Bonus bollette: novità in arrivo per l’agevolazione legata alle utenze domestiche. Draghi aumenta lo sconto a partire dal mese di aprile! Che il bonus bollette avrebbe cambiato i suoi connotati, lo avevamo già capito da mesi. L’aumento delle utenze di luce e gas, i cui prezzi hanno subito un rialzo già a partire dagli ultimi mesi del 2021, necessitava un’azione da parte del Governo in carica. Per questo, il Premier Draghi ed il suo esecutivo hanno riaggiornato la misura, tenendo conto dei recenti aumenti e della situazione economica in netto peggioramento per moltissime famiglie della nostra Penisola. Il cambiamento del bonus bollette si configurerà con un aumento degli importi, concessi direttamente in forma di sconto diretto sul prezzo delle utenze. Ma anche la platea dei beneficiari è sostanzialmente cambiata: a partire dal mese di aprile 2022, più famiglie potranno contare sullo sconto dato dal bonus bollette. I nuovi beneficiari del bonus bollette da aprile 2022 Grazie al nuovo Decreto Bollette, infatti, il Governo ha individuato quelli che saranno i nuovi fruitori del bonus bollette nella sua nuova configurazione. Prima di proseguire, consigliamo ai lettori il seguente video, a cura del canale YouTube RadioUCI Redazione, che ha approfondito le novità del Decreto Bollette. Ma torniamo a noi ed ai nuovi beneficiari dell’agevolazione. Come molti lettori sapranno già, precedentemente la platea dei beneficiari del bonus per le utenze domestiche veniva individuata secondo uno specifico parametro: quello dell’ISEE. In particolare, erano ammessi allo sconto in bolletta tutti i nuclei familiari con un ISEE entro gli 8.265 euro ogni anno. Soglia che, per le famiglie numerose, veniva invece innalzata a 20.000 euro annui totali. Col Decreto Bollette, invece, la soglia è stata modificata. Per poter accedere al bonus bollette nella sua nuova configurazione, infatti, si potrà presentare un ISEE entro i 12.000 euro annui. In questo modo, l’esecutivo vuole fornire un sostegno al pagamento delle utenze che sia esteso a più nuclei familiari italiani. Teoricamente, comunque, l’aumento della platea dei beneficiari non sarà purtroppo definitivo. Infatti, un ISEE entro i 12.000 euro sarà sufficiente solamente per ricevere l’agevolazione ogni mese fino al 31 dicembre 2022. Dopo questa data, si dovrebbe tornare al vecchio limite ISEE di 8.265 euro già valido nel 2021. Ovviamente, il tutto salvo ulteriori proroghe: se la situazione relativa ai prezzi delle utenze dovesse mantenersi stabile, è molto probabile che il tetto ISEE di 12.000 euro venga mantenuto anche oltre il prossimo 31 dicembre. Specifichiamo che il nuovo limite ISEE da 12.000 euro vale solo per i nuclei familiari composti da pochi membri. Per le famiglie numerose, è stato mantenuto il tetto ISEE pari a 20.000 euro, senza alcuna modifica sostanziale. Bonus bollette: aumenta lo sconto di aprile su luce e gas Altra novità molto interessante che è stata introdotta grazie al Decreto Bollette riguarda, come accennavamo, gli importi previsti dal bonus bollette. Tali importi verranno infatti aggiornati a partire dal mese corrente, quello di aprile 2022, e si tratterà di un aggiornamento al rialzo. In effetti, l’ARERA (acronimo di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) si occupa periodicamente di aggiornare, generalmente su base trimestrale, gli importi delle agevolazioni legate alle utenze di luce e gas. Attualmente, il sito ufficiale ARERA riporta gli importi del bonus bollette relativi al trimestre gennaio-marzo 2022. Il sito, in altre parole, deve ancora essere aggiornato alla luce delle novità apportate dal Decreto Bollette. Ma possiamo comunque dare per assodato che l’aggiornamento al rialzo ci sarà: il Decreto ha infatti previsto un aumento dello sconto sulle bollette alla luce dei recenti incrementi delle utenze. L’aumento del bonus bollette