Nuovo bonus da 4.000 euro: attualmente attiva la misura che consente di ottenere tale cifra, in forma di sconto su determinati acquisti. Ed è per tutti! Ecco come si ottiene. In questa guida al bonus da 4.000 euro scopriremo dunque in cosa consiste, come accedervi e su quali spese è possibile ottenere lo sconto concesso.

Si allunga ancora l’elenco dei bonus concessi dall’esecutivo per l’anno 2022. E possiamo inserire questa nuova agevolazione nel computo delle misure che non prevedono limiti reddituali.

Infatti, tale agevolazione non prevede la presentazione del modello ISEE in corso di validità. Potranno cioè accedervi tutti i cittadini, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.

Il bonus da 4.000 euro in questione verrà concesso in forma di sconto, sul prezzo finale da pagare per determinati acquisti.

Anticipiamo subito che la misura è strettamente legata alla sostenibilità. Servirà cioè a premiare tutti coloro che sceglieranno un mezzo di trasporto a basse emissioni di anidride carbonica.

Bonus da 4.000 euro: ecco di cosa si tratta con esattezza

Il nuovo bonus da 4.000 euro di cui ci occuperemo in questo articolo, nello specifico, è legato principalmente ai mezzi sostenibili a due ruote.

Ma, come vedremo, non solo: faranno parte del bonus anche tutti i mezzi a tre e quattro ruote, purché di piccola cilindrata.

Stiamo infatti parlando di un’agevolazione che si configura in forma di ecoincentivi moto. Uno sconto, fino a 4.000 euro, sul prezzo finale da pagare per comprare un nuovo mezzo di piccola cilindrata.

Ovviamente, tale mezzo dovrà necessariamente essere legato alla sostenibilità. Mezzi di trasporto con elevate emissioni di CO2 non potranno essere agevolati.

Gli incentivi in questione, in realtà, si sono fatti attendere qualche mese: si attendeva infatti una loro conferma con la Legge di Bilancio 2022.

Conferma che, però, è arrivata dopo qualche mese, con apposito decreto.

Nuovo bonus da 4.000 euro: stop per i rivenditori, sconti al via!

È stato infatti col Decreto Automotive che il nuovo bonus da 4.000 euro, insieme con gli ecoincentivi auto, è stato confermato in via ufficiale.

I nuovi sconti, sia per le due che per le quattro ruote, saranno concessi solamente dai rivenditori che riusciranno ad accaparrarsi parte dei fondi stanziati.

Infatti, gli incentivi funzionano in questo modo: è stata attivata un’apposita piattaforma, gestita dal MiSE, che permette la prenotazione dello sconto.

Tale prenotazione deve avvenire da parte di concessionarie e rivenditori. Saranno questi a dover poi concedere gli sconti ai clienti, in maniera diretta al momento dell’acquisto.

La piattaforma è attiva dallo scorso 25 maggio 2022, giorno in cui i rivenditori hanno potuto iniziare con le prenotazioni degli sconti da concedere ai clienti.

Tuttavia, i fondi per il bonus da 4.000 euro da concedere per i veicoli a basse emissioni sono praticamente stati presi d’assalto.

A poche ore dal 25 maggio, infatti, gli incentivi per i mezzi a due ruote endotermici sono stati esauriti. Restano, invece, ancora più di 6 milioni di euro, prenotabili per i mezzi di piccola cilindrata totalmente elettrici.

In ogni caso, che i fondi per i veicoli endotermici a basse emissioni siano terminati non comporta la rinuncia del bonus da 4.000 euro per i cittadini.

Infatti, il fatto che tali fondi siano terminati significa solamente che i rivenditori non possono più prenotare i propri sconti da concedere.

Adesso è arrivato il momento, per i cittadini che intendono fruire del bonus da 4.000 euro, di richiedere il proprio ecoincentivo.

Come si richiede il bonus da 4.000 euro?

Infatti, abbiamo appena esaurito la fase preliminare, in cui i rivenditori avevano il compito di prenotare parte dei fondi per il nuovo bonus da 4.000 euro.

I cittadini interessati potranno adesso accedere allo sconto previsto che, come vedremo, varia a seconda del modello e della tipologia di mezzo scelto.

Cerchiamo dunque di capire come si accede con esattezza al nuovo bonus da 4.000 euro.

