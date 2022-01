Nel 2022 torna in auge un importantissimo bonus: il Bonus Tv! Tale agevolazione è tornata con delle novità degne di nota. Infatti, la Legge di Bilancio ha confermato che alcune persone potranno ricevere il decoder gratuitamente a casa loro! Ma chi? Andiamo a scoprirlo in questo articolo!

Questo è quello che si evince dalla Legge di Bilancio per il 2022. Infatti, quest’anno assisteremo al famoso switch off al quale ci stavamo preparando da tempo.

In poche parole, le nostre televisioni cambieranno per sempre. Questo significa che se non ci adattiamo a tale cambiamento rimarremo tagliati fuori.

Tuttavia, l’acquisto di un nuovo televisore è una spesa che non tutti possono affrontare, soprattutto in questo difficile momento.

Ed ecco per quale motivo il Governo Draghi ha deciso di chiamare ancora una volta in gioco il Bonus tv e Decoder, con uno stanziamento di 68 milioni di euro.

Tra le persone che beneficeranno di questo bonus ci sarà anche qualcuno che potrà ottenere il nuovo decoder completamente gratis.

Ma procediamo con ordine in questo articolo!

Bonus tv e Decoder: in arrivo il rifinanziamento del Governo!

Dopo la discussione del Ministero dell’Economia e delle Finanze possiamo finalmente dire bentornato al Bonus tv e Decoder.

Ma per quale motivo? Ebbene, come abbiamo anticipato in precedenza, siamo ufficialmente entrati nell’anno dello switch-off, nel quale le nostre televisioni cambieranno per sempre.

Infatti, è in corso il passaggio al nuovo digitale terrestre, il sistema DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial).

Dunque, i nostri televisori cambieranno definitivamente e moltissime persone potrebbero essere tagliate fuori.

Ovviamente questo switch-off non viene fatto per escludere le persone dalla visione della televisione, ma ci sarà un netto miglioramento dell’efficienza del televisore e delle immagini trasmesse.

Le Regioni, capitanate dalla Sardegna, abbandoneranno gradualmente le attuali frequenze a favore del sistema DVB-T2.

Ma per quale motivo le vecchie frequenze vengono abbandonate? C’è una ragione profonda dietro tutto ciò?

La risposta è sì. Infatti, si stanno abbandonando le vecchie frequenze per lasciare posto alla rete 5G.

Inoltre, in base a quanto affermato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i canali dovranno passare alla nuova codifica Mpeg-4.

Quindi, tirando le somme, lo switch-off avverrà, ovviamente in modo graduale, il prima possibile.

Dunque, bisognerà arrivare a questa data preparati. Per questo motivo il Governo ha scelto di rimettere in campo il Bonus tv e Decoder per aiutare le famiglie in difficoltà ad acquistare un nuovo televisore o un nuovo decoder.

In questo modo, nessuno verrebbe tagliato fuori dalla fruizione dei propri programmi preferiti alla televisione.

Bonus tv e Decoder: le date dello switch-off

A cosa ci stiamo preparando? È bene conoscere quali saranno le date che andranno ad interessare il cambiamento del digitale terrestre in tutta Italia.

Ebbene, noterai che non sarà menzionata la Sardegna, ma in seguito ti spiegherò come mai.

Le prime regioni che passeranno alla nuova codifica sono la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia (ad esclusione della provincia di Mantova). Esse saranno accompagnate anche dalle province di Piacenza, Trento e Bolzano.

Dunque, la data di questo primo passaggio sarà tra il 3 gennaio ed il 9 marzo. Quindi, in poche parole, manca davvero pochissimo tempo.

E le altre regioni? Seguiranno a ruota!

La provincia di Mantova, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna passeranno alla tecnologia DVB-T2 tra il 9 febbraio ed il 14 marzo.

Sarà poi la volta di Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche che passeranno alla nuova codifica tra il 1° marzo ed il 15 maggio.

Ultime in ordine di tempo saranno Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Infatti, per queste regioni il passaggio alla tecnologia DVB-T2 avverrà tra il 1° maggio ed il 20 giugno.

Come avrai notato (e come ti avevo anticipato) in quest’elenco manca la Sardegna. Ma per quale motivo? Andiamo a scoprirlo subito.

Beh, la Sardegna si è mossa in anticipo ed ha iniziato il passaggio al Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial a partire dal 15 novembre. Dunque, lo switch-off di questa regione è già terminato alla data del 4 gennaio 2022.

Bonus tv e Decoder: i bonus per la nuova televisione!

Come abbiamo capito, il Bonus tv e Decoder è stato rifinanziato dalla Legge di Bilancio per il 2022 con ben 68 milioni di euro.

Quella che a noi può sembrare una cifra onesta in realtà non è stata molto apprezzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che aveva richiesto circa 200 milioni per coprire il fabbisogno con questo bonus.

Però, come si suol dire, meglio di niente. Abbiamo ancora 68 milioni di euro per poter accedere al Bonus tv e Decoder.

Come abbiamo visto, ogni regione ha il suo proprio calendario per quanto riguarda questo passaggio alla nuova codifica di digitale terrestre.

Ebbene, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione due importanti incentivi per favorire l’acquisto di nuovi televisori o nuovi decoder abilitati a ricevere il nuovo segnale.

Il primo bonus che è stato messo a disposizione è il Bonus TV . Esso garantisce uno sconto di 30 euro per l’acquisto di nuove televisori e nuovi decoder che possono ricevere il segnale DVB-T2.

. Esso garantisce uno sconto di 30 euro per l’acquisto di nuove televisori e nuovi decoder che possono ricevere il segnale DVB-T2. Invece, il secondo bonus in questione è il Bonus Rottamazione TV. Esso riguarda uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore fino ad un massimo di 100 euro. Per avere diritto a questo bonus dovrai obbligatoriamente rottamare il tuo vecchio televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Infatti, gli apparecchi acquistati prima di tale data non sono abilitati a ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre.

Eppure, con l’introduzione di questi bonus nella Legge di Bilancio 2022 non ci limitiamo a scoprire quali saranno i fondi destinati a tale misura. Infatti, sono state iscritte anche delle modifiche alla manovra originaria, come la possibilità, per qualcuno, di ricevere il decoder gratuitamente a casa.

Ma a chi spetta? Andiamo a scoprirlo.

Bonus tv: come avere il decoder gratis a casa tua?

Parlando delle novità che sono introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022, scopriamo che c’è anche la possibilità di ricevere il decoder gratuitamente a casa per alcune categorie di persone.

In realtà, questa indiscrezione circola già da un po’, grazie allo “spoiler” di Poste Italiane, ma prima della Legge di Bilancio non avevamo alcuna ufficialità.

Ma perché proprio Poste Italiane? È molto semplice. Perché saranno direttamente coinvolti nell’attività di consegna a domicilio dei decoder.

Infatti, basterà prenotare un giorno per la consegna tramite una chiamata oppure recandosi fisicamente in un ufficio postale.

Eppure, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, si tratta di una possibilità che non tutti i cittadini italiani potranno sfruttare.

Infatti, ci sono due requisiti da rispettare per poter avere accesso al decoder gratis a casa tua:

Età anagrafica superiore a 70 anni;

Il reddito (ottenuto ovviamente dalla pensione) non deve superare i 20.000 euro annui.

Se si rispettano i due requisiti sopraelencati, si potrà ricevere un nuovo decoder dal valore massimo di 30 euro. Il tecnico che effettuerà la consegna si occuperà anche dell’installazione del decoder.