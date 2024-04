All’alba di venerdì 19 aprile 2024, Israele ha lanciato un attacco contro una base aerea dell’Iran come rappresaglia dopo l’attacco con droni e missili. Sono state avvertite almeno tre esplosioni che sarebbero state sentite nei pressi di una base militare poco lontano da Esfahan, ma secondo la televisione di stato iraniana, gli impianti nucleari vicino a Esfahan sono “completamente sicuri”. Potrebbe essere questa la risposta del paese al precedente attacco, che aveva causato anche la morte di alcuni funzionari iraniani.

Ripercorriamo la notte tra il 18 e il 19 aprile scorsi e cerchiamo di capire perché Israele ha risposto al precedente attacco dell’Iran con una controffensiva: lo spazio aereo è stato inizialmente deviato, poi bloccato. Ora l’allarme sembra rientrato, ma cosa succede adesso?

Israele attacca l’Iran: colpita una base aerea

Si è trattato di un “attacco limitato” secondo fonti attendibili, Israele nella notte ha colpito una base aerea dell’Iran, senza intaccare alcuna base nucleare. L’attacco è arrivato proprio nel giorno del compleanno della Guida suprema Ali Khamenei. Secondo quanto dichiarato alla tv di stato iraniana da Siavosh Mihandoust, comandante dell’esercito iraniano, non sarebbero stati causati danni nonostante l’attacco sia arrivato all’improvviso, nella notte.

“La difesa aerea iraniana è stata attivata nei cieli di diverse province del Paese”, ha dichiarato l’agenzia di stampa ufficiale Irna. Dopo una breve chiusura del traffico aereo, pare che tutto sia tornato alla normalità, ma la paura è tanta e molti iniziano ad ipotizzare una possibile terza guerra mondiale.

Gli Stati Uniti erano stati precedentemente avvisati dell’attacco, ma non avrebbero autorizzato Tel Aviv a procedere: nonostante questo, trattandosi di un attacco limitato che rispetta i limiti e le sollecitazioni Usa di non inasprire il conflitto, secondo i più esperti non scatenerà l’ira di Teheran.

Perché Israele ha attaccato l’Iran?

Non sono ancora chiari i motivi dell’attacco di Israele all’Iran, che non è ancora stato rivendicato. Tuttavia, è plausibile pensare che tale attacco, seppur limitato, costituisca la risposta di Israele dopo che l’Iran lo aveva attaccato al consolato di Damasco, dove avevano perso la vita diversi alti funzionari iraniani.

Israele ha voluto dimostrare di saper rispondere all’Iran, ma senza scatenare ulteriori reazioni o inasprire la situazione. Da qui un attacco che molti hanno definito “debole”, che non ha toccato nemmeno le basi nucleari.

Le immagini e i video dell’attacco di Israele

Teheran nelle ultime ore ha diffuso un video di un reporter che si trovava nella zona sud-orientale di Zerdenjan di Isfahan, vicino alla sua “montagna di energia nucleare”, proprio nel momento dell’attacco di Israele.

Nel filmato si possono notare due diverse posizioni di cannoni antiaerei e i dettagli del video corrispondono alle caratteristiche note del sito iraniano di conversione dell’uranio a Isfahan. Il sito di Isfahan gestisce tre piccoli reattori di ricerca forniti dalla Cina, oltre a gestire la produzione di carburante e altre attività per il programma nucleare civile iraniano. Inoltre, ospita anche siti associati al programma nucleare iraniano.

La televisione e i media locali, comunque, hanno assicurato che tali siti risultano “completamente sicuri”.

Traffico aereo ripreso dopo l’attacco

Le compagnie aeree con sede a Dubai Emirates e FlyDubai hanno iniziato a deviare verso l’Iran occidentale intorno alle 4:30. ora locale: ai passeggeri a bordo non sono state date spiegazioni inizialmente, anche se la tensione era palpabile. Le comunicazioni fornite ai piloti indicavano la possibile chiusura dello spazio aereo.

Nella notte, inoltre, l’Iran ha bloccato i voli commerciali a Teheran e nelle aree delle sue regioni occidentali e centrali.

Poco dopo Hossein Dalirian, il portavoce del programma spaziale civile iraniano, aveva dichiarato sulla piattaforma X (ex Twitter) che diversi piccoli droni “quadcopter” erano stati abbattuti. Il traffico aereo è ripreso poi regolarmente su tutte le linee.