Oggi, lunedì 19 settembre 2022, ha avuto luogo nella Cattedrale di Westminster la celebrazione del funerale della regina Elisabetta II, dopo 11 giorni di lutto nazionale. A dare l’ultimo saluto alla regina più longeva del Regno Unito, tutto il popolo inglese e, naturalmente, anche il figlio Re Carlo III, la regina consorte Camilla e l’intera famiglia reale.

La cerimonia e i rituali, come il corteo funebre e i rintocchi del Big Ben, sono stati pensati ed organizzati dalla stessa regina, persino il dress code, che i membri della famiglia reale hanno osservato in maniera impeccabile (o quasi).

Eppure, qualche "scivolone" di stile c’è stato, soprattutto da parte dei capi di Stato, invitati a dare l’ultimo saluto. La first lady Jill Biden, in particolare, invece che il classico cappello con veletta, ha preferito indossare un cerchietto nero, non proprio in linea con la formalità inglese.

Impeccabili, invece, il principe William, rigorosamente in abiti militari, e la principessa del Galles Kate, che ha fatto il suo ingresso nella cattedrale di Westminster insieme ai due figli maggiori, George (9 anni) e Charlotte (7 anni).

Dress Code perfetto per Kate, principessa del Galles

Sono passati ben settant’anni dall’ultimo funerale di un monarca inglese, ossia del re Giorgio VI, padre di Elisabetta II. Quella morte sancì la salita al trono della regina più longeva del Regno Unito, seconda solo dopo Re Sole.

Eppure, nonostante il tempo passato, alcune cose come i rituali, le celebrazioni e il dress code sembrano restare le stesse. La stessa regina Elisabetta è rimasta attenta al rispetto delle tradizioni, nonostante il passare del tempo e l’avanzare del moderno.

Mentre, però, altri signori e signore hanno interpretato liberamente il dress code imposto per queste celebrazioni così importanti, la principessa del Galles Kate l’ha, invece, rispettato alla lettera: abito redingote nero lungo fin sotto il ginocchio, rigoroso ma leggermente scollato, tanto quanto basta per far intravedere il prezioso collier di perle di Lady Diana, prestate dalla regina in occasione della celebrazione dei funerali del principe Filippo.

Il capo e il volto coperti dal copricapo nero con veletta anch’essa nera. I capelli raccolti in uno chignon e orecchini discreti. Anche la principessa Charlotte indossava un cappello nero, ma senza veletta.

Il rigore della principessa Anna e della figlia, Zara Phillips

La principessa Anna, sorella della regina Elisabetta, è stata l’unica donna a partecipare al corteo funebre e ad indossare abiti militari, insieme al Re Carlo III e ai nipoti William e Harry.

Mentre, Zara Phillips figlia della principessa Anna e nipote della regina, ha voluto mantenere un profilo basso, con il suo abito nero e il fascinator nero con decoro floreale.

Zara non fa parte della famiglia reale per volere della madre, e per questo motivo non possiede il titolo di altezza reale. La principessa Anna ha voluto per sua figlia una vita normale, se così è possibile definirla.

Ad ogni modo, nonostante il rispetto delle tradizioni, è bene notare che nessuna delle donne della famiglia reale indossava il lungo velo nero, lo stesso che la regina Elisabetta dovette indossare al funerale del padre, Giorgio VI.

Meghan Markle al funerale della regina Elisabetta, infrange il dress code

E’ invitabile confrontare le due donne della famiglia reale, la principessa del Galles Kate e Megnam Markle. Entrambe donne bellissime e raffinate, ma diverse nello stile: Kate, sempre attenta e rispettosa delle regole di corte, mentre Meghan no.

Ai funerali reali, Meghan Markle ha preferito passare inosservata rispettando, più che il dress code reale, lo stile americano. La moglie del principe Harry, infatti, ha preferito indossare un semplice abito nero, elegante e senza fronzoli, con un altrettanto semplice cappello nero, senza veletta.

All’orecchio, più in linea con il dress code, gli orecchini di perle, amati e regalati dalla regina. Inoltre, le perle sarebbero anche un simbolo di lutto, come stabilito dalla regina Vittoria.

Nonostante ciò, questa scelta di stile rappresenta per molti un affronto alla corona, mentre per altri un modo per distinguersi dalla famiglia reale.

