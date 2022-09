Giorgia Meloni prepara la nuova squadra di governo, il primo decreto del nuovo esecutivo potrebbe essere proprio contro il caro bollette e il prezzo del gas. Ecco come farà ad evitare il salasso in arrivo in inverno.

Le bollette di luce e gas sono la più grande preoccupazione degli italiani, che attendono il salasso dopo i mesi estivi. Come farà il nuovo governo a frenare il caro bollette? Ci saranno sconti, agevolazioni e bonus? Considerando il successo elettorale è quasi scontato che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sarà la nuova premier; avrebbe dichiarato che la sua priorità sarà proprio quella di abbassare i prezzi e aiutare famiglie e imprese a pagare le utenze di luce e gas. Come? Ecco la soluzione.

Svelata la soluzione di Giorgia Meloni contro il caro-bollette, in arrivo un decreto da 20 miliardi di euro

Ottobre sarà il mese che più di tutti mostrerà con evidenza gli effetti del prezzo del gas sulle utenze domestiche. Il caro bollette è al momento la maggiore preoccupazione di famiglie, imprese e attività commerciali con cui il nuovo governo dovrà immediatamente fare i conti. Secondo i rumors, pare che Giorgia Meloni, papabile Presidente del consiglio, abbia in mente di varare un maxi decreto del valore di 20 miliardi di euro per calmierare le tariffe di luce e gas. Con il decreto potrebbero esserci nuovi bonus e agevolazioni per i cittadini a basso reddito e le aziende in difficoltà finalizzate al pagamento delle utenze.

La Meloni, dunque, intende affrontare il caro bollette come priorità assoluta, senza aspettare la Legge di Bilancio. Gli altri interventi fiscali, dalla flat tax alla riforma del Fisco, dovranno aspettare. Le bollette sono l’intervento più urgente, dato che ad ottobre i prezzi aumenteranno dal 60% al 100%.

Leggi anche: Stangata sulle famiglie italiane, dal 1° ottobre sale il prezzo delle bollette

Da dove arrivano i soldi per sostenere la misura? Lo scostamento di bilancio è escluso

Un maxi decreto da 20 miliardi di euro potrebbe effettivamente aiutare le famiglie ad affrontare il caro bollette, tuttavia resta da scogliere il nodo della copertura finanziaria. Da dove saranno presi tutti questi soldi? Di sicuro non dallo scostamento di bilancio, soluzione da sempre osteggiata da Fratelli d’Italia che non intende aumentare il debito pubblico italiano, già ingente.

Invece sembrerebbe che Giorgia Meloni stia valutando di usare i fondi strutturali europei 2014-2020 (come riporta il quodiano La Repubblica) non ancora spesi che, secondo il responsabile economico di FdI Maurizio Leo, ammonterebbero a 23 miliardi di euro, circa la metà dei 45 miliardi stanziati.