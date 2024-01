Milano avvolta nello smog da troppi giorni: in arrivo un blocco auto?

Negli ultimi giorni, Milano ha affrontato, e continua ad affrontare, un preoccupante aumento dei livelli di smog, con valori di Pm10 che hanno notevolmente superato i limiti legali.

Questa situazione ha portato le autorità locali a considerare il blocco della circolazione delle auto per ridurre l'inquinamento e salvaguardare la salute pubblica.

La situazione critica dello smog a Milano

Il Pm10 a Milano ha recentemente raggiunto livelli estremamente preoccupanti, con rilevazioni delle centraline Arpa che hanno segnato picchi superiori ai 100 microgrammi al metro cubo, superando notevolmente il limite massimo di sicurezza fissato a 50 microgrammi.

Questo marcato aumento dell'inquinamento atmosferico rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica, esponendo i cittadini a rischi maggiori legati a problemi respiratori e cardiovascolari.

Possibile blocco della circolazione delle auto

In risposta a questi elevati livelli di smog, si valuta l'introduzione di un blocco della circolazione delle auto. Questo stop riguarderebbe principalmente i veicoli più inquinanti, come quelli Euro 0 ed Euro 1 a metano e GPL, benzina e diesel fino a Euro 4. Lo scopo di questa restrizione è di ridurre l'emissione di particolato e migliorare la qualità dell'aria.

Il blocco proposto prevederebbe l'interruzione della circolazione dalle 7.30 alle 19.30 per le categorie di veicoli più inquinanti. Questa misura, seppur temporanea, potrebbe avere un impatto significativo sulla mobilità cittadina, spingendo i residenti a optare per alternative più ecologiche come il trasporto pubblico, la bicicletta o la semplice camminata.

Misure aggiuntive per calmierare l'inquinamento

La mancanza di informazioni adeguate sui livelli di smog è stata una preoccupazione espressa da alcuni membri del consiglio comunale, come Carlo Monguzzi che ha postato:

Sono cinque giorni di fila di superamento della soglia di allarme per il Pm10. Nessuno informa i cittadini.

Una maggiore sensibilizzazione e comunicazione efficace ai cittadini sono fondamentali per gestire la situazione e promuovere comportamenti responsabili.

Oltre al blocco delle auto, si valutano altre misure per combattere l'inquinamento, come la regolamentazione della temperatura nelle abitazioni, fissata a un massimo di 19 gradi. Queste azioni mirano a ridurre l'emissione di inquinanti da fonti diverse dai veicoli, contribuendo ulteriormente al miglioramento della qualità dell'aria.

Leggi anche: Proteste degli agricoltori. Perché ci sono manifestazioni in tutta Europa?

Impatto delle norme europee sull'inquinamento

In base alle normative vigenti dell'Unione Europea, le città hanno la possibilità di superare il limite stabilito di 50 microgrammi di Pm10 per un massimo di 35 giorni all'anno. Questa regolamentazione è stata istituita per monitorare e controllare i livelli di inquinamento atmosferico e per salvaguardare la salute pubblica.

Nella città di Milano, il solo mese di gennaio ha già visto la registrazione di 7 giorni in cui i valori di Pm10 hanno ecceduto questa soglia critica. Di conseguenza, le autorità cittadine si trovano sotto pressione per adottare misure immediate e incisive per affrontare questo eccesso e per evitare le possibili ripercussioni di un prolungato inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

Il blocco auto a Milano rappresenta un passo decisivo nella lotta contro l'inquinamento atmosferico. Sebbene possa causare alcuni disagi, è considerata una misura necessaria per proteggere la salute pubblica e l'ambiente. Guardando al futuro, è essenziale che la città continui a sviluppare strategie per ridurre l'inquinamento, promuovendo la mobilità sostenibile e l'uso di energie rinnovabili.

Leggi anche: Personale Unrwa coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. L'Italia sospende i finanziamenti