In realtà, per gli interessati che intendo richiedere il proprio sconto, non ci sono particolari procedure da effettuare.

E non è prevista neppure la consegna di una modulistica particolare. Abbiamo infatti detto che a questo genere di ecoincentivi possono accedere praticamente tutti.

Non sarà richiesta la presentazione di alcun limite reddituale, né tantomeno di ISEE in corso di validità.

Insomma, il nuovo bonus da 4.000 euro è un bonus per tutti, cui si accede direttamente recandosi presso il proprio concessionario di fiducia.

Il bonus viene infatti concesso direttamente al momento dell’acquisto, purché l’utente decida di acquistare uno dei modelli ammessi, di cui ci occuperemo a breve.

In base al prezzo finale del prodotto e sulla base di alcuni requisiti che analizzeremo tra poco, verrà infatti concesso uno sconto diretto. Sconto che può concedere fino a ben 4.000 euro totali.

Bonus da 4.000 euro: quali sono i mezzi ammessi

Ma cerchiamo adesso di capire, come anticipato, quali sono i modelli ammessi per l’ottenimento del bonus da 4.000 euro.

Secondo il comunicato ufficiale del MiSE, “per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici”.

Detto altrimenti, potranno essere acquistati dagli interessati sia veicoli elettrici, che veicoli endotermici a basse emissioni. Saranno agevolabili i veicoli dalla categoria L1e alla categoria L7e.

Non solo mezzi a due ruote, dunque, ma anche tricicli e quadricicli a motore, con cilindrata entro i 50 cc.

Tuttavia, come vedremo a breve, il bonus da 4.000 euro totali sarà concesso solamente su mezzi elettrici. Chi sceglierà mezzi endotermici (dunque, non elettrici) potrà comunque avere il proprio sconto, ma di importo inferiore.

Bonus da 4.000 euro: come richiedere l’importo massimo

Analizziamo dunque i vari casi che possono presentarsi. Il primo è quello che permette di ottenere un bonus da 4.000 euro, ossia l’ecoincentivo massimo.

Per poter accedere allo sconto più elevato, il cittadino interessato dovrà necessariamente acquistare un mezzo di piccola cilindrata rigorosamente elettrico.

Per accedere allo sconto da 4.000 euro, dovrà poi essere rispettato un requisito: la rottamazione di un mezzo di classe fino alla Euro 3. Il mezzo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del nuovo mezzo acquistato.

Solo se la rottamazione avverrà contestualmente all’acquisto di un nuovo mezzo elettrico si potrà avere un bonus da 4.000 euro totali.

Quello dei 4.000 euro, tra le altre cose, è il tetto massimo. Ricordiamo ai lettori che l’importo dello sconto dipende anche dal prezzo del nuovo acquisto.

Si dovrà infatti calcolare il 40% di tale prezzo per poter capire a quanto ammonterà lo sconto con esattezza.

Quando il bonus da 4.000 euro scende a 3.000

Tuttavia, non tutti avranno a disposizione un mezzo da rottamare al momento dell’acquisto. In questo caso, non bisognerà rinunciare al bonus da 4.000 euro.

Gli ecoincentivi moto sono infatti accessibili anche senza rottamazione, ma con importo ridotto.

In questo caso, all’acquisto di un nuovo mezzo elettrico si avrà a disposizione uno sconto massimo pari a 3.000 euro.

Anche in questo secondo caso, l’entità dello sconto dipenderà strettamente dal prezzo del nuovo prodotto scelto.

Bisogna infatti considerare come importo finale dello sconto il 30% di tale prezzo, con un tetto massimo non superiore ai 3.000 euro.

Nuovo bonus da 4.000 euro: può scendere a 2.500€

Infine, nel caso si voglia acquistare un veicolo non elettrico, si avrà diritto ad uno sconto inferiore. In caso di nuovo acquisto con motore endotermico, il bonus da 4.000 euro scende a 2.500 euro.

Lo sconto per motori non elettrici non viene però concesso senza rottamazione. Si potrà avere solamente a fronte della rottamazione di un veicolo della stessa categoria, con classe fino alla Euro 3.

Per calcolare lo sconto esatto, basta considerare il 40% del prezzo del nuovo mezzo, con un tetto massimo di 2.500 euro.