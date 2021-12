Buone notizie per il Bonus Tv: l’agevolazione ottiene la proroga al 2022 e un nuovo stanziamento di 68 milioni di euro da parte del Governo. Non solo, per i pensionati al di sotto dei 70 anni il decoder sarà gratis. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Buone notizie per il Bonus TV. L’agevolazione ottiene la proroga al 2022 e un nuovo finanziamento di 68 milioni di euro come conferma il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il contributo servirà per agevolare l’acquisto di una nuova televisione o di un decoder conformi agli standard del nuovo digitale terrestre.

Uno stanziamento economico, però, che fa storcere il naso all’AIRES, l’Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, composta dai più importanti gruppi di distribuzione di tecnologia, da Mediaworld a Euronics, compreso Unieuro, secondo cui lo stanziamento di 68 milioni di euro non sarebbe sufficiente a coprire la domanda di oltre 8 milioni di famiglie.

Servirebbero almeno 200 milioni di euro, come dichiarato dal presidente AIRES, Davide Rossi.

Tuttavia, le sorprese che ci attendono nel nuovo anno ormai alle porte vanno oltre la proroga al 2022 del Bonus TV. Il MISE ha infatti aggiunto un nuovo punto al testo del decreto che riguarda la consegna a domicilio di un decoder completamente gratis a una fetta ben precisa di cittadini italiani.

Vediamo subito di chi si tratta.

Maggiori informazioni sul Bonus Tv le trovate nel video YouTube di Manuel Agostini.

Bonus TV e decoder grati dal 2022: chi sono i beneficiari

Seppur l’ingresso in scena del Bonus TV era stato voluto con i migliori presupposti, nel 2021 soltanto poche famiglie, circa 3 milioni, hanno fatto ricorso all’agevolazione per acquistare un tv color di ultima generazione.

A conti fatti, sono stati utilizzati all’incirca 150 milioni di euro. La rimanente parte di 170 euro, invece, andrà ad aggiungersi al nuovo stanziamento di 68 milioni di euro messo nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022 in attesa di approvazione definitiva entro la fine dell’anno.

Ma questo lo si sapeva già da un po' di tempo. La novità, rispetto agli altri anni, confermata anche dal Ministro Giorgetti riguarda l’invio a casa di un decoder senza supportare alcuna spesa, quindi gratis, ai pensionati al di sotto dei 70 anni di età che percepiscono una pensione annuale non superiore a 20.000 euro.

Una decisione questa, come sottolineato dallo stesso Giorgetti, indispensabile per rendere più facile il passaggio al digitale terrestre agli anziano troppo spesso restii alla nuove tecnologie.

Insomma, fra qualche giorno avremo delle indicazioni più precise su quale sia la procedura da seguire per ricevere direttamente il decoder presso la propria abitazioni, oltre all’eventuale assistenza tecnica nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità.

Tirando le somme, il Ministro intende fornire la soluzione a due problemi che potrebbero presentarsi in seguito all’avvento del nuovo digitare terrestre: l’impossibilità di sostenere una spesa per l’acquisto di una nuova TV, qualora non si fornissero gli incentivi adeguati (in questo caso il Bonus Tv), il rischio di escludere la popolazione anziana dalla rivoluzione tecnologica.

Bonus TV, buone notizie per i pensionati: ecco come ricevere il decoder gratis

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel 2022 saranno disponibili 170 milioni per coprire le domande di acquisto di nuovi televisori.

Per quanto concerne il programma di consegna gratis dei decoder alla popolazione italiana over 70, il finanziamento del Governo si aggira sui 5 milioni di euro.

Sul fronte operativo, invece, l’intera procedure sarà gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e da Poste Italiane.

Nello specifico, sarà Poste Italiane S.p.a. a farso carico della consegna dei decoder ai beneficiari over 70.

Bonus TV: anche nel 2022 130 uno sconto di 130 euro per una nuova televisione.

Il Bonus TV si concretizza in uno sconto del 20% da applicare sul prezzo di listino di un nuovo televisore o decoder acquistato, conforme agli standard di trasmissione DVBT-2, fino a 100 euro.

