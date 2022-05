A Roma arriva il bonus rom: 10.000 euro per l’affitto e 5.000 per l’inclusione nel mondo del lavoro. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, porta avanti il progetto di inclusione sociale per chiudere, entro la fine dell’anno, i campi rom Candoni, Salviati e Lombroso.

È il sindaco Roberto Gualtieri, sulla scia del vecchio piano già perseguito anche dalla ex sindaca Virginia Raggi, a studiare un piano con l’obiettivo, da realizzare entro la fine dell’anno, di chiudere i tre campi rom – Condoni, Salviati e Lombroso.

È possibile consultare sul sito del Comune di Roma il bando di gara, indirizzato a enti del terzo settore, ormai scaduto il 25 maggio, per l’affidamento di un servizio finalizzato a dare continuità ai percorsi di inclusione sociale, con particolare attenzione verso lo sviluppo relazionale di giovani e adolescenti.

Il Campidoglio, dunque, sceglie la via dell’inclusione, dando la possibilità di offrire un’alternativa a coloro che decideranno di lasciare i campi rom spontaneamente, contando su una serie di incentivi, grazie a percorsi che mirano alla regolarizzazione dei documenti, nonché a opportunità di inserimento lavorativo, ma anche di scolarizzazione per bambini e ragazzi.

Previsto anche un aiuto per trovare un nuovo alloggio. Per averlo, sarà fondamentale la regolare sottoscrizione di un contratto di locazione. Sono circa 800 euro mensili quelli del bonus da erogare direttamente ai proprietari degli immobili.

Anche per incrementare le possibilità di trovare un’occupazione, nel piano è previsto un ulteriore bonus che potrà essere utilizzato anche per avviare attività imprenditoriali.

Dure sono le critiche di alcune forze politiche, in particolare da Fratelli d’Italia che critica i bonus per i rom, così come la scelta del sindaco Gualtieri di proseguire con la strategia già messa in campo dalla Raggi.

Arriva il bonus rom: cos’è, come funziona e quali sono gli obiettivi principali

L’amministrazione capitolina sceglie la via dell’inclusione sociale per persuadere gli abitanti dei campi formali romani ad abbandonare gli alloggi. L’obiettivo, dunque, è duplice:

da una parte si vuole rendere maggiormente sicuri i quartieri, dall’altra si mira a offrire una valida alternativa alle persone che abitano negli insediamenti.

Nel “Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”, oltre a quelli che già vengono chiamati bonus rom, l’intenzione di accompagnare gli abitanti verso una maggiore inclusione sociale che passerà per la regolamentazione dei documenti e per il superamento degli ostacoli di residenza, fino a percorsi personalizzati per aumentare le (ora scarse) opportunità di inserimento lavorativo per gli adulti e i giovani adulti e la scolarizzazione e integrazione nella comunità di giovani e adolescenti.

Per incentivare l’abbandono spontaneo dei campi, previsto anche un percorso per la ricerca di un nuovo alloggio sul mercato privato, con un bonus di 10.000 euro per trovare una nuova casa.

Il bonus rom sulla scia del piano Raggi: Castel Romano entro novembre

Il bonus rom per l’affitto e per l’inserimento nel mondo del lavoro ricalca quello che è stato il piano di Virginia Raggi e che, anche oggi, prosegue con lo sgombero del campo di Castel Romano, nel quale risiedono ancora circa 128 famiglie in pessime condizioni igienico sanitarie.

Anche in questo caso sono stati stanziati dei fondi (circa 357.000 euro) per accompagnare queste famiglie verso percorsi di inclusione, regolarizzazione dei documenti o per la ricerca di un alloggio o una casa popolare.

A Roma un bonus affitto per i rom: 10.000 euro per trovare una nuova casa

Nell’ottica di offrire un’alternativa che incentivi gli abitanti dei campi rom nella capitale, e di raggiungere l’obiettivo di chiudere i campi rom entro il 31 dicembre di quest’anno, il sindaco Gualtieri ha optato per soluzioni “meno traumatiche” e che supportino i tanti nuclei familiari che ancora popolano i villaggi attrezzati.

