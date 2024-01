Gino Cecchettin, ecco qual è l'agenzia di comunicazione a cui ha deciso di affidarsi

Gino Cecchettin, il padre della giovane Giulia, uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre scorso, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per stare vicino alla sua famiglia in questo momento di lutto. Per un periodo di tempo non ancora definito, ha scelto di mettere in stand by la gestione della sua azienda impegnata nel settore dell'elettronica.

Dopo aver annunciato la sua scelta, Gino Cecchettin ha assunto un'agente, Barbara Barbieri, e ha deciso di affidarsi a una prestigiosa agenzia di comunicazione internazionale.

Gino Cecchettin ha scelto di affidarsi a un'agente, Barbara Barbieri, e a un'agenzia di comunicazione per curare i delicati rapporti con la stampa e l'informazione, oltre a gestire le sue apparizioni pubbliche.

Il padre di Giulia Cecchettin, infatti, ha lasciato temporaneamente il suo lavoro per occuparsi della sua famiglia in un momento tanto difficile. Al contempo, ha voluto dedicarsi all'impegno sociale, per aiutare le ragazze e le donne vittime di violenza e sensibilizzare le persone perché quello che è successo a Giulia non succeda più a nessuna.

Gino, non a caso, ha espresso la volontà di fondare un'associazione che si occupi proprio di questo. Un progetto nobile, ma difficile da gestire da solo. Ecco allora spiegato il motivo per cui Cecchettin si è rivolto a una prestigiosa agenzia di comunicazione.

Secondo alcune indiscrezioni, l'agenzia in questione è l'inglese Andrew Nurnberg Associates, un'agenzia letteraria di fama internazionale che ha sede a Londra, vanta uffici sparsi in tutto il mondo (Praga, Budapest, Sofia, Varsavia, Kiev, Istanbul, Mosca, Bangkok, Hanoi, Beijing e Taipei) e opera con autori di diverse nazionalità, tra cui molti italiani.

La Andrew Nurnberg, attiva dal 1977, si occupa di rappresentare in tutto il mondo autori e scrittori di fiction e non-fiction di tutti i generi, anche libri per bambini. Inoltre, rappresenta editori e agenti leader del settore negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ora l'agenzia si occuperà anche di Gino Cecchettin.

I clienti più famosi

Tra i clienti più importanti della Andrew Nurnberg ci sono autori del calibro di Harper Lee, scrittrice del best seller Il buio oltre la siepe, e famosi nomi della letteratura italiana moderna, come Donato Carrisi e Alessandro D'Avenia.

L'aiuto di cui aveva bisogno per trasmettere il suo importante messaggio

I motivi per cui Gino Cecchettin ha deciso di rivolgersi a un'agenzia di comunicazione sono molti. Trattandosi di un'agenzia letteraria, tanti hanno subito pensato che nei piani futuri di Cecchettin ci fosse l'uscita di un libro. La sua agente Barbara Barbieri, tuttavia, ha prontamente smentito la notizia.

Infatti, pare che quello che Gino Cecchettin abbia chiesto alla Andrew Nurnberg Associates sia un aiuto per gestire i rapporti con la stampa e l'informazione, difficili da gestire soprattutto quando si tratta di un argomento delicato come il femminicidio di una giovane ragazza.

Il messaggio che Gino, insieme alla figlia Elena Cecchettin, vuole mandare è molto potente ed è necessario che sia trasmesso con forza perché generi il cambiamento di cui questa società ha estremamente bisogno.

Con l'aiuto della Andrew Nurnberg, Gino Cecchettin potrà prendersi la pausa che merita per riposare e piangere sua figlia insieme alla sua famiglia senza dover rinunciare a fare quello a cui tiene: usare la sua voce per aiutare altre donne come sua figlia Giulia Cecchettin.