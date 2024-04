Libretto postale, conviene aprirne uno? Ecco le 3 offerte Supersmart attivabili e i tassi

L’inflazione non lascia in pace gli italiani: sono sempre meno le famiglie che riescono a mettere da parte qualche soldo.

Nell’ultimo anno soltanto il 37% delle famiglie è riuscita a mettere da parte l’8% delle entrate mensile. Di queste soltanto il 35% ha deciso di sottoscrivere soluzioni di investimento.

Si tratta soprattutto di soluzioni di breve periodo come conti deposito, i buoni fruttiferi postali e i libretti postali.

Questi ultimi, dopo anni vissuti in sordina riprendono quota gli strumenti di gestione del risparmio postale considerati sempre più affidabili e di agevole sottoscrizione.

Una valida alternativa per coloro che temono il rischio e gli investimenti di lungo periodo.

Per molto tempo considerati dei semplici salvadanai, i nuovi libretti postali smart ora sono diventati dei veri e propri strumenti di risparmio gestito.

Ma quanto sono convenienti? Ecco tutti i rendimenti delle 3 offerte Supersmart sottoscrivibili ad oggi.

Libretto postale, ecco le 3 offerte Supersmart attivabili e i tassi

Ormai è cosa nota, in circolazione esistono diverse soluzioni di investimento di breve periodo tra cui scegliere. Gli italiani soprattutto nell’ultimo periodo stanno sottoscrivendo sempre più conti depositi e soluzioni di risparmio di Poste Italiane.

In particolare i più gettonati sono i libretti postali, adatti ai piccoli risparmiatori che non amano il rischio.

Naturalmente rispetto al passato sono completamente rivoluzionati: infatti il vecchio libretto al portatore è stato sostituito dai moderni libretti postali con funzionalità smart.

Emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e sono garantito dallo Stato sono distribuiti in maniera esclusiva da Poste Italiane.

Non hanno costi di apertura, gestione e chiusura e possono essere aperti presso qualsiasi sportello fisico di Poste Italiane ma anche online o tramite l'app BancoPosta.

I nuovi libretti smart, oltre a permettere di depositare sia piccole che grandi somme di denaro, danno la possibilità di accreditare in maniera diretta stipendio o pensione.

Poi il nuovo libretto Smart permette di sottoscrivere le nuove offerte Supersmart ottenendo degli ottimi rendimenti.

Al momento è possibile sottoscrivere le offerte Supersmart 360, 366 Premium e 364 Pensione con tassi diversi tra loro. differenti.

La Supersmart 360 offre un tasso lordo del 2,50%, la Supersmart 366 Premium e 364 Pensione del 3,50%.

Libretto postale con Supersmart, ecco una simulazione di rendimento

Lo abbiamo detto, sempre più italiani in questo ultimo periodo hanno optato per sottoscrivere libretti e buoni postali.

Da un po' di tempo grazie al simulatore online di Poste Italiane è possibile, prima di sottoscrivere tali strumenti verificare i rendimenti a scadenza.

Ipotizzando di voler sottoscrivere un investimento di 5.000 euro su un libretto postale con una delle 3 offerte Supersmart ancora attive, quali saranno i rendimenti a scadenza?

Se si considera l’offerta Supersmart 360 giorni con tasso annuo lordo del 2,50%, questa a scadenza garantirà interessi netti di 91,05 euro.

La Supersmart 366 Premium invece con tasso annuo lordo del 3,50%, offrirà a scadenza interessi netti di euro 129,59 .

La Supersmart 364 Pensione, con un tasso annuo lordo del 3,50%, offre invece interessi netti pari a 128,88 euro.

Conviene o no sottoscrivere le offerte Supersmart?

Ma alla fine conviene o no aprire un Libretto postale sottoscrivendo un’offerta Supersmart? La risposta non è unica per tutti ma certamente questi sono validi strumenti di gestione del risparmio seppur con rendimenti minimi.

Qualora si volessero guadagnare più soldi il consiglio è di spostare le proprie mire di investimento altrove considerando i bassi tassi di interesse.