È così che si comincia a parlare di un nuovo bonus, il bonus rom, o ancor meglio, di un bonus affitto per i rom, destinato a chi, tra questi, deciderà spontaneamente di abbandonare i campi e mettersi in cerca di un nuovo alloggio.

L’importo è sostanzioso. Si parla di un bonus affitto di importo complessivo di 10.000 euro. Si potrà beneficiare del bonus non senza limitazioni. Per prima cosa, infatti, sarà necessario sottoscrivere e registrare il contratto di locazione. Secondo punto, invece, riguarda proprio l’erogazione dello stesso bonus:

il bonus, dell’importo massimo di 800 euro al mese, verrà intascato direttamente dal locatario, cioè dal proprietario dell’immobile.

L’auspicio è di riuscire a persuadere almeno una parte dei circa 2.000 residenti nei campi di Condoni, Salviati e Lombroso a cercare una nuova casa, beneficiando anche di un aiuto economico per le spese.

Bonus rom, 5.000 euro per lavoro e scolarizzazione: un ulteriore passo verso l’inclusione sociale

Il bonus per l’affitto e, dunque, per aumentare le possibilità di trovare un nuovo alloggio non è l’unico aiuto economico previsto dall’amministrazione come incentivo per risolvere il problema dei campi rom nella capitale.

Oltre al percorso per la ricerca di una nuova abitazione, il piano prevede percorsi personalizzati che permettano una maggiore inclusione sociale, ma anche lavorativa. Dopo la regolarizzazione dei documenti e la sottoscrizione di un contratto, infatti, fondamentale è dare sostegno per la ricerca di un’occupazione per gli adulti e, ancor prima, di percorsi di formazione per i più giovani.

Gli enti del terzo settore, partecipanti al bando (che, ricordiamo, è stato chiuso il 25 maggio 2022), dovranno impegnarsi nella creazione di percorsi di orientamento e di consulenza per migliorare le possibilità di accesso nel mercato occupazione, mediante anche corsi di formazione e tirocini.

Per tali obiettivi, verrebbe messo a disposizione un ulteriore bonus per i rom per un massimo di 5.000 euro per nucleo familiare. Un aiuto economico che potrà essere utilizzato anche per iniziative di self employment, cioè l’avvio di attività imprenditoriali.

Bonus rom: gli obiettivi del PD e l’opposizione di FdI

Le intenzioni dell’amministrazione capitolina sono chiare: risolvere il problema dei campi rom e farlo nel modo meno traumatico possibile, puntando a obiettivi di inclusione sociale della popolazione residente e offrendo alternative capaci di creare percorsi focalizzati sull’inserimento sociale e professionale, sia per gli adulti che per ragazzi e bambini.

Intenzioni che, però, non sono capaci di mettere d’accordo tutte le forze politiche. In particolare, è Fratelli d’Italia a scagliarsi contro la decisione dell’introduzione di bonus rom per l’affitto e per l’inclusione lavorativa e sociale.

Si fa leva sulle necessità della popolazione “comune”, per la quale ci si chiede se siano stati stanziati fondi appositi o elargiti bonus in denaro per la ricerca di un’occupazione o di un alloggio, ma non solo. Preoccupa, per esempio, il cosiddetto bonus affitto per i rom, paventando la possibilità di azioni fraudolente da parte dei beneficiari i quali potrebbero decidere di simulare la residenza nell’immobile e, in realtà, prendere accordi con il locatario e intascare parte dell’importo del bonus affitto.

Laura Corrotti, consigliere regionale FdI, si scaglia contro i nuovi bonus rom e contro la decisione del sindaco Gualtieri, ritenendola fallimentare esattamente come i precedenti tentativi dell’ex sindaca Raggi. Ancor più incisiva, da questo punto di vista, è Giorgia Meloni che in un post su Facebook scrive: