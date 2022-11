Marco Castoldi, in arte Morgan, è il nome che circola negli ultimi giorni come sottosegretario alla musica del governo Meloni. La sua carriera vanta un curriculum molto lungo e di successo e di recente è stato spesso accostato a Giorgia Meloni e Vittorio Sgarbi. Scopriamo dunque chi è Morgan.

Morgan potrebbe diventare il nuovo sottosegretario alla Musica

Alla chiamata del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Morgan non si è fatto trovare impreparato ed ha risposto presente. Il cantante milanese non si schiera apertamente con il centrodestra ma si lascia andare a commenti come: "La destra fa più cose di sinistra della sinistra". Morgan si definisce anche anarchico in quanto vuole la libertà di agire. Inoltre ha dichiarato che qualora dovesse ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Musica, non farebbe:

"Scelte per l’ideologia ma per un ideale di bellezza e voglio dire che io non sono un politico, ma un uomo di spettacolo che continuerà a fare spettacolo e non voglio neanche sentir parlare di conflitto di interessi perché la scena è per chi ci sa andare. Io non sto facendo politica, ma cultura".

La scelta di proporre proprio Morgan come sottosegretario è partita da Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura reputa fondamentale non sottovalutare il potere artistico della musica in Italia ed ha avuto in mente quest'idea innovativa: "Bisogna creare un dipartimento ad hoc per la musica, che deve essere affiancata all’arte".

Chi è Morgan: carriera e vita privata del cantante

Morgan è nato a Milano il 23 dicembre 1972. Il suo approccio alla musica è arrivato in tenera età. A sei anni fece un primo tentativo con la chitarra, ma a nove anni decise però di passare al pianoforte, strumento che suonerà per il resto della sua carriera. A 19 anni, nel 1991, formò con altri tre musicisti i Bluvertigo. Il gruppo ebbe un enorme successo e partecipò all'edizione del 1994 di Sanremo Giovani, piazzandosi al terzo posto. I bluevertigo vinsero nel 1998 gli MTV Europe Music Award. Dal 2002 Morgan ha iniziato la carriera da solista e il suo album d'esordio "Canzoni dell'appartamento" vinse la Targa Tenco e il Premio Lunezia nel 2004. Questi traguardi si sono replicati poi nel 2017 con il brano "La verità". Nel 2010, il suo album "Non al denaro non all'amore né al cielo", vinse il premio De Andrè.

Oltre alla carriera da musicista, Morgan è famoso per aver scritto libri e poesie per essersi resto protagonista di alcuni scontri televisivi. Tra questi si ricorda la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2020, quando il suo compagno Bugo abbandonò il palco dell'Ariston perché Morgan aveva deciso di cambiare completamente la canzone con la quale i due concorrenti erano in gara.

Infine, Morgan, è stato per anni giudice del talent X Factor Italia diventando recordman dopo aver vinto cinque delle sette edizioni a cui ha partecipato.

