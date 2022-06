Bonus casa per l’estate 2022: sono 3 le agevolazioni delle quali approfittare subito per acquistare un nuovo condizionatore, montare zanzariere oppure tende da sole. Tutto ciò è possibile sia con ristrutturazione che senza, a seconda dei bonus che si decide di sfruttare.

Bonus casa per l’estate 2022: il caldo è già arrivato in alcune Regioni italiane, prospettando un’estate, quest’anno, decisamente afosa con alte temperature che ricordano più quelle di pieno luglio già dalla fine del mese di maggio.

Tutto questo potrebbe portare non pochi italiani a scegliere di dedicarsi a nuovi, fondamentali acquisti. Per esempio, comprare un condizionatore se fino ad ora se ne si è sempre fatto a meno, oppure sostituire quello vecchio; altri pensano alla necessità, di questi tempi, di installare delle zanzariere; ancora, si può decidere di comprare e installare nuove tende solari.

Se poi per questi nuovi acquisti è anche possibile ottenere una detrazione fiscale, tanto meglio. Questo vale tanto per chi ha già effettuato lavori di ristrutturazione in casa e può, quindi, ottenere le agevolazioni riservate in caso di interventi di questo tipo, sia per chi vuole approfittare delle detrazioni per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici.

Stiamo, dunque, parlando dei bonus casa che conviene richiedere subito, proprio per prepararsi al periodo estivo, sia che questi interventi rientrino tra interventi di efficientamento energetico (per esempio, con l’Ecobonus), sia che questi si abbinino a interventi di ristrutturazione (grazie al bonus ristrutturazione).

A seconda dell’agevolazione, cambia anche la percentuale. Vediamo, allora, cosa è possibile acquistare, quanto si può risparmiare e quali sono i bonus casa da non lasciarsi scappare per l’estate 2022.

Bonus casa per l’estate 2022: cosa si può richiedere quest’anno per la stagione estiva

Non sono pochi i bonus per la casa che possono apportare grandi vantaggi per non soffrire eccessivamente il caldo.

Prima di tutto, nonostante i recenti rincari, non sono pochi gli italiani che scelgono di acquistare un condizionatore oppure sostituire quello vecchio. In quest’ultimo caso, in effetti, le ragioni riguardano anche la possibilità di comprarne uno nuovo e a più alta efficienza energetica. Scelte come queste vengono, in un certo qual modo, “incentivate” nel nostro Paese, per esempio con agevolazioni come l’Ecobonus al 65% col quale si può risparmiare sull’acquisto e, allo stesso tempo, prendere decisioni più green.

Discorso simile vale anche per la scelta di dotarsi o sostituire le zanzariere, rispettando alcuni requisiti prestabiliti legati all’efficientamento energetico. Anche in questo caso, si può ottenere una detrazione del 50%. Stessa percentuale nel caso di acquisto di nuove o sostituzione di tende da sole, sempre, però, rispettando alcuni requisiti.

Bonus casa per l’estate al 50% o al 65%: come funziona e come averlo in due modi

Se la scelta ricade sull’acquisto di un nuovo condizionatore, o semplicemente sulla sostituzione del vecchio, i bonus casa per l’estate non mancano e permettono di ottenere una detrazione, la cui percentuale varia a seconda dell’agevolazione che si sceglie. In particolare, per l’acquisto, installazione o sostituzione dei condizionatori, si ha la possibilità di sfruttare:

una detrazione al 50% (con o senza ristrutturazione); una detrazione del 65% in caso di lavori di riqualificazione energetica.

Cominciamo dalla prima opzione. Se si vuole acquistare o sostituire il condizionatore, si può richiedere un bonus casa al 50%, ma solo se il condizionatore da installare sia di classe energetica superiore (almeno A+). In questo caso, facciamo riferimento a un bonus casa con ristrutturazione: i lavori in casa devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto (per il 2022, dunque, i lavori devono essere iniziati dopo il 1° gennaio 2021).

C’è, però, la possibilità di sfruttare questo bonus casa anche senza ristrutturazione. In particolare, in questo modo, si andrebbe a usufruire del bonus mobili o grandi elettrodomestici, tra i quali è incluso anche il condizionatore. Anche in questo caso si tratta di un intervento di efficientamento energetico.

Ma il nuovo condizionatore si può avere anche grazie all’Ecobonus al 65% per lavori di riqualificazione energetica.

Bonus casa per l’estate 2022 al 50% fino a 60.000 euro: come funziona

Non solo condizionatore, con i bonus casa per l’estate c’è la possibilità di installare o sostituire le zanzariere, ottenendo una detrazione del 50% per le spese sostenute entro il mese di dicembre di quest’anno.

Anche se l’agevolazione è aperta tanto alle persone fisiche che alle persone giuridiche (possono, quindi, beneficiarne anche negozi, ristoranti, bar ecc.) non si può usufruire del bonus casa senza rispettare alcuni requisiti. In particolare:

le zanzariere devono proteggere una superficie vetrata (finestre, balconi); devono essere fissate in modo stabile ed essere regolabili (possono essere aperte e chiuse); devono avere il marchio CE; devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35 (in sostanza, devono essere considerate una schermatura solare).

Come tutti i bonus casa, anche in questo caso è fondamentale che le spese siano state effettuate con metodi di pagamento tracciabili, in particolare per questo bonus con bonifico parlante.

Non solo, a distanza di 90 giorni da quando i lavori sono stati conclusi è importante ricordare di mandare l’apposita comunicazione all’Enea (Agenzia per l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia dal diretto beneficiario sia dall’amministratore di condominio nel caso di interventi e installazione delle zanzariere nelle parti comuni condominiali.

Bonus casa per l’estate al 50% o al 110%: due modi per ottenerlo

I bonus casa per l’estate non finiscono qui. In effetti, oltre a zanzariere e condizionatori, esistono detrazioni anche per l’acquisto o sostituzione delle tende da sole, o meglio, per le schermature solari.

In questo caso, ci sono due modi che permettono di ottenere un risparmio sull’installazione o sostituzioni:

una detrazione del 50% (per riqualificazione energetica); una detrazione fino al 110% (se l’intervento rientra tra i cosiddetti interventi trainanti nell’ambito del Superbonus).

Come nel caso del bonus casa per l’acquisto o sostituzione delle zanzariere, anche per questo ci sono alcune caratteristiche tecniche che non possono non essere considerate per avere diritto alla detrazione. Per esempio, le tende devono essere smontabili, devono proteggere una superficie vetrata e i pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Come già detto, però, è possibile avere un risparmio sulle tende da sole anche nell’ambito degli interventi trainanti del Superbonus al 110% (cioè quelli eseguiti congiuntamente), per esempio quelli per isolamento termico oppure per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.

Bonus casa per l’estate 2022: tutte le scadenze da rispettare e maggiori informazioni sulle agevolazioni

Abbiamo visto quali sono i bonus casa che possono essere richiesti per l’estate 2022. Tali agevolazioni, però, possono essere richieste almeno fino alla fine dell’anno.

Per esempio, per ottenere la detrazione sui condizionatori c’è tempo fino al 31 dicembre di quest’anno. Stessa data vale per le spese sostenute (fino al 31 dicembre 2022) per le agevolazioni sull’installazione o sostituzione di zanzariere e tende da sole.

Per maggiori informazioni sui bonus casa che abbiamo elencato in questo approfondimento, consigliamo di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la pagina dedicata all’agevolazione per la riqualificazione energetica, a quella contenente tutte le informazioni sul bonus mobili oppure quella dedicata al Superbonus 110%.