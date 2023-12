Elon Musk ad Atreju: è la nuova frontiera della destra o solo una comparsa?

Elon Musk, protagonista della festa di Fratelli d’Italia a Roma, ha affrontato diversi temi chiave, lasciando il suo segno nella sala strapiena dedicata ad "Emanuela Loi". Vediamo cosa ha detto

L'intervista: tutti i temi affrontati

In un'intervista condotta da Nicola Porro, il fondatore di Tesla ha toccato argomenti cruciali, iniziando con un messaggio a favore della natalità. Musk, padre di 11 figli, alcuni concepiti tramite fecondazione assistita, ha sottolineato l'importanza di affrontare il calo demografico nei paesi industrializzati, esortando i leader a promuovere la creazione di una nuova generazione.

Il magnate tecnologico ha anche discusso dell'immigrazione, sottolineando che essa non può risolvere completamente il declino demografico. Ha fatto un accenno all'Italia, lodando il paese e invitando a preservarne la cultura attraverso un aumento della natalità. Musk ha espresso il suo sostegno all'immigrazione legale, ma ha sottolineato la necessità di un processo di approvazione per garantire un filtro e comprendere chi sta arrivando.

Sul fronte ambientale, Musk si è definito il "primo ambientalista", riconoscendo i cambiamenti climatici ma sostenendo che spesso vengono esagerati. Ha affermato la necessità di ridurre le emissioni di carbonio, ma ha minimizzato l'impatto degli allevamenti intensivi, affermando che le mucche stanno bene. Il fondatore di Tesla ha anche ribadito la sua visione favorevole ai combustibili fossili nei primi decenni, sottolineando la necessità di una transizione graduale.

Il fenomeno "woke"

Il discorso di Musk ha toccato anche temi legati alla libertà di espressione, criticando il fenomeno "woke" che ritiene stia influenzando molte aziende e il pensiero dominante. Ha menzionato la sua ex azienda Twitter, ribattezzata "X", evidenziando l'influenza del "virus woke" su diverse realtà, comprese aziende di rilievo come Disney.

Il magnate ha affrontato il tema degli alieni, una delle sue tematiche preferite, sottolineando che, mentre l'interrogativo sugli extraterrestri affascina molte persone, l'umanità dovrebbe rimanere umana ma aspirare a diventare "esseri stellari".

Elon Musk sulla natalità italiana: "Fate più figli"

Elon Musk ha rivolto un appello agli italiani e ad altri paesi industrializzati affrontando il tema critico del calo demografico. Durante il suo intervento ad Atreju, Musk ha esortato la necessità di aumentare la natalità per preservare la cultura e l'identità di nazioni come Italia, Giappone e Francia. Il fondatore di Tesla ha evidenziato il rischio concreto di perdere questi paesi a causa della diminuzione delle nascite, esprimendo preoccupazione per la diminuzione delle nascite ed affermando che la soluzione risiede nella promozione della famiglia e della natalità.

L'appello di Elon Musk a fare più figli e a proteggere la cultura attraverso l'incremento della natalità riflette la sua prospettiva su questioni demografiche e ambientali, contribuendo al dibattito su come preservare l'identità culturale e affrontare le sfide del futuro.

E se la destra ripartisse da Elon Musk?

La destra potrebbe trarre ispirazione da Elon Musk su un altro fronte, quello della libertà di espressione, considerata dall'imprenditore sudafricano come un baluardo fondamentale della libertà individuale. Musk sostiene la necessità di combattere e vincere la tirannia del politicamente corretto per evitare di scivolare su terreni pericolosi. Un esempio tangibile di questa filosofia è la sua gestione di X, ex Twitter, trasformato da un ambiente social radical chic a una piattaforma libera, senza filtri e senza censura.

L'imprenditore critica l'importazione di pratiche dannose dagli Stati Uniti, citando il caso Disney come esempio. La sua visione della libertà di espressione è in sintonia con il concetto di sfida alle convenzioni e alla censura, contribuendo a plasmare un ambiente aperto e diversificato.

Va notato che Elon Musk non è tecnicamente un conservatore, e alcune delle sue posizioni, come l'avere avuto due figli attraverso la maternità surrogata, possono contrastare con le linee politiche di alcuni partiti di centrodestra. Tuttavia, la sua figura rappresenta un pensatore liberale, un individuo che promuove la libertà e la diversità di pensiero. Anche se non tutto il suo pensiero coincide con le posizioni politiche specifiche della destra italiana, Musk può comunque essere considerato un modello di libertà e pensiero indipendente.

Guardare al futuro con ottimismo e adottare una mentalità aperta potrebbe essere un approccio costruttivo, e Musk, con la sua filosofia di innovazione e libertà, può essere un ispiratore senza la necessità di aderire a schemi politici tradizionali.