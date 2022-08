Oggi puoi risparmiare a Disneyland Paris così tanto che è ormai alla portata di tutti, se fai attenzione a questi accorgimenti e segui questi semplici consigli. Se sai come muoverti dentro al parco di divertimenti più famoso del mondo non ti mancheranno le opportunità di risparmiare decine di euro ogni giorno, tra biglietti, ristoranti, hotel e shopping.

Parliamo di un parco che ogni anno raccoglie milioni di turisti, e questo dimostra che tutti possono farsi una bella vacanza tra i vari parchi e attrazioni Disney.

Se sai come muoverti dentro al parco di divertimenti più famoso del mondo non ti mancheranno le opportunità di risparmiare decine di euro ogni giorno, tra biglietti, ristoranti, hotel e shopping.

Basta fare attenzione a tutti questi accorgimenti e non arriverai a spendere per una vacanza anche di quattro giorni più di 1000 euro, volo incluso.

Come risparmiare a Disneyland Paris: trucchi e consigli per una vacanza low cost

Tra i primi consigli che ti vogliamo dare su come risparmiare a Disneyland c'è quello del volo. Non mancano i trucchi per risparmiare sui voli, specie quelli low cost, ma nel caso di un volo Italia-Parigi, è meglio prenotare con largo anticipo, almeno tre mesi dalla data di partenza.

Già così facendo avrai risparmiato diverse centinaia di euro.

Appena sarai a Parigi, dovrai dirigerti a Marne-la-Vallée, a 32 km a Est di Parigi, ove si trova tutta la struttura di Disneyland Paris. Per risparmiare al meglio ti consigliamo di prendere il treno della linea A della RER, che costa tra i 15 e i 20 euro.

Ma prima di partire, ti raccomandiamo di fare il biglietto direttamente online. Se lo fai in biglietteria, dovrai sborsare tra i 99 e i 149 di euro a testa. Mentre sul sito ufficiale potresti trovare anche delle offerte per te e per i tuoi figli.

Ricordiamo che i bambini da 0 -3 anni (non compiuti) entrano gratis.

Una volta che sei entrato nel parco, dovrai valutare con attenzione dove mangiare e dove pernottare.

Risparmiare a Disneyland Paris: come spendere poco tra hotel e ristoranti

Ci sono due modi per soggiornare, e solo uno di questi ti permette di risparmiare a Disneyland Paris:

presso un hotel non a tema Disney,

presso un hotel a tema Disney.

Se vuoi il massimo del risparmio, dovrai evitare gli hotel a tema Disney, e concentrarti su quelli "non a tema". Uno degli hotel più economici è l'Aparthotel Adagio Marne la Vallée, che costa poco più di 100 di euro a notte, nel caso di una famiglia di quattro persone.

Se invece non vuoi rinunciare allo stile Disney, l'hotel più economico tra quelli tematici è l'Hotel Cheyenne, anche se richiede almeno 150 euro a notte (sempre per una famiglia di quattro persone).

Una volta confermato l'hotel, non resta che trovare un luogo come rifocillarci.

Mangiare direttamente dentro il parco o in hotel non è il massimo per risparmiare a Disneyland Paris. Se non hai modo di accedere a nessuna di queste app per ristoranti, come alternativa ci sono i fast food (anche se costano dai 15 ai 20 euro a persona).

Oppure i ristoranti con formula "sandwich", come il Market House Daily e il Victoria’s Old Style Restaurant. In questo caso pagherai solo 7 euro, ma solo per i panini.

Altrimenti conviene fare pranzo e cena al sacco, comprando direttamente in uno dei centro commerciali vicini a Disneyland Paris, come l'Auchan di Serris - Val d'Europe, a due minuti esatti in RER (treno) dalla stazione di Chessy Marne la Vallée.

Come fare shopping a Disenyland Paris e risparmiare soldi

Se non vuoi privarti dello shopping ma vuoi sempre risparmiare a Disneyland Paris, basta solo seguire questi accorgimenti sulla spesa.

Il primo è quello di evitare l'acquisto in loco, un po' come per il biglietto d'ingresso. Uno dei gadget più acquistati nel parco Disney sono le orecchie di Minnie e Topolino. Se le compri in zona, rischi di pagare dai 15 ai 20 euro.

Diversamente, acquistandoli su Amazon, pagherai tra i 6 e i 9 euro.

Questo vale anche per i vestiti dei personaggi. Se li acquisti in uno dei tanti negozi Disney dentro al parco, dovrai pagare in media 70 euro, soprattutto se vuoi acquistare uno dei costumi delle principesse Disney.

Il periodo più economico per risparmiare a Disneyland

Se vuoi risparmiare ancora di più a Disneyland non ti dimenticare di pernottare durante i mesi dove i costi sono decisamente più bassi rispetto al resto dell'anno.

Nel nostro caso, consigliamo di andare a Disneyland Paris nei mesi di gennaio e settembre, in particolar modo nelle prime due settimane.

Se preferisci un periodo di minore affluenza, consigliamo di andare durante la settimana, tra il martedì e il giovedì. Sono giorni in cui c'è meno folla, e potrai risparmiare anche sul tempo.

Si può entrare gratis a Disneyland Paris?

Si può risparmiare molto a Disneyland Paris, al punto che in molti riescono ad andarci pur con un budget abbastanza risicato.

Per il resto, ad oggi non è possibile entrare gratis a Disneyland Paris: al momento non ci sono offerte o promozioni che possono garantire l'entrata presso uno o più parchi di divertimento Disney.

Solo fino a settembre 2012 era possibile richiedere il biglietto gratis per entrare a Disneyland Paris, ma solo se compivi gli anni entro il 6 febbraio 2013. In cambio avevi l'accesso gratutio ai parchi Disneyland e Walt Disney Studio per il giorno del compleanno o nei 6 giorni successivi entro il 6 febbraio 2013.

Altra offerta ormai scaduta, che ti permetteva di risparmiare a Disneyland Paris anche del 40%, era quella del Billet Francilien. Se lo acquistavi almeno 5 giorni prima della data della visita, pagavi dai 39 ai 55 euro, contro la media che andava da 62 a 89 euro.

Altrimenti, se non ti convince affatto Disneyland Paris, ci sono un sacco di parchi di divertimento in Italia che puoi visitare senza spendere un patrimonio.