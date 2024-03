Cos'è il Campo largo: significato, origine, applicazione politica

Cosa significa l'espressione campo largo? Più che due semplici parole, o una frase meramente usata in ambito giornalistico, si tratta di un vero e proprio progetto politico messo in campo in più occasioni dal centrosinistra italiano. Scopriamo le sue origini e la sua applicazione pratica.

L'origine e il significato dell'espressione campo largo

Non esiste una data precisa che ci permette di risalire alla nascita dell'espressione campo largo, ma presumibilmente ci troviamo nell'era in cui Enrico Letta era segretario del Partito Democratico (PD) quindi tra il 2021 e il 2023. Il leader dem era solito inserire nelle sue discussioni e nei suoi comizi l'espressione campo largo che in pratica era una sorta di coalizione che abbracciava tutti i partiti afferenti all'area del centrosinistra, come il Movimento 5 Stelle (M5S) e altri partiti minori, o del centro, come Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi.

Chiarito il concetto di campo largo, che è un progetto politico che abbraccia tutti i partiti del centrosinistra e centristi, bisogna adesso vedere le sue applicazioni pratiche. In passato, prima del campo largo, i principali partiti del centrosinistra hanno sempre provato ad abbracciare, con mega coalizioni, la maggior parte delle fazioni politiche che avevano una linea di pensiero simile a quella dei progressisti italiani. Motivo per cui anche attribuire la nascita di questa strategia ad Enrico Letta è abbastanza errato perché in passato era stato già messo in pratica da politici come Romano Prodi.

L'applicazione pratica: dalle elezioni del 1996 alle ultime regionali in Abruzzo

Ed è stato proprio Prodi, insieme a D'Alema e Rutelli, forse, il primo politico che durante la seconda repubblica ha dato l'esempio di cosa sia un campo largo (e anche vincente). Dal 1995 al 2007, infatti, nel nostro Paese esisteva un'alleanza di tutto il centrosinistra italiano nota come L'Ulivo. Il progetto dei tre politici dprogressisti aveva portato alla formazione anche di quattro governi: Prodi I, D'Alema I, D'Alema II e Amato II.

Tornando ai giorni nostri, l'ultima vera applicazione pratica del Campo largo c'è stata fino a ieri, 10 marzo 2024, in Abruzzo. Nella Regione del centro si sono svolte le elezioni regionali vinte dal presidente uscente (che è stato riconfermato) Marco Marsilio. A sfidare il centrodestra in Abruzzo, la coalizione di centrosinistra guidata dal PD e composta da liste civiche ed alcuni partiti minori, ha fatto affidamento su tutte le forze politiche in opposizione al presidente uscente. La loro unione ha dato vita ad un Campo largo che però, purtroppo, non ha portato al risultato sperato.