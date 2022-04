Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Achiropita Cicala RISPARMIO & BONUS MONETE RARE, PUBBLICATO: 20 aprile 19:39 Monete Rare, 1 centesimo di euro che ne vale 3000! Quale? Tempo stimato di lettura: 8 minuti di Achiropita Cicala

Monete Rare di grande valore economico? La nostra mente ritorna subito indietro al vecchio conio: la Lira italiana. Esistono però al mondo alcuni spiccioli di euro che possono farti guadagnare un vero bottino: la moneta da 1 centesimo di euro, ad esempio, può raggiungere i 3000 euro di valore. Ecco quali sono e come riconoscerli. Condividi su Facebook + Twitter

Monete rare di grande valore economico? La nostra mente ritorna subito indietro al vecchio conio: la Lira italiana. Esistono però al mondo alcuni spiccioli di euro che possono farti guadagnare un vero e proprio bottino: la moneta da 1 centesimo di euro, ad esempio, può raggiungere i 3000 euro di valore. Generalmente quando si parla di monete rare si pensa d’istinto agli esemplari datati che hanno fatto la storia di una nazione. Questo è vero in parte. Molte delle monete storiche, ormai fuori circolazione, conservano oggi un valore economico importante. Ciò non esclude che anche le monete di recente coniazione possano valere oggi fior di quattrini. Il più delle volte è lo stato di conservazione dello spicciolo in nostro possesso a farne aumentare sensibilmente il suo valore di scambio: la principale condizione, ma non l’unica. Esistono infatti una serie di variabili che fanno di una semplice moneta uno spicciolo di grande prestigio. Di quali si tratta? Oltre allo stato di mantenimento anche la tiratura (la quantità coniata di uno specifico esemplare) contribuisce a far lievitare il prezzo di scambio. In che modo? Gli esperti di numismatica e i collezionisti più incalliti sanno benissimo che maggiore è la quantità di un certo esemplare messo in circolazione, minore sarà la probabilità di trovarsi di fronte ad una moneta rara a tutti gli effetti. Vale anche il discorso inverso: minore è il numero di pezzi prodotti di una moneta, maggiore è il suo valore economico perché difficile da reperire. Ma ritorniamo all’oggetto della nostra analisi: i centesimi di euro più prestigiosi e ambiti dai collezionisti in termini economici. Il nostro viaggio nel mondo dei centesimi di euro prenderà in considerazione le monete da 1 centesimo, da 2 e 5 centesimi di euro. Gli appassionati di Monete rare potranno trovare tutte le indicazioni sui centesimi di euro con più alto valore economico nel video YouTube di FLASH NEWS ITA.