In verità, il contributo si scinde in due parti. Il Bonus TV decoder legato all’ISEE del nucleo familiare interessato all’acquisto di un nuovo tv e un Bonus TV rottamazione connesso alla dismissione di un apparecchio televisivo già in possesso.

La prima agevolazione permette di ottenere uno sconto di 30 euro sull’acquisto di un tv color o di un nuovo decoder, ma solo alle famiglie con un ISEE corrente inferiore alla soglia di 20.000 euro.

Il Bonus Tv Rottamazione, invece, si sostanzia in uno sconto del 20% sul prezzo di listino della nuova televisione da acquistare concesso solo dietro rottamazione di un vecchio dispositivo posseduto.

Questo dovrà essere consegnato ad un rivenditore autorizzato oppure portato in un’isola di smaltimento di rifiuti autorizzata alla rottamazione. In quest’ultimo caso, si riceverà un certificato dal quale si desume l’avvenuto smaltimento della vecchia tv.

Anche se si tratta di due Bonus diversi nella forma sono cumulabili fra di loro. In altre parole, possono essere utilizzati insieme e quindi possono garantire uno sconto complessivo sull’acquisto di una tv o un decoder di 130 euro.

La proroga del Bonus TV al 2022 trova quindi giustificazione nella necessità di mantenere i televisori accesi nelle case degli italiani, divenuti ormai fonte primaria di informazione ed intrattenimento delle famiglie.

Bonus tv con o senza ISEE: 150 euro da utilizzare per l’acquisto di tv e decoder

In verità, il passaggio verso la nuova tecnologia del digitale terrestre è iniziato nel settembre scorso. Per prima è toccato alla Sardegna, ma piano piano finirà per interessare tutte le regioni d’Italia, fino a concludersi nella primavera 2022.

Ma cosa accade nel caso in cui il televisore in nostro possesso non fosse abilitato alla ricezione dei canali HD? Semplicemente non saremo più in grado di vedere i nostri programmi preferiti.

Considerata la portata del fenomeno, il Governo ha ben pensato di introdurre un sussidio economico per facilitare il sostenimento della spesa d’acquisto di un televisore a quelle famiglie costrette a sostituire il vecchio dispositivo non abilitato a ricevere il segnale di ultima generazione: il Bonus TV senza ISEE da 50 euro.

Si tratta di un contributo accessibile a tutti, non legato a vincoli ISEE o di rottamazione di un altro dispositivo e utilizzabile anche per gli acquisti effettuati online.

Questo, insieme al Bonus TV da 100 euro, ancorato invece all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, offrirà un importante aiuto economico a quei nuclei familiari obbligati a cambiare apparecchio per essere al passo con le rivoluzione digitale prevista nel prossimo futuro.

Bonus TV e decoder: quali requisiti per ottenerlo

Come avuto modo di vedere nei precedenti paragrafi, si potrà fruire del Bonus TV solo rottamando un vecchio televisore o portandolo nelle isole adibite allo smaltimento, o consegnandolo al negozio presso cui si decide di acquistare la nuova televisione.

In quest’ultimo caso, il rivenditore prima ancora di procedere all’applicazione dello sconto sulla nuova tv acquistata provvede ad inserire tutte le informazione sulla tv rottamata, oltre ai dati fiscali del proprietario, in un’apposita piattaforma collegata al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tale procedura, per di più obbligatoria, servirà a verificare se la vecchia televisione rientra nell’elenco dei dispositivi da rottamare stilato dal MISE e se il proprietario è in regola con il pagamento di tutte le rate del canone RAI.

Ovviamente, il venir meno anche solo di una di queste condizioni comporta l’esclusione dal Bonus TV e dallo sconto del 20% in esso implicito.

Al fine di chiarire ogni dubbio, ricordiamo che Bonus TV e decoder e Bonus rottamazione TV si potranno utilizzare per tutto il 2022, fino alla data del 31 dicembre.