riguarderà sia le utenze del gas che quelle della luce: possiamo infatti suddividere il bonus in due agevolazioni differenti, il bonus gas ed il bonus luce (o bonus energia elettrica). Bonus bollette: nuove cifre dello sconto sul gas Dato che possiamo suddividere il bonus bollette in due sotto-agevolazioni differenti, vale la pena analizzarle separatamente. Infatti, i due bonus conferiscono cifre differenti. Iniziamo dal bonus che concede uno sconto sulle utenze relative al gas. Come valido anche per il bonus energia elettrica, anche il bonus gas subirà un aumento a partire dal mese corrente. Tuttavia, la questione degli importi del bonus gas non è affatto semplice: il calcolo dello sconto concesso è infatti basato su diversi fattori. Per arrivare allo sconto spettante ad un determinato nucleo familiare, l’ARERA tiene conto dei seguenti fattori: ampiezza del nucleo familiare

zona climatica dell’abitazione. In particolare, quest’ultimo fattore è determinante ed ha un peso ancora maggiore rispetto a quello del numero dei componenti della famiglia. Infatti, è ovvio che le famiglie abitanti in luoghi più freddi avranno delle spese relative al gas più elevate. Il bonus bollette del gas, di conseguenza, sarà più elevato. Inoltre, indipendentemente dalla zona climatica, le famiglie italiane potranno contare su una maggiorazione data dal Decreto Bollette che va dai 25 agli 85 euro di sconto in più. Per verificare l’esatto importo dello sconto, è possibile rifarsi alla tabella ufficiale messa a disposizione da ARERA. Bonus bollette della luce: come cambiano gli importi In aumento anche gli importi della seconda sotto-agevolazione relativa al bonus bollette, il bonus luce. Lo sconto per le utenze dell’energia elettrica, che nel 2021 andava da un minimo di 128 euro ad un massimo di 177, a partire dal mese di aprile 2022 salirà da un minimo di 165 euro fino a ben 235 euro massimi. Tale differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo deriva dall’ampiezza della famiglia: è chiaro che famiglie numerose, composte da più di quattro elementi, avranno diritto ad uno sconto maggiore. Bonus bollette: è automatico, niente richiesta! Dopo esserci occupati dei nuovi importi concessi dal bonus bollette, è interessante capire come si fa con esattezza ad ottenere lo sconto sulle utenze. In realtà, si tratta di una procedura automatica, che non prevede alcuna operazione da parte delle famiglie richiedenti. Infatti, a partire dal 2021, l’attribuzione dello sconto in bolletta avviene in maniera diretta. All’ARERA spetta il compito di analizzare le DSU che le famiglie italiane fanno pervenire annualmente all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. In questo modo, verranno individuate le famiglie che hanno diritto allo sconto e che rispettano i requisiti ISEE previsti dalla normativa. Lo sconto verrà applicato in maniera diretta, sulle bollette che la famiglia deve pagare. Bonus bollette: attiva anche l’agevolazione per il telefono! Infine, ricordiamo ai lettori che le famiglie italiane a basso reddito hanno anche diritto ad un terzo bonus bollette, che riguarda le utenze telefoniche. Le famiglie con ISEE non superiore agli 8.112,23 euro annui possono contare su uno sconto del 50% sul canone telefonico. Invece dei canonici 19 euro, possono cioè pagare 9.5 euro. Inoltre, il bonus bollette del telefono garantisce fino a 30 minuti al mese di chiamate gratuite a numeri nazionali. A differenza del bonus luce e gas, che è gestito da ARERA e viene conferito in automatico, questo terzo bonus bollette può essere erogato solamente su richiesta degli aventi diritto. La domanda andrà presentata a TIM S.p.A.. Insieme al modulo di domanda ufficiale correttamente compilato, andranno allegati un ISEE in corso di validità ed il documento di identità del richiedente.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.