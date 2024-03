Von Der Leyen contro l'estrema destra: "distruggono l'UE". E li sfida alle Europee

Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha scelto Ursula von Der Leyen come candidata principale per la presidenza del governo dell'Unione Europea, la quale ha attaccato aspramente tutti i partiti di estrema destra. Vediamo cosa ha detto.

Con 400 voti favorevoli e 89 contrari, von Der Leyen è pronta a guidare il PPE nelle elezioni europee con un messaggio di fermezza e determinazione. Vediamo com'è andato il suo intervento a Bucarest.

Una campagna muscolare contro l'estrema destra

L'intervento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al congresso del Partito Popolare Europeo a Bucarest è stato non solo un'inaugurazione della sua candidatura ma anche un'affermazione decisa contro l'ascesa dell'estrema destra nel panorama politico europeo. Con un discorso combattivo e risoluto, Von der Leyen ha lanciato un chiaro monito contro coloro che minacciano i valori fondamentali dell'Unione Europea.

Ha evidenziato come l'Europa unita sia attualmente sfidata in modi senza precedenti da populisti, nazionalisti e demagoghi di ogni genere, mettendo in pericolo la stabilità e l'unità dell'Unione. Il suo intervento si è concentrato sulle sfide che l'UE deve affrontare, sottolineando l'importanza di contrastare coloro che cercano di indebolire il progetto europeo.

Questo messaggio combattivo è stato accolto con favore dai sostenitori del Partito Popolare Europeo, rafforzando l'unità e la determinazione nel contrastare le forze politiche estremiste che minacciano l'integrità dell'UE. Von der Leyen ha dimostrato di essere pronta a guidare il PPE nella battaglia contro l'estrema destra alle prossime elezioni europee, sottolineando l'importanza di difendere i principi democratici e i valori fondamentali su cui si basa l'Unione. La sua candidatura rappresenta un'impegno deciso a promuovere un'Europa unita, pacifica e prospera, resistendo alle forze divisive che minacciano la coesione dell'Unione Europea.

Una sfida per un'Europa forte e unita

La candidata del PPE ha enfatizzato l'importanza di un'Europa forte, sicura, pacifica, prospera, democratica e unita. Il suo discorso si è concentrato sulla difesa dei valori europei e sulla necessità di proteggere l'Unione Europea dagli attacchi esterni e interni.

Risposta della Lega

Le parole pronunciate da Ursula von der Leyen hanno innescato una forte reazione da parte della Lega, che ha risposto con una critica decisa all'accusa mossa dalla presidente della Commissione Europea.

Il partito ha duramente contestato l'affermazione secondo cui sarebbero le politiche dell'estrema sinistra europea a mettere in pericolo l'Europa, ribadendo invece che sono proprio le politiche fallimentari della sinistra a danneggiare i cittadini europei.

La Lega ha espresso il suo impegno nel combattere contro tali politiche dannose e nel difendere gli interessi dei cittadini europei. La reazione della Lega evidenzia il divario politico esistente all'interno dell'UE e la crescente polarizzazione delle opinioni su questioni cruciali.

Impegni chiari e concreti

Von Der Leyen ha ribadito l'impegno dell'Unione Europea nell'affrontare l'emergenza migranti e nell'adottare politiche pragmatiche per la protezione climatica ed economica. Il suo obiettivo è garantire che l'Europa guidi la transizione verso un'economia verde e sostenibile.

Ursula von Der Leyen si prepara a guidare il PPE in una campagna elettorale cruciale, sfidando l'estrema destra e promettendo un'Europa forte, unita e progressista.