La Regina Elisabetta, sovrana della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, sembrerebbe preoccupare medici e familiari. Secondo i rumors si troverebbe adesso sotto controllo medico nel suo castello di Balmoral, dove è solita trascorrere l'estate prima di fare ritorno a Buckingham Palace. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in mattinata tanto che il Principe Carlo insieme alla consorte hanno immediatamente raggiunto la residenza.

Poco più di un anno fa, il 9 aprile 2021, moriva il Principe Filippo, inseparabile marito e compagno di vita.

Preoccupa la salute della Regina Elisabetta

La vacanza della sovrana d'Inghilterra è stata interrotta da alcuni problemi di salute non trascurabili. All'età di 96 anni, la Regina è sempre accompagnata da un team di medici che monitora le sue condizioni. Questa mattina gli specialisti hanno rilevato alcuni parametri preoccupanti decidendo di tenere la sovrana sotto attento controllo medico. Lo ha riferito Buckingham Palace:

"A seguito di un'ulteriore valutazione clinica questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico".

Per il momento la Regina Elisabetta II non è stata ancora trasferita in ospedale, si trova nella sua residenza a Balmoral dove è stata raggiunta dal figlio Carlo e dalla consorte Camilla. Invece il principe William insieme alla sua famiglia è ancora in viaggio. Tutto il Paese è preoccupato per le condizioni di salute dell’amatissima sovrana, ormai anziana; immediato l'augurio di pronta guarigione della neo premier Liz Truss, che in una intervista in tv ha dimostrato la sua sincera preoccupazione.