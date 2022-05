Uno dei comuni più importanti che va al voto nella tornata elettorale di domenica 12 giugno è sicuramente il Comune di Catanzaro. La battaglia per il Comune di Catanzaro si presenta molto incerta anche per via delle spaccature nella coalizione di centrodestra. Tutti i dettagli nell'articolo.

Uno dei comuni più importanti che va al voto nella tornata elettorale di domenica 12 giugno è sicuramente il Comune di Catanzaro. Capoluogo di Regione che va al voto esattamente come altri tre a questo giro elettorale ovvero L'Aquila, Genova e Palermo.

A Catanzaro la sfida sarà tra sei candidati sindaco che si contenderanno il ruolo da primo cittadino. Vediamo i candidati in campo, le liste elettorali che si sono presentate a loro sostegno e anche gli appuntamenti elettorali in città in programma nei prossimi giorni.

La battaglia per il Comune di Catanzaro si presenta molto incerta anche per via delle spaccature nella coalizione di centrodestra che rendono possibile se non probabile il fatto di dovere ricorrere al ballottaggio del 26 giugno.

Elezioni Amministrative Catanzaro 2022: ecco le regole del voto

Catanzaro come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggiorana assoluta dei voti al primo turno, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno Tra il primo e l'eventuale secondo turno è possibile anche che ci siano apparentamenti tra liste. Al primo turno si viene eletti solo se si ottiene il 50% più uno dei voti da parte di un candidato.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna appendice al lunedì. E' un vero e proprio election day visto che oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Sei sono i candidati sindaco per il Comune di Catanzaro, 23 le liste presentate, per un totale di 709 candidati al consiglio comunale.

Elezioni Amministrative Catanzaro: non fa parte della contesa elettorale il sindaco Sergio Abramo

Sergio Abramo è il sindaco uscente del Comune di Catanzaro. Abramo ha segnato la storia politica della città di questi ultimi 25 anni visto che è stato sindaco alla guida di una coalizione di centrodestra prima negli anni dal 1997 al 2005 e poi dal 2013 fino ad oggi.

Abramo ora non fa parte della partita elettorale e dal settembre 2021 ha aderito a Coraggio Italia, il partito sempre di area centrodestra con alla guida tra gli altri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Vediamo quindi chi sono i candidati in lizza per succedere a Sergio Abramo alla guida del Comune di Catanzaro.

Elezioni Amministrative 2022 Catanzaro: ecco i sei candidati che sono in lizza per la poltrona di sindaco

I sei candidati a sindaco del Comune di Catanzario sono i seguenti.

C'è Antonio Campo con la sua lista Catanzato Oltre.

C'è poi Francesco Di Lieto vice presidente del Codacons con la lista Insieme Osiamo, una lista di ispirazione di sinistra.

C'è la candidata Wanda Ferro, deputata al parlamento del partito di Giorgia Meloni che è sostenuta dalla lista di Fratelli d'Italia.

C'è poi il quarto candidato che è Antonello Talerico che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati sostenuto da diverse liste: Azione Popolare, Noi con l’Italia, Catanzaro al Centro, Officine del Sud e Io scelgo Catanzaro.

Si candida poi al ruolo di sindaco di Catanzaro il docente universitario e giurista Valerio Donato appoggiato da diverse liste: Rinascita, Riformisti Avanti, Progetto Catanzaro, Italia al Centro, Prima l’Italia, Fare per Catanzaro, Catanzaro Azzurra, Catanzaro prima di tutto, Volare alto e Alleanza per Catanzaro.

Infine c'è il candidato a sindaco Nicola Fiorita, anch'esso docente universitario. che è sostenuto da 5 liste: Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Catanzaro Fiorita, Mò Fiorita Sindaco e Cambiavento.

Elezioni Amministrative Catanzaro: l'analisi del quadro politico, il travaglio del centrodestra e il no di Fratelli d'Italia a Donato

Catanzaro è una realtà emblematica ed è la fotografia delle difficoltà che sta vivendo la coalizione di centrodestra anche al livello nazionale.

Il centrodestra si presenta spaccato a questo primo turno di elezioni Comunali a Catanzaro. Da una parte ci sono Forza Italia e Lega che hanno deciso di sostenere la corsa a sindaco di Valerio Donato.

Fratelli d'Italia ha deciso invece di non convergere sulla candidatura di Donato non trovando in lui il profilo ideale e ha deciso di fare corsa solitaria con Wanda Ferro ex presidente della Provincia di Catanzaro e attualmente deputato di Fratelli d'Italia nella legislatura iniziata nel 2018.

Wanda Ferro è sostenuta anche dal sindaco uscente di Catanzaro Sergio Abramo e dalla componente di Coraggio Italia.

Non ci sono tra le liste che sostengono Donato i nomi "Forza Italia" e "Lega" ma chiaramente le liste Catanzaro Azzurra e Prima l'Italia sono molto vicine per ispirazione ai partiti di Silvio Berlusconi da un lato e di Matteo Salvini dall'altro. Anche Italia Viva ha deciso di dare il suo sostegno alla candidatura di Valerio Donato.

Come illustra nel dettaglio il sito calabria7.it il travaglio del centrodestra è legato al fatto che Forza Italia e Lega in primis abbiano deciso di appoggiare il candidato Valerio Donato che fino a poco tempo fa era nel Partito Democratico, forza alla quale si è allontanato dopo che è stata presa la decisione di candidare Nicola Fiorita da parte del centrosinistra.

Donato ha continuato la sua corsa a sindaco, a sostenerlo ci sono liste di ispirazione di centro, di centrosinistra e centrodestra e sono arrivati i sostegni di Forza Italia e Lega ma non quello di Fratelli d'Italia.

E la discesa in campo in solitaria di Fratelli d'Italia vista la forza nazionale dal punto di vista elettorale del partito di Giorgia Meloni rende altamente probabile un esito che potrebbe non esserci al primo turno il 12 giugno ma potrebbe essere altamente probabile un ballottaggio a Catanzaro.

Elezioni Amministrative Catanzaro 2022: l'appoggio di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla candidatura di Nicola Fiorita

Nel centrosinistra invece c'è stata un'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e le altre liste a sostegno della sua candidatura per l'appoggio a Nicola Fiorita.

Docente universitario, Fiorita è stato candidato per diventare sindaco di Catanzaro anche 5 anni fa nel 2017. Si presenta con una coalizione di centrosinistra molto allargata anche se alcuni esponenti del Partito Democratico hanno lasciato i dem e hanno seguito Donato nel suo percorso politico.

Elezioni Amministrative a Catanzaro: in arrivo la prossima settimana i big nazionali come Giorgia Meloni e Enrico Letta

Da segnalare in merito a queste elezioni amministrative al Comune di Catanzaro la quasi totale scomparsa dei simboli di partito e c'è un proliferare di simboli civici, più o meno civici.

Ci sono solo pochi simboli di partiti nazionali: Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico tra i più importanti partiti italiani.

A Catanzaro arriveranno nei prossimi giorni anche diversi leader politici nazionali ovviamente a sostegno dei propri candidati.

Per lunedì 23 maggio è annunciata la presenza a Catanzaro di Enrico Letta. Il segretario nazionale del Partito Democratico ovviamente sosterrà Nicola Fiorita.

Martedì 24 maggio invece sarà la volta di Giorgia Meloni che si recherà in Calabria a sostenere la candidatura solitaria senza gli altri partiti di centrodestra di Wanda Ferro.