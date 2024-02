Putin ha una nuova fidanzata? Tutti i dettagli noti su questo presunto flirt

Chi è la nuova fidanzata di Vladimir Putin? Secondo alcune indiscrezioni il presidente della Federazione Russa avrebbe una love story con una donna molto nota in Russia in quanto figlia di due persone di spicco nel panorama accademico e politico. Scopriamo di chi si tratta e chi ha lanciato questa notizia.

Putin ha una nuova fidanzata? Ecco tutti i dettagli noti su questo presunto flirt

I primi a dare la notizia di questo presunto flirt sono stati i giornalisti del tabloid inglese The Mirror, secondo cui Putin sarebbe fidanzato con la storica dell'arte Ekaterina "Katya" Mizulina. Questo nome è noto Oltremanica in quanto la donna ha studiato a Londra. Mizulina è molto più giovane di Vladimir Putin, infatti ha 39 anni, ben 32 anni in meno del presunto compagno.

Come abbiamo già anticipato, la sua formazione è avvenuta in Inghilterra, per la precisione presso la University of London, ma la sua ideologia è totalmente russa in quanto ha sposato a pieno la posizione del Cremlino, soprattutto in merito alla guerra in Ucraina (che per i russi era solo un'operazione speciale). Mizulina si è laureata in storia dell'arte nel 2004 e si è specializzata in storia dell'arte e lingua indonesiana. Dopo aver conseguito il titolo di laurea, Mizulina, ha lavorato come interprete per le delegazioni russe in Cina.

A quanto pare, dunque, se le voci dovessero essere confermate, sarebbe ufficiale la fine della storia tra Putin ed Alina Kabaeva. Anche in questo caso erano solo voci di corridoio, nulla di confermato (ne smentito). Dalla precedente relazione, con la ginnasta Kabaeva, Putin avrebbe avuto anche due figli: uno nato nel 2009 e una nata nel 2012.

Chi sono i genitori di Ekaterina Mizulina

Ekaterina "Katya" Mizulina è nota in Russia perché figlia di due persone molto note e stimate in ambito politico ed universitario. I genitori di Ekaterina sono infatti: Mikhail Mizulin, professore universitario conosciuto nell'ambiente accademico di Mosca, e Elena Mizulina, senatrice di 69 anni.

Del padre della giovane Ekaterina si sa ben poco, mentre è più nota la madre della presunta nuova fidanzata di Putin perché è un personaggio politico. Elena Mizulina, così come la figlia, ha sposato completamente l'ideologia del leader della Federazione Russa e infatti gode della sua fiducia, tanto da essere nominata a capo dell'organo che vigila sulla sicurezza nazionale del web. Insomma, Elena Mizulina ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda le politiche di censura online volute dal leader del Cremlino.

Leggi anche: Navalny, chi sono i figli e la moglie che accusano Putin per la morte del marito