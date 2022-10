Nuovo Parlamento, eletti tutti i capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato. E' un passaggio essenziale per dare il via alle consultazioni al Quirinale. Scopri tutti i nomi nell'articolo.

Nel percorso che porterà poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conferire l'incarico di formare il nuovo governo con ogni probabilità a Giorgia Meloni una fase fondamentale era quella di formare i gruppi parlamentari ed eleggere i capigruppo dei vari partiti.

Si tratta di un passaggio essenziale per l'avvio della XIX legislatura e per la nascita del nuovo governo, dato che ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella può avviare le consultazioni. Non ci sono state grandi sorprese in questa elezione.

I candidati sono stati scelti in alcuni casi nel segno della continuità rispetto alla legislatura precedente mentre in altri casi sono state effettuate scelte diverse come ad esempio in Forza Italia. Vediamo tutta la situazione.

Nuovo Parlamento: ecco chi sono i nuovi capigruppo, conferma per il duo di Fratelli d'Italia

Si è chiusa come detto senza particolari colpi di scena la fase in cui si dovevano indicare i capi gruppo alla Camera e al Senato dei vari gruppi. In diversi partiti i capigruppo sono stati scelti dai leader di partito e l'elezione si è risolta di fatto in una acclamazione. Ma anche nei casi in cui si è votato realmente non ci sono state particolari sorprese.

Iniziando dal primo partito italiano ovvero Fratelli d'Italia che avrà anche la futura premier Giorgia Meloni oltre alla seconda carica dello Stato Ignazio La Russa, i capi gruppo uscenti sono stati entrambi confermati.

Francesco Lollobrigida rimane il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera mentre il capogruppo del partito di Giorgia Meloni al Senato rimane Luca Ciriani. Dovranno coordinare i gruppi più numerosi presenti in Parlamento di rispettivamente 66 senatori e 119 deputati.

Nuovo Parlamento: ecco chi sono i capigruppo della Lega

Avanzando nelle forze della maggioranza di Governo non ci sono stati scossoni nella Lega di Matteo Salvini. In un primo momento si era parlato della possibilità di vedere il capogruppo della Lega Riccardo Molinari eletto come presidente della Camera. Poi invece la scelta è stata quella di convergere su Lorenzo Fontana con Molinari che rimane a svolgere il ruolo più prettamente politico di capogruppo della Lega a Montecitorio.

Nessun ribaltone anche al Senato per la Lega con Massimiliano Romeo che continuerà ad essere il capo dei senatori del Carroccio. Entrambi sono stati eletti per acclamazione.

Nuovo Parlamento: ecco chi sono i capigruppo di Forza Italia

Grandi cambiamenti invece in Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi mette due nomi nuovi nelle posizioni apicali. Al Senato come capogruppo arriva Licia Ronzulli.

Ronzulli, molto vicina a Silvio Berlusconi è stata scelta dall'ex premier per questo ruolo dopo l'acceso dibattito con Giorgia Meloni su una sua eventuale presenza al Governo. La precedente presidente del Gruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini andrà al Governo a fare il ministro.

Nuovo capogruppo eletto anche alla Camera: si tratta di Alessandro Cattaneo. Entrambi i capigruppo sono stati eletti per acclamazione.

Nuovo Parlamento: ecco chi sono le capogruppo del Partito Democratico

Anche il Partito Democratico al momento decide di non cambiare rotta rispetto alla legislatura precedente. In attesa poi di capire se dopo il congresso ci saranno novità o cambiamenti, anche in questi ruoli si va avanti come negli ultimi tempi.

Quindi c'è la conferma di Debora Serracchiani a Montecitorio e di Simona Malpezzi a Palazzo Madama. Entrambe saranno chiamate a guidar il gruppo del Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista che è il gruppo più numeroso tra quelli dei partiti di opposizione.

Ritengo che cosa migliore sia la scelta di confermare le capogruppo

ha detto Enrico Letta a deputati e senatori del Pd.

Nuovo Parlamento: ecco chi sono i capigruppo del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha scelto per la Camera la figura di Francesco Silvestri che era già stato capogruppo nel tratto finale della corsa legislatura. La sua conferma è avvenuta con una votazione all'unanimità.

Al Senato invece il Movimento di Giuseppe Conte ha effettuato una modifica. E' stata eletta capogruppo all'unanimità Barbara Floridia.

È un bel segnale per iniziare questa nuova legislatura, un comitato direttivo ben qualificato, amalgamato e con la massima compattezza. Stiamo insieme per lavorare insieme

ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Nuovo Parlamento: ecco chi sono i capigruppo di Terzo Polo, Italia Viva-Azione

Il polo centrista, Terzo Polo, formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi ha annunciato da alcuni giorni quelle che sono le proprie scelte.

Per la Camera la scelta è stata fatta sull'esponente di Azione Matteo Richetti. Mentre per il Senato la scelta è caduta sull'esponente di Italia Viva Raffaella Paita.

Nuovo Parlamento, ecco chi sono i presidenti del gruppo Misto e del Gruppo per le Autonomie al Senato

Per quel che riguarda il gruppo Misto della Camera è stato eletto Manfred Schullian della Svp.

L’assemblea dei senatori del gruppo Misto al Senato ha eletto all’unanimità il senatore Peppe De Cristofaro dell’Alleanza Verdi e Sinistra come presidente del gruppo.

In Senato è nato il gruppo parlamentare Civici d’Italia-Noi Moderati-Maie, che farà parte della maggioranza di centrodestra a palazzo Madama. Antonio De Poli (Udc) è stato eletto all’unanimità presidente del gruppo parlamentare.

La senatrice Julia Unterberger (Svp) è stata rieletta presidente del gruppo “Per le autonomie del Senato”.