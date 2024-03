Settimana santa, ecco dove vedere riti, processioni e messa in tv: data e orari

Tutte le celebrazioni della Settimana santa da vedere in tv: messa, documentari storici, via crucis e molto altro. Orari e canali per perdere gli appuntamenti pasquali.

In occasione della Settimana santa, che quest'anno va dal 24 al 31 marzo, il palinsesto della tv offre diversi programmi e dirette per seguire i riti che anticipano la Pasqua.

Sia le sulle reti Rai che su quelle Mediaset è possibile seguire le processioni e le celebrazioni di Papa Francesco. Ecco canali e orari per seguire le celebrazioni religiose da casa.

Settimana santa: i riti in onda su Tv 2000

Tra i canali dove vedere tutti i riti della Settimana santa, Tv 2000 è quello che offre la programmazione più completa. L'emittente della Cei si può vedere al canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Ecco riti, messe e processioni da seguire:

• giovedì 28 marzo, ore 9.30, la Messa del Crisma e la tradizionale lavanda dei piedi

• venerdì 29, ore 17.00, la celebrazione della Passione

• venerdì 29, ore 21.15, la Via Crucis dal Colosseo

• sabato 30, ore 19.30, dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale

• domenica 31, ore 10, la Messa di Pasqua seguita dalla benedizione Urbi et Orbi della Basilica di San Pietro

• lunedì 1 aprile, ore 12.00 la recita del Regina Caeli

Per chi volesse seguire i riti pasquali anche in prima serata, l'emittente Tv 2000 trasmette diversi film storici sulla vita di Gesù:

• 28-29-30 marzo Gesù di Nazaret, di Franco Zeffirelli

• 31 marzo Risorto di Kevin Reynolds

• 1 aprile Giovanni Paolo II di John Kent Harrison

Leggi anche: Via Crucis: cos'è, quali sono le stazioni e perché è così importante per il Cristianesimo

Riti della Settimana santa: il palinsesto Rai

Anche le reti Rai offrono un programma fitto per godersi la Settimana santa. L'appuntamento più importante è la Via Crucis dal Colosseo al Tempio di Venere in Roma, da vedere in diretta e in mondovisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.00.

Invece il 29 marzo, ore 14.00, il programma A sua immagine offre un approfondimento sul Venerdì santo.

Domenica 31 marzo, alle ore 9.50, si può seguire in diretta la messa della santa Pasqua di papa Francesco .con la benedizione Urbi et orbi.

La Settimana santa di Canale 5

Passando alle reti Mediaset, nella domenica di Pasqua va in onda il documentario Alla ricerca del volto di Gesù alle 8.45 su Canale 5.