Elezioni USA 2024: chi sono i candidati, quando si vota e come funziona

Le elezioni negli Stati Uniti sono fondamentali non solo per loro, ma anche per tutto il resto del mondo. Ecco chi sono i candidati, le date cruciali da ricordare.

Le elezioni presidenziali statunitensi sono sempre più vicine e segneranno un periodo cruciale nella politica americana, che coinvolgerà anche tutto il resto del mondo. Con i due principali partiti, Democratico e Repubblicano, pronti a scegliere i loro candidati, come avverranno le elezioni, chi sono i candidati e quando ci saranno?

Le elezioni americane e la loro importanza

Le primarie negli Stati Uniti, un processo non sancito dalla Costituzione ma fortemente radicato nella tradizione politica americana, rivestono un ruolo fondamentale nella selezione dei candidati presidenziali. Queste elezioni interne, caratterizzate da una varietà di regole e procedure, si svolgono in tutti gli stati americani e nei territori sotto la sovranità degli USA.

Questo processo è cruciale per determinare i delegati che parteciperanno alle convention nazionali di ciascun partito. Durante queste convention, i delegati, selezionati in base a criteri specifici per ogni stato e territorio, hanno il compito di eleggere ufficialmente i candidati alla presidenza e vicepresidenza. Questa fase delle primarie è quindi essenziale per delineare il panorama politico in vista delle elezioni presidenziali, riflettendo la volontà popolare espressa attraverso una serie di votazioni e caucus su vasta scala.

Quando ci saranno le elezioni del Presidente degli Stati Uniti

Le primarie presidenziali degli Stati Uniti prendono il via con i caucus dell'Iowa il 15 gennaio, seguiti da quelli del New Hampshire, e proseguono fino al 4 e 8 giugno per i partiti Repubblicano e Democratico, rispettivamente. Queste date segnano l'inizio di un percorso cruciale che culminerà nelle convention finali, previste per luglio e agosto, dove verranno ufficialmente proclamati i candidati alla presidenza.

Un elemento centrale di questa fase è il Super Tuesday, che si terrà il 5 marzo. In questo giorno significativo, ben 15 stati partecipano alla selezione di 865 delegati, una cifra che può essere decisiva per determinare l'esito delle primarie. Questa giornata rappresenta quindi un punto di svolta nel percorso dei candidati, offrendo un indicatore precoce delle loro possibilità di successo e influenzando la direzione delle campagne nei mesi successivi.

Chi sono i candidati alle presidenziali americane

Per il Partito Democratico, il presidente in carica Joe Biden sembra orientato a ricandidarsi per un secondo mandato, insieme a Marianne Williamson e Dean Phillips. Il campo Repubblicano vede una competizione più intensa, con figure come Ron DeSantis, Nikki Haley, Asa Hutchinson e Vivek Ramaswamy, mentre la partecipazione dell'ex presidente Donald Trump è in sospeso a seguito di contestazioni legali.

Il regolamento delle elezioni americane

Le regole delle primarie variano da partito a partito e da stato a stato, con alcune primarie "chiuse", altre "semi-chiuse" e "aperte", influenzando chi può votare in ciascuna. I delegati, sia dai caucus che dalle primarie, si riuniscono al Congresso nazionale del partito per decidere il candidato finale, con l'aggiunta di superdelegati non vincolati a nessun candidato.

Queste elezioni sono più che una semplice corsa alla presidenza; rappresentano un momento cruciale per il futuro politico degli Stati Uniti, vedendo a confronto democratici e repubblicani. Con candidati diversi e procedure complesse, queste primarie promettono di essere un viaggio intricato verso la Casa Bianca. Mentre i candidati si preparano a entrare nel cuore della competizione, gli elettori americani e osservatori internazionali attendono con interesse per vedere chi emergerà come leader dei loro rispettivi partiti.