i principali partiti dell'opposizione. Il candidato alle regionali sarà sostenuto da un'ampia coalizione composta dai seguenti partiti: Partito Democratico (PD), Movimento 5 Stelle (M5S), Alleanza Verdi/Sinistra Italiana (AVS), Partito Socialista Italiano (PSI) e +Europa.

Il grande assente dalla coalizione è Azione. Il partito guidato da Carlo Calenda, con molta probabilità, come hanno affermato Donato Pessolano (segretario di Azione in Basilicata) e Marcello Pittella (consigliere regionale) sosterrà il governatore uscente Vito Bardi candidato con la coalizione di centrodestra.