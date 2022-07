Siamo abituati ai bonus erogati per disagio economico, quindi commisurati al valore dell’Isee familiare. Ma esiste tutta una serie di incentivi e agevolazioni che invece si basano su altre tipologie di parametri, come nel caso del bonus famiglia che qui presentiamo. Poche le condizioni da rispettare, tra l’altro senza neppure la necessità di presentare Isee ma circoscritte agli abitanti di una determinata regione. Ecco di cosa si tratta.

Il contributo che, in questa sede, è oggetto di attenzione da parte nostra consiste in un assegno di natalità del valore di 2.500€ ovvero circa 200€ al mese, tra l’altro erogabile per tre anni di seguito, per un totale dunque di 7.500€ nell’arco del triennio.

Si tratta di un aiuto economico pensato per i nuovi nati, da erogare quindi fino al compimento del terzo anno di età del bambino, anche quando si tratta di un nuovo affido o un'adozione.

Ecco tutti i dettagli.

Bonus famiglia 200€ per chi ha figli piccoli fino a 3 anni, in questa Regione

Abbiamo dunque già inquadrato i beneficiari della nuova disposizione, trattandosi di genitori che hanno avuto un bambino nel 2022 e che, grazie a quest’agevolazione, possono ricevere un assegno del valore di 200€ al mese, da spendere secondo le proprie esigenze.

Al momento questa iniziativa riguarda l’Abruzzo ma non è detto che anche altre Regioni possano seguire l’esempio, sia nell’ottica degli incentivi alla natalità che del ripopolamenteo dei borghi.

La Lombardia ad esempio ha stanziato 300 euro per accogliere i nuovi nati mentre in Liguria è in vigore la carta auguri, che consiste in un bonus 200€ una tantum per tutte le neo-mamme.

Questa volta la logica del mini-finanziamento, per così dire, di 200€ per tre anni rientra nell’ambito delle iniziative volte a ripopolare i borghi montani della regione. Nella fattispecie, si tratta di piccoli centri con meno di 3.000€ abitanti, che senza un aiuto in tal senso, rischiano seriamente di rimanere disabitati.

Motivo per cui la regione Abruzzo ha stabilito dunque un premio in denaro per tutti coloro che decidono di formare una nuova famiglia in queste zone. Non è necessario trasferirsi da un’altra regione (per quanto possibile).

Semplicemente, anche tutti coloro che risiedono in città hanno la possibilità di trasferirsi nei borghi o centri montani oggetto dell’iniziativa, maturando quindi il diritto a ricevere il bonus.

Sono interessati 173 Comuni così divisi per provincia: 20 Teramo, 24 Pescara, 74 L’Aquila, 55 Chieti.

In sostanza, a seguito della nascita, si compila l’apposita domanda da inviare e si hanno a disposizione tre mesi di tempo, dal quel momento in poi, per effettuare il trasloco con cambio di residenza.

L’impegno da rispettare è di mantenerla per almeno un triennio, ricevendo dunque un totale di 7.500€ a nucleo familiare.

Bonus famiglia 200€ per figli piccoli: i requisiti per ottenerlo

Abbiamo già avuto modo di scoprire i requisiti di base che conferiscono il diritto a ricevere tale somma, da parte dello Stato, per quanto sia gestita a livello regionale.

Il nucleo familiare in questione è formato dunque da un nuovo nato nel 2022, con i suoi genitori ma non solo. Infatti, non è necessario essere in coppia per presentare la domanda, bensì anche la mamma single può decidere di trasferirsi da sola col proprio bambino.

L’importante, dunque è che almeno un membro del nuovo nucleo familiare trasferisca la propria residenza nella nuova casa, per almeno tre anni.

Per quanto riguarda i requisiti del bambino, deve trattarsi di un nuovo nato nell’anno 2022 oppure di un bambino preso in affido o ancora dato in adozione.

Ovviamente, il contributo di 2.500€ annui spetta anche in caso di bambino con disabilità, in tal caso allora il sussidio è garantito fino a sei anni di vita. Queste sono le somme previste per i primogeniti, mentre per ogni figlio successivo al primo, il contributo è di 2.300€ all’anno.

Vale la pena ricordare che questo genere di contributo resta cumulabile con gli altri bonus previsti per chi ha figli a carico, come ad esempio l’assegno unico e universale oppure il bonus asilo nido. In questi casi, la presentazione dell’Isee è importante, dal momento che più il valore di tale indicatore è elevato e tanto più aumenta l’importo a cui si ha diritto.

Bonus famiglia 200€: come richiederlo alla Regione

Abruzzesi o no, tutti coloro che vogliono trasferirsi in queste località (dove sicuramente il costo della vita è basso e si può anche trovare casa in affitto con canone basso) non devono fare altro che consultare il sito della regione e scegliere, in base alla destinazione prescelta, in quale provincia trasferirsi tra Teramo, Pescara, L’Aquila e Chieti.

Tutto l’iter per inviare la propria richiesta si svolge dunque online, con l’accesso reso possibile alla propria area personale con Spid, sul sito della Regione Abruzzo, dove la piattaforma informatica, predisposta appositamente, risulta attiva.

Senza dubbio si tratta di progetti volti a incentivare la natalità e il ripopolamento di alcune zone d’Italia, che partono dalla volontà dello Stato di non abbandonare a se stessi dei territori che, per quanto belli e interessanti, rischiano di restare disabitati, a causa della lontananza dai grandi centri cittadini.

Motivo per cui a oggi ci sono 1,5 milioni di euro stanziati per il 2022 e 1 milione di euro per il 2023.

L’impegno però si sviluppa a 360° dal momento che le amministrazioni locali si occupano attivamente di migliorare la qualità della vita in queste località, sotto diversi punti di vista.

Ad esempio, potenziando le connessioni veloci di internet, così da agevolare il lavoro da remoto, migliorando i collegamenti per i trasporti e le strutture per l’assistenza medica.