Che il viaggio delle monete rare abbia inizio! Monete rare, centesimi di euro da record? Quali sono quelli a valore maggiore Avete allacciate le cinture? Grazie all’aiuto del portale moneterare.net verrete catapultati nell’affascinante mondo delle monete rare. Questa volta saranno i centesimi di euro a passare sotto la nostra lente di ingrandimento, solo quelli che valgono un vero e proprio capitale. La nostra attenzione sarà tutta per le monete rare coniate fin dall’entrata in vigore della moneta unica europea (EURO). Il recente conio conta ben otto monete: la moneta bimetallica da due euro, l’euro (lo spicciolo più amato in assoluto), i cinquanta centesimi e le piccole monete da 5, 2 e 1 centesimo di euro. Tutte riconoscibili dal lato estetico per aver inciso su un lato tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea, dall’altra una rappresentazione diversa per ciascuno Stato. Condizione questa che porta ad avere un gran numero di monete diversificare in circolazione in tutta l’area Euro. Senza perdere altro tempo, vediamo subito quali centesimi di euro in circolazione sono già da considerarsi delle monete rare e quanto i collezionisti o i semplici appassionati di monete sarebbe disposti a pagare per ottenere il pezzo ambito. Occhio alle caratteristiche: alcuni esemplari possono valere un vero e proprio tesoro. Monete rare, le monete da 1 centesimo di euro con valore maggiore? Ecco quali sono Iniziamo dal pezzo più piccolo: il centesimo di euro. La moneta tanto odiata dagli italiani per le dimensioni ristrette non ha oggi un valore economico degno di nota. Esteticamente presenta l’incisione su di un lato di Castel del Monte (Puglia). Uno spicciolo coniato in quantità così elevate da escluderne la presenza di monete rare, almeno fra quelli coniati in Italia. Attenzione, però, alla moneta da 1 centesimo di euro coniata dalla Zecca dello Stato con un errore che ne va lievitare il valore economico tanto da essere ricercatissima dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. Stiamo parlando del centesimo di euro che riporta su un lato l’incisione della Mole Antonelliana (presente invece sulle monete da 2 centesimi) anziché la raffigurazione del Castel del Monte. Questo errore di conio ha contribuito sensibilmente ad incrementarne il valore economico. Di quanto? Monete rare, 1 centesimo di euro con errore di conio: quanti in circolazione? E’ facile capire che la Zecca dello Stato ha involontariamente contribuito alla nascita di una moneta di “confine” fra il centesimo di euro e i due. E gli esemplari con l’errore di conio riconducibile all’incisione della Mole Antonelliana in circolazione non sono pochi. La tiratura di questa particolare moneta da 1 centesimo di euro non è così bassa: si contano infatti ben 7.000 monete di questo taglio coniate. La Zecca dello Stato, appena accortasi dell’errore, ha provveduto a togliere immediatamente i pezzi “sbagliati” dalla circolazione, ma sicuramente qualcuna sarà sfuggita al ritiro. Secondo quanto riportato sul portale moneterare.net sarebbero ben 100 i pezzi ancora in circolazione. Cento di questi esemplari di questo pregiatissimo spicciolo potrebbero trovarsi nelle mani di chissà quali persone. Stiamo parlando di Monete rare a tutti gli effetti che fanno da sempre gola ai collezionisti più incalliti per il loro alto valore economico. Ora che abbiamo snocciolato tutte le caratteristiche del centesimo di euro italiano più prestigioso al mondo, vediamo subito quanto si potrebbe incassare dalla sua vendita. Anticipiamo sin da subito che il valore economico della moneta “sbaglia” da 1 centesimo di euro è di tutto rispetto. Monete rare, quanto vale la moneta da 1 centesimo di euro con sopra la Mole Antonelliana? Per caso vi ritrovare fra le mani il pezzo di “confine” tra l’1 e i 2 centesimi di euro, vale a dire la moneta da un centesimo con sopra incisa la Mole Antonelliana? Se dopo un’accurata caccia al tesoro per casa, in auto, nei cassetti o negli angoli più sperduti di casa trovate una moneta con queste caratteristiche avete fatto bingo! Pur trattandosi di una minuscola moneta, il suo valore è inestimabile: un solo esemplare può essere venduto a 2.500-3.000 euro! Ovviamente, tutto dipende dallo stato di conservazione del pezzo e dalla sua qualità. Dalla sua vendita all’asta si potrebbe addirittura spuntare un prezzo ancora più alto di quello appena citato, ma sicuramente mai meno di 3.000 euro. Basta soffermarsi su quanto accaduto in un’asta Bolaffi svoltasi nel 2013: il centesimo di euro in questione è stato venduto per ben 6.000 euro, partendo da un prezzo base di 2.500 euro. Monete rare, 2 centesimi di euro di valore? Quali sono Messo da parte il valore stellare della moneta di confine tra il centesimo e i due centesimi di euro, occupiamoci della moneta da 2 centesimi, quella con sopra incisa la Mole Antonelliana. Possiamo tranquillamente affermare che non esistono Monete rare di questo taglio. Per meglio intenderci, non ci sono monete da 2 centesimi di euro che allo stato attuale fanno registrare un valore economico interessante. Lo stesso si può dire per i pezzi più datata. L’unica “eccezione”, se così si può definire, riguarda la moneta da 2 centesimi di euro coniata nella Città del Vaticano. Stiamo comunque parlando di uno spicciolo a ridotto valore economico. Ma quanto si può guadagnare dalla vendita di questa moneta? Considerata la rarità, un solo esemplare può arrivare a toccare i 110 euro.

Achiropita Cicala

Collaboratore giornalistico, classe 1985.

Ho una laurea magistrale in Economia Applicata, conseguita presso l'Università degli Studi della Calabria. A percorso universitario ultimato, ho approfondito sul campo le competenze acquisite in Finanza e Statistica presso alcuni studi commerciali. Attualmente, collaboro con diverse testate giornalistiche online per le quali scrivo, con flessibilità, di argomenti che spaziano dall'economia alla politica, dal mondo della scuola a quello dell'amministrazione pubblica. Passioni? La scrittura in primis, la grafica in secundis!