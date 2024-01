Mercato libero, ecco la top 3 dei fornitori di energia più convenienti

Il passaggio dal Mercato tutelato al Mercato Libero è ormai definitivo, e se per il gas è già avvenuto mancano pochi mesi per l’energia. Ecco allora quali sono i migliori fornitori di gennaio 2024: questa la top 3.

Il nuovo anno porta con se tanti cambiamenti, il primo è sicuramente la definitiva chiusura del mercato tutelato per tutti gli utenti domestici e non solo.

Il nuovo mercato libero secondo gli esperti garantirà una maggiore liberalizzazione dei mercati e di conseguenza sarà garantita una sana concorrenza, potendo beneficiare di tariffe sempre più convenienti.

Il passaggio al nuovo mercato, per i quali sono state stabilite le condizioni generali, ha subito in realtà numerosi rinvii dal 2018: ben 4 sono stati gli spostamenti.

Ma con l’arrivo del nuovo anno l’addio al mercato tutelato è diventato definitivo. A chiudere i battenti il 10 gennaio 2024 il mercato tutelato del gas mentre per la luce si dovrà attendere luglio 2024.

Dunque passaggio imminente per quasi tutti i clienti: a non dover passare e pertanto contiueranno a restare nel mercato tutelato i clienti considerati vulnerabili che saranno ancora gestiti da Arera e se eventualmente sono passati al mercato libero potranno in qualsiasi momento rientrare.

Intanto però sono ancora tante le famiglie non passate al mercato libero, ma arrivano rassicurazioni in merito: non si resterà senza fornitura.

Certo è che se state pensando di effettuare il passaggio ad un altro fornitore elettrico bisogna prestare attenzione.

Tante sono le offerte che circolano in queste settimane, ecco allora quale sono le 3 migliori di gennaio 2024.

Mercato libero, ecco la classifica dei 3 dei fornitori di energia più convenienti

Dopo il primo passaggio al mercato libero per gli utenti del gas, a luglio 2024 diventerà definitivo anche per l’energia.

Intanto gli italiani ancora sono molto restii al passaggio: tanti sono preoccupati e tanti sono i dubbi circa la marea di offerte proposte.

Secondo gli analisti, grazie alla liberalizzazione del mercato dell'energia gli italiani potranno a accedere a migliori tariffe e perciò spuntare il prezzo più conveniente.

Ma è davvero cosi?

In realtà Arera ha messo più volte in guardia dalle numerose truffe distribuendo consigli da seguire per scegliere la tariffa migliore.

Ma sul web è possibile anche mettere a confronto le diverse offerte tenendo in considerando le proprie abitudini e le proprie esigenze.

Allora quali sono i migliori fornitori di gennaio 2024?

3°posto c'è Sorgenia

2° posto c'è NeN Special 48

1° Posto c'è Octopus Energy

Al terzo posto della classifica, lo abbiamo appena visto, si posiziona Sorgenia con l’ offerta Next Energy Sunlight Luce con tariffa indicizzata, quindi variabile in relazione al PUN.

Una soluzione completamente digitale, attivabile online e in poco tempo. Inoltre l’energia offerta è un' Energia Verde 100% con la garanzia di un prezzo indicizzato PUN.

Questo offre flessibilità, perché varia in base all'Indice PUN, e si abbassa quando il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica scende.

Inoltre viene offerto il monitoraggio Beyond Energy che permette di monitorare i consumi domestici in tempo reale.

Per la luce, la quota fissa è di 91,2 euro all’anno, poi scontata in base agli anni di permanenza con il gestore.

Al momento Sorgenia Next Energy Sunlight Luce + Gas offre un prezzo al PUN+0,015 euro/kW il primo anno e 0,03 euro/kWh dal secondo.

Mercato libero, al secondo posto c'è NeN Special 48

Al 2° posto tra i migliori fornitori di gennaio 2024 si posiziona NeN Special 48 che offre tre vantaggi.

La prima è una rata costante per 12 mesi, poi l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e uno sconto che può raggiungere fino a 96 euro l'anno.

Si tratta di un’offerta dedicata ai consumatori domestici ed i pagamenti avvengono su base mensile.

La bolletta può essere recapitata direttamente nella casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e può essere pagata con addebito diretto sul conto bancario o con pagamento con carta di credito.

Inoltre il prezzo risulta bloccato per 12 mesi, non ‘è nessun costo di recesso del contratto, nessuna spesa di attivazione, l’accesso al programma "NeNvenuto" con sconti e la trasparenza nelle voci in bolletta.

Al primo posto si posiziona Octopus Energy

Ma chi si posiziona al primo posto in assoluto? Al top della classifica si posiziona tra i fornitore di energia elettrica più conveniente del periodo Octopus Energy con la l’offerta Fissa 12M.

Con questa offerta la tariffa rimane ferma per l'intero anno senza variazioni impreviste dei costi energetici. Il prezzo per questa offerta è di 0,143 euro /kWh.

Adatta a chi ha consumi fino a 15.000 kWh/anno e con potenza fino a 15 kW. Inoltre l’energia viene da fonti rinnovabili certificata al 100% ed è prevista una** trasparenza contrattuale per il quale le modifiche contrattuali vengono comunicate 3 mesi prima della scadenza del contratto.