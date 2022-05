Vuoi ottenere un contributo fino a 3.000 euro per acquisire la patente? In questo articolo scopriremo tutti i bonus patente attualmente attivi. Oltre al bonus patente statale, infatti, da quest’anno abbiamo a disposizione vari sostegni attivi a livello regionale. In alcuni casi, sarà possibile ottenere un contributo anche più alto di quello previsto dallo Stato: fino a 3.000 euro!

Vuoi ottenere un contributo fino a 3.000 euro per acquisire la patente? In questo articolo scopriremo tutti i bonus patente attualmente attivi.

Non si tratterà solamente di bonus erogati a livello statale. Ti anticipo subito che, infatti, è in arrivo una misura introdotta dal Governo con la Legge di Bilancio 2022. Misura che è stata di recente confermata con Decreto Milleproroghe 2022.

Tuttavia, le spese per l’acquisizione della patente di guida (soprattutto quando parliamo di patenti speciali) possono essere molto elevate.

Per questo, oltre al bonus patente statale, da quest’anno abbiamo a disposizione vari contributi attivi a livello regionale.

Eccoti, quindi, una panoramica sui bonus patente e i contributi legati all’acquisizione delle certificazioni di idoneità alla guida attivi ora.

In alcuni casi, sarà possibile ottenere un contributo anche più alto di quello previsto dallo Stato: fino a 3.000 euro!

Bonus patente statale: dettagli sulla misura

La prima misura che andremo ad analizzare è il bonus patente introdotto col Decreto Infrastrutture e Trasporti, datato 2021.

Si tratta di una misura che verrà erogata a livello statale, valida dunque in tutta Italia.

Il bonus in questione, tra le altre cose, resterà attivo fino al 2026, con una dotazione economica pari a 5,4 milioni di euro.

Sebbene ci siano ancora alcuni dettagli da chiarire in merito a questo nuovo bonus, molti altri sono già noti. Tanto che, di recente, anche il canale Speedy News si è occupato dell’agevolazione.

Ma torniamo ai dettagli relativi al nostro bonus patente statale: col recente DL Milleproroghe, la misura ha subito un incremento prima ancora dell’attivazione.

Se infatti, prima del Decreto in questione, si era stabilito per un importo massimo ottenibile pari a 1.000 euro, ad oggi la cifra è cambiata.

Potranno infatti essere richiesti fino a 2.500 euro. Attenzione, però: l’importo che potrai ottenere dipende dal costo che sosterrai per ottenere la patente.

Infatti, riceverai un contributo per la patente che dovrà essere pari all’80% del costo pagato presso l’autoscuola di tua scelta.

Bonus patente statale: chi può accedere

Se sei interessato alla richiesta del bonus patente statale, ti interesseranno certamente anche i requisiti di accesso previsti.

Questi sono chiaramente stabiliti a livello normativo. Innanzitutto, non si parla di limiti reddituali. Probabilmente, potrai quindi accedere al bonus patente senza presentare modello ISEE.

Tuttavia, l’agevolazione è stata introdotta per consentire ai giovani di conseguire un certificato che li aiuti a riqualificarsi a livello lavorativo.

Per questa ragione, non potrai richiedere il contributo per la patente per ogni tipologia di abilitazione alla guida, ma solamente per la patente C e per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Ricorda, infine, che il bonus patente che verrà erogato dal Governo italiano prevede anche un limite di accesso legato all’età.

Potrai richiederlo solamente se hai un’età anagrafica non superiore ai 35 anni.

Bonus patente statale: da luglio via alle domande!

Anche se al momento non puoi ancora richiedere il bonus patente, le domande apriranno a breve.

Molto probabilmente, infatti, la misura prenderà ufficialmente avvio entro il mese di luglio 2022.

Manca ancora il decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che comunque non tarderà ad arrivare.

Tale decreto dovrà chiarire, oltre che le modalità di presentazione delle domande per il bonus patente, anche la sua erogazione.

Non è infatti ancora chiaro se gli interessati riceveranno un rimborso tramite bonifico o meno.

