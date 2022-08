Un incredibile ed originalissimo bonus spunta dal nulla, creato apposta per gli automobilisti italiani. Un solo incentivo che in realtà racchiude una serie infinita di vantaggi per i beneficiari, a partire dai 3.500 euro assegnati, per finire nella possibilità di risparmiare su imposte e carburante dell’auto.

Questo bonus auto offre infatti 3.500 euro a chi, piuttosto che comprarne uno nuovo, preferisce trasformare il suo veicolo a motore termico in uno elettrico. Pochi infatti sanno che così come si possono elettrificare le biciclette a pedalata tradizionale, anche gli autoveicoli possono essere trasformati in auto elettriche.

Questa opzione è spesso sconosciuta anche per via dei molti incentivi esistenti per chi acquista un mezzo elettrico dal concessionario nuovo di zecca. Al momento infatti, proprio per spingere i cittadini verso una maggiore sostenibilità ambientale, sono molte le agevolazioni per chi compra autoveicoli e motoveicoli nuovi e dotati di un motore elettrico.

A questi si affianca un modo alternativo per avere questi vantaggi senza cambiare mezzo di trasporto, cioè sfruttare il bonus auto messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti che offre ben 3.500 euro ai cittadini che compiono questa scelta.

Un Bonus Auto incredibile, 3.500 euro se si cambia il veicolo nel 2022. Domande fino al 31/12

Il mese scorso è stato finalmente emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico il decreto attuativo del cosiddetto “bonus retrofit”, ovvero 3.500 euro di contributo a chi risiede in Italia ed è interessato a trasformare il proprio veicolo a motore termico in uno elettrico.

Il contributo non ha particolari requisiti e può essere richiesto praticamente per tutte le categorie di veicoli a quattro ruote, come classificate dall'Art. 47 del codice della strada:

Come richiedere il nuovo Bonus Auto ed utilizzare i 3.500 euro

Per quanto riguarda l’utilizzo, questo bonus auto che sarà attivo fino al 31 dicembre 2022 copre i costi di riconversione del veicolo in uno elettrico offrendo un rimborso spese pari al 60% dei costi entro il limite massimo di 3.500 euro.

Altra agevolazione che questo bonus offre e che va a sommarsi ai 3.500 euro è un ulteriore sconto del 60% sulle imposte da bollo per iscrivere il veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (Pra).

Il rimborso non avverrà mediante detrazioni Irpef o crediti d’imposta, ma sul modello di incentivi quali il “bonus risparmio idrico”, sarà necessario inviare domanda attraverso un apposito portale web e si otterrà direttamente la somma corrispondente al 60% dei costi spesi agevolabili.

Non c’è possibilità di avvalersi di questo bonus retrofit attraverso lo sconto in fattura, non essendo una detrazione tramutabile in credito d’imposta.

Il Bonus Retrofit e potenziali vantaggi sull’importo del bollo auto

Per quanto riguarda il bollo auto, ricordiamo che in Italia tutte le regioni offrono un’esenzione quinquennale quando si acquista un’auto elettrica, ma i cinque anni devono essere calcolati dalla data della prima immatricolazione.

Trasformando un veicolo termico in uno elettrico si ottengono però comunque delle agevolazioni in fatto di bollo auto. Bisogna infatti tener conto che, anche se la data di immatricolazione è posteriore a cinque anni, in tutti i territori i veicoli elettrici pagano un bollo auto in qualche misura ridotto rispetto ai veicoli ibridi o a benzina e diesel.

Utilizzando il bonus auto da 3.500 euro per rendere il veicolo elettrico si avranno anche i vantaggi applicabili ad un qualunque veicolo di questo tipo come vedere ridotto il bollo auto. Per non considerare i costi ridotti per il carburante, soprattutto in vista degli aumenti degli ultimi tempi.