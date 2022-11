Dopo l'approvazione in via definitiva del Dl aiuti quater, sulla scia dei decreti dall'ex premier Mario Draghi, Giorgia Meloni ha dato il via libera ad una serie di misure che servono a:

ridimensionare il Superbonus , con nuovi limiti sui beneficiari e aliquote (da 110 si passa al 90%)

, con nuovi limiti sui beneficiari e aliquote (da 110 si passa al 90%) confermare l'impegno verso gli aiuti economici contro il caro bollette, in particolare con la rateizzazione ;

; dare il via alle trivelle ;

; rinnovare il contratto della scuola, con aumenti per insegnanti e personale Ata.

Nella lunga conferenza stampa, il premier Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando, punto per punto, i nodi salienti del decreto che adesso attende la conversione in legge in parlamento.

Bollette a rate, la conferma del decreto Aiuti quater

Una delle principali misure in aiuto contro il caro bollette è la possibilità di pagarle a rate. Norma che vale per tutte le imprese residenti in Italia sia per le utenze della luce che del gas.

Nel decreto Aiuti quater è scritto che la realizzazione riguarda gli importi “eccedenti l’importo medio contabilizzato” nel 2021 per i consumi relativi al periodo 1/10/2022 al 31/03/2023. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, farà decadere il beneficio della rateizzazione.

Tetto al contante, sale a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023

Come annunciato nelle scorse settimane, il decreto Aiuti di Giorgia Meloni innalza il tetto ai contanti a 5.000 euro. Bocciata, invece, la proposta della Lega di elevare l'importo a 10.000 euro. Tale importo, spiega il premier Giorgia Meloni, servirà a uniformare l’Italia con le regole degli altri Paesi europei. Senza questo intervento, lo ricordiamo, il tetto al contante sarebbe sceso a 1.000 euro a partire dal nuovo anno; mentre ad oggi è di 2.000 euro.

Superbonus, sarà “selettivo” in base al reddito e al 90%

Confermato per il 2023 ma con grandi novità: in primo luogo la percentuale, da 110 si passa al 90% per i condomini. L'agevolazione è confermata anche per le villette unifamiliari con un limite di reddito fissato a 15.000 euro a cui viene applicato il "coefficiente familiare", cioè un indicatore che varia in base ai componenti del nucleo familiare. Il superbonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari purché abbiano completato il 30% dei lavori entro la fine di settembre 2022.

Trivelle nel mar Adriatico per estrazione gas

Con una deroga al divieto imposto nel 2006, il dl Aiuti stabilisce il “rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia” per l’estrazione di gas naturale lungo il mar Adriatico. Misura molto contestata da sindaci e presidenti di regione, tra cui Luca Zaia.