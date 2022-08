Hai un'assicurazione auto troppo cara? Segui questi consigli e potrai risparmiare fino al 40% rispetto a prima.

Si tratta di alcuni accorgimenti, facili e senza alcun rischio, che ti permetteranno di evitare accuratamente di ritrovarti alla fine dell'anno di rinnovare una polizza auto troppo costosa per le tue tasche.

Come segnala da tempo Facile.it, il costo medio di una polizza auto è salito del 5% rispetto agli anni precedenti. Un aumento che per tutti è diventato un campanello d'allarme, e che ha portato a compiere delle scelte molto pericolose.

Più avanti infatti parleremo di alcune scelte che tutti stanno facendo, e che tu non devi commettere assolutamente. All'inizio potrebbero aiutarti a risparmiare sull'assicurazione auto, ma nel lungo periodo sono solo uno spreco di soldi, e potrebbero farti perdere tutto il risparmio accumulato.

Assicurazione auto troppo cara? Segui questi consigli e potrai risparmiare fino al 40%

Non mancano i consigli su come risparmiare sull'assicurazione auto. Uno dei più importanti, però, rimane quello di fare attenzione al tipo di contratto che si vuole stipulare, e soprattutto al tipo di protezione che si vuole avere per la propria auto.

Affidati a siti come Segugio.it e Facile.it, da anni veri e propri archivi di offerte e promozioni per tutti i profili di rischio. Se già oggi ti trovi con una polizza auto poco conveniente, puoi dare un'occhiata ad una delle offerte ivi disponibili, e valutare una transizione.

Però fai attenzione al giorno in cui vuoi effettuare tale transizione. Lo stesso Segugio.it ha segnalato una strana tendenza nel costo del premio RC Auto: più ti avvicini alla scadenza del contratto, più aumenta il premio.

In media, se rinnovi a 25 giorni dalla scadenza, paghi 279 euro. Se rinnovi in corrispondenza della scadenza, paghi 415 euro.

Un buon consiglio è quello di evitare di ridurti all'ultimo minuto: fai la transizione/rinnovo 25-30 giorni prima della scadenza. Così potrai risparmiare sull'assicurazione auto di ben 136 euro, circa il 30%.

E se paghi con carta di credito hai un risparmio ancora più grande.

Se trovi un'offerta online, e puoi pagare direttamente con carta di credito, risparmi anche il 10% sul prezzo totale. Così, tra rinnovo tempistico e acquisto online, potrai risparmiare sull'assicurazione auto fino al 40%!

Ma non mancano altri consigli validi anche per chi non è un automobilista esperto, o addirittura è ancora neopatentato.

Altri modi per risparmiare sull'assicurazione auto (anche come neopatentati)

Non mancano ovviamente i modi per trovare un'assicurazione auto economica. Ma se non hai una guida molto esperta puoi optare per un tipo di polizza "a guida esclusiva" per risparmiare sull'assicurazione auto.

In genere sono tre le tipologie di guida previste per la Polizza RCAuto:

guida esclusiva,

guida esperta,

guida libera.

Consigliamo la prima perché "lega" l'assicurato alla vettura. Pagherai un premio assicurativo più contenuto, ma non dovrai mai farla guidare a persone inesperte.

Perché se un altro è alla guida, e quest'ultimo commette un sinistro, potresti subire anche la "rivalsa" dalla casa assicuratrice. E quando scatta la "rivalsa" significa che a pagare le spese del sinistro toccherà a te.

E' un'opzione che richiede molta responsabilità, ma il risparmio è assicurato. Le altre due tipologie di guida non ti permetteranno mai di risparmiare sull'assicurazione auto tanto quando con l'esclusiva, a meno che tu non abbia anni e anni di esperienza alla guida.

Addirittura, se sei un neopatentato, è quasi inevitabile pagare una polizza auto carissima! Ho detto "quasi" perché ci sarebbe un modo per risparmiare sull'assicurazione auto come neopatentato, ed è con la Legge Bersani.

Se hai un parente convivente che detiene una polizza RCAuto e l'intestazione dell'auto, puoi "ereditare" la sua Classe di Merito. In sede contrattuale questo potrebbe aiutarti molto, anche se dovrai fare molta attenzione ad alcune scelte che potrebbero proporti.

Fai attenzione a queste scelte se vuoi davvero risparmiare sull'assicurazione auto

Se vuoi risparmiare sull'assicurazione auto dovrai stare molto attento ad alcune proposte che potrebbero mettere sul tuo contratto.

Tra i tanti rischi da evitare per la tua assicuraziona auto, uno di questi è quello di scegliere eventuali optional o servizi di protezione aggiuntivi. La legge obbliga solo la responsabilità civile; il resto è a discrezione del contraente.

Se non temi per eventuali furti o incendi, o danni ambientali, puoi limitarti solo alla polizza auto per responsabilità civile.

Protezioni extra come la Kasko o la tutela legale potrebbero far comodo a chi è proprietario di una macchina costosa, ma se hai un'utilitaria o una citycar non è necessaria.

Altra scelta da evitare è quella dell'installazione della black box. Nella stragrande maggioranza dei casi la black box viene proposta per farti risparmiare sull'assicurazione auto. Perché la black box misura il suo stile di guida e segnala tutti i tuoi consumi, e tutti i tuoi errori.

La black box è perfetta per chi ha una guida esperta, ma per chi ancora commette errori da principiante potrebbe essere un pericolo per il proprio portafoglio.

A questa si aggiunge anche la proposta della "rateizzazione" della polizza auto. Se hai da pagare una polizza RCAuto di diverse centinaia di euro la rateizzazione potrebbe essere vantaggiosa: invece di pagare a prezzo pieno, paghi il premio frazionato in tot mesi.

In realtà è stato segnalato da Facile.it come il sistema della rateizzazione non fa mai risparmiare sull'assicurazione auto. Alla fine del pagamento, ti ritroverai ad aver pagato almeno il 7% in più di quanto avresti sborsato per intero.