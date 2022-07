In questa breve guida andremo a scoprire quando verrà pagato, nel mese di agosto, il Bonus figli disabili, il contributo di massimo 500 euro.

INPS, ecco quando sarà pagato il Bonus figli disabili fino a 500 euro di agosto: le date

Nella prima settimana di agosto inizieranno ad essere effettuate numerose lavorazioni dei pagamenti INPS, tra cui quelli dell’indennità di disoccupazione Naspi. Ma non solo, poiché nei primissimi giorni del mese arriveranno gli accrediti del Bonus figli disabili, il contributo per i nuclei composti da genitori disoccupati o monoreddito che abbiano a carico figli disabili.

Potrete osservare le date di accredito direttamente sul vostro fascicolo previdenziale del cittadino, effettuando l’accesso con le tre identità digitali:

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

CIE – Carta di Identità Elettronica

CNS – carta Nazionale dei Servizi

Ma quando arriverà il Bonus figli disabili? Segnatevi la data sul calendario: il sussidio di massimo 500 euro arriverà il prossimo mercoledì 3 agosto 2022.

Andiamo, ora, a scoprire che cos’è il bonus, chi può richiederlo e quando.

Bonus figli disabili: i requisiti per ottenerlo

Il bonus figli disabili è stato introdotto con la legge di bilancio 2021. Si tratta di un sostegno per tutti i genitori disoccupati o monoreddito che hanno figli disabili a carico. Questo sussidio economico del valore massimo di 500 euro è stato istituito per il triennio 2021-2023 per tutti quei genitori disoccupati o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali e che abbiano figli a carico a 21 disabilità riconosciuta che non risulti inferiore al 60%.

Partiamo subito elencando i requisiti necessari alla percezione del bonus, secondo quanto affermato dall’INPS:

innanzitutto, è bene chiarire la terminologia; dunque, con il termine “nuclei monoparentali” si intendono quelle famiglie composte da un solo genitore con uno o più figli a carico, mentre con “genitore disoccupato” intendiamo quel cittadino/a senza un lavoro, oppure con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro all’anno, o 4.800 euro se lavoratore autonomo.

Poi, quando parliamo di “genitore monoreddito” intendiamo quel soggetto che ricava il proprio reddito esclusivamente dalla sua attività lavorativa. Per quest'ultima categoria di soggetti non vengono prese in considerazione eventuali trattamenti assistenziali percepiti.

I figli, inoltre, potranno essere naturali, minorenni e maggiorenni, legittimi, legittimati o adottivi.

Per richiedere questo sostegno il genitore richiedente dovrà essere residente in Italia e avere un indicatore della situazione economica equivalente ISEE che non sia superiore a 3.000 euro. Il cittadino interessato al bonus figli disabili potrà essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Infine, il genitore appartenente a nuclei monoparentali, o monoreddito dovrà avere a carico e convivere con un figlio, maggiorenne o minorenne, con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%.

Come richiedere il Bonus Figli Disabili all’INPS

Il Bonus figli disabili è uno dei bonus versati dall’INPS alle famiglie italiane. Questo sostegno economico viene erogato mensilmente e gli importi vanno da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 euro al mese. Con due figli disabili almeno al 60%, ad esempio, INPS versa 300 euro, oppure con più di due figli disabili l’importo corrisposto arriva a 500 euro.

La somma, una volta accolta la domanda viene versata per 12 mensilità consecutive. Le richieste per ottenere il bonus figli disabili devono essere presentate all’Istituto di Previdenza Sociale dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno.

Le domande potranno essere presentate online sul sito INPS, con lo SPID, la CIE o la CNS, ma anche mediante il Call Center Integrato ai numeri 803.164 da fisso o 06.164.164 da cellulare e con l’aiuto di CAF o enti di patronato.

Le prossime richieste potranno essere inoltrate a partire dal 1° febbraio 2023 fino al 31 marzo 2023.

Ricordiamo che si tratta di un sussidio economico mensile che non concorre alla formazione del reddito e che può essere compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

Quando decade la misura INPS

Il bonus figli disabili smetterà di essere versato alla famiglia nei casi di decesso del figlio o del genitore richiedente, ma anche nei casi di decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale o qualora il figlio dovesse essere affidato a terzi.

Qualora dovesse verificarsi una delle situazioni sopracitate occorrerà farlo presente all’INPS entro 30 giornate dall’evento. L’istituto di previdenza sociale smetterà di versare la prestazione dalla mensilità successiva a quella in cui viene inoltrata la comunicazione.