Una cosa però è certa: il contributo per la patente sarà concesso solo sulle spese già saldate. Se vorrai richiederlo, dunque, dovrai aver già sostenuto le spese per CQC e patente per mezzi pesanti.

Bonus patente da 3.000 euro? Ecco come averlo!

Abbiamo però detto in apertura che c’è anche la possibilità di ottenere un bonus patente di importo maggiore, pari a 3.000 euro.

In questo paragrafo ti spiegherò nel dettaglio a chi spetta e come averlo.

Non si tratta, in questo caso, di un contributo per la patente valido a livello statale, ma di un’iniziativa regionale, che tra l’altro scadrà tra poco più di un mese.

Il contributo in questione è un bonus patente concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che non è del tutto dissimile dalla misura governativa analizzata fino ad ora.

Infatti, anche la Regione Friuli concederà il bonus solamente per l’acquisizione di determinate patenti, dalla C alla E, oltre che per la Carta CQC.

Tuttavia, a differenza del bonus patente confermato col Decreto Milleproroghe 2022, quello friulano non prevede alcun limite di età.

Anche se si tratta di un contributo che ha chiaramente l’intento specifico di rivolgersi ad una popolazione più giovane, potranno richiederlo infatti tutti i cittadini residenti in Friuli, purché maggiorenni.

Bonus patente da 3.000 euro: pochissimi regole da rispettare

Puoi quindi accedere al contributo per la patente se hai già compiuto diciotto anni e se sei residente nella Regione. Attenzione al fatto che, per richiedere il bonus patente da 3.000 euro, dovrai attestare di risiedere in Friuli da almeno cinque anni.

Ovviamente, senza la residenza in tale Regione, non potrai assolutamente ottenere il contributo per la patente della Regione Friuli.

Sappi che, se sei residente e vorrai successivamente ottenere anche il bonus patente statale, potrai cumulare i due bonus.

Le cifre dei due contributi, sommate insieme, non dovranno però superare il costo totale speso per l’acquisizione delle patenti ammesse alle misure.

Infine, ricorda che puoi agevolmente calcolare l’importo del bonus patente Friuli in base a quanto speso per l’acquisizione delle certificazioni agevolabili.

Infatti, come già valido nel caso del bonus patente governativo, anche quello regionale si calcola in base a tali spese.

Il limite massimo che potrai ottenere è di 3.000 euro, ma dovrai calcolare il 70% delle tue spese per poter conoscere l’importo esatto che ti spetta.

Come richiedere il bonus patente da 3.000 euro?

Per concludere, analizzeremo insieme come va inviata la domanda per il bonus patente da 3.000 euro.

La Regione Friuli ha messo a disposizione dell’utenza una piattaforma web da utilizzare per il bonus patente. Sarà qui che dovrai inviare la tua domanda, compilando i dati richiesti.

Ricorda che, per ottenere il contributo che ti spetta, non dovrai necessariamente aver conseguito la patente in questione.

Puoi anche conseguirla successivamente, entro la data del 30 aprile del prossimo anno.

Tuttavia, è richiesto il saldo preventivo del costo delle patenti che intendi conseguire. L’importo speso, come abbiamo detto, serve infatti a calcolare il bonus patente che ti spetta.

Infine, ricorda che hai tempo solo fino al prossimo 15 giugno per inviare la tua domanda. Se risulterai idoneo, riceverai il tuo contributo direttamente al mezzo di pagamento indicato in sede di domanda.

In ogni caso, anche se non sei residente in Friuli-Venezia Giulia, ti consiglio di tenerti sempre informato sulle iniziative della tua Regione di residenza.

Infatti, l’iniziativa del Friuli non è del tutto isolata: ci sono altre Regioni italiane che hanno deciso di concedere il proprio contributo per la patente a livello locale.

Giusto per fare un esempio, lo scorso 6 maggio 2022 si sono ufficialmente chiusi i termini di domanda per richiedere un contributo per la patente in Sardegna.

Dunque, non è affatto da escludersi che, in futuro, vengano attivate altre iniziative simili in altre Regioni.