Vediamo in questo articolo quali sono le 500 lire più di valore in assoluto, la moneta tra le più iconiche della storia del nostro paese che, se ne hai qualcuna nascosta in casa, può valere anche migliaia di euro. Ecco come scoprire quali valgono di più e come venderle.

I collezionisti di monete rare sono sempre di più in Italia e nel mondo ed i motivi sono numerosi: negli anni sono certamente aumentate le monete "speciali", ma l'aumento di interesse da parte di molti è anche dovuto alla semplicità di interconnessione che c'è a livello mondiale.

Infatti, internet permette di entrare in contatto con altri collezionisti anche a moltissimi chilometri di distanza e vale sia per chi vuole semplicemente confrontarsi, sia per chi vuole vendere alcune delle monete che possiede o comprarle.

In questo articolo vedremo entrambi gli aspetti, cioè come riconoscere il valore di una moneta e, eventualmente, come riuscire a venderla con successo online, con diversi metodi che si sono rivelati molto efficaci.

In particolare, ci concentreremo su una moneta che ha fatto veramente la storia della nostra nazione come poche altre: prima era una banconota, poi è diventata moneta e poi addirittura moneta bimetallica. Parliamo delle 500 lire, monete che hanno attraversato diversi decenni e che tutti coloro che hanno usato la lira ricordano.

Effettivamente, la 500 lire è stata prodotta per tantissimi anni e questo la potrebbe rendere potenzialmente di poco valore, ma come vedremo all'interno dell'articolo non è così. C'è infatti qualche particolare versione che ha un valore molto elevato.

Per questo motivo, il suggerimento è quello di controllare eventuali lire nascoste in fondo ai cassetti di casa per scoprire se c'è proprio la 500 lire da 12.000 euro, sarebbe un jackpot!

Proviamo quindi a ripercorrere la storia di questa moneta ed a capire qual è il valore di ogni versione, spiegando anche cosa rende più o meno rara ogni versione (oltre naturalmente al numero di monete in circolazione).

Per chiunque fosse interessato ad approfondire questa tematica, suggeriamo di seguire il canale YouTube "Gabrieur" che pubblica di frequente contenuti inerenti alle monete ed al collezionismo, spiegando come riconoscere le monete di valore e cosa le differenzia. In questo video, in particolare, si spiega tutto ciò che riguarda la 500 lire "classica":

Monete rare: 500 lire nella storia

La moneta da 500 lire è sicuramente una delle più affascinanti da raccontare, perché ha alle spalle una storia particolare e piuttosto lunga che, in parte, si riflette anche sul valore della moneta stessa.

Inizialmente questo taglio non era in moneta, ma bensì in banconota, motivo per cui non ve ne sono più molte in circolazione. Anche le banconote hanno un giro di collezionisti, ma sono sicuramente molti di più coloro che cercano monete ed il mercato è quindi molto più grande.

La moneta da 500 lire era inizialmente argento ed andò a sostituire proprio la banconota. Divenne famosa nella sua forma nota a tutti come 500 lire Caravelle, con le navi e le vele incise nella moneta stessa a caratterizzarla molto. Insomma, quelle navi erano nell'immaginario collettivo legate alle 500 lire.

Poi però è arrivato il tempo della moneta bimetallica, in particolare dal 1982, e molti aspetti sono cambiati. Parliamo infatti della prima moneta bimetallica in assoluto che ha aperto la strada a questa pratica anche per altre monete ed anche in Italia.

La Zecca ha prodotto dei veri e propri gioiellini che sono stati emulati in molti paesi del mondo e ad oggi l'esempio lampante più noto è la moneta da due euro. Essendo bimetallica, infatti, ha un cerchio esterno in un materiale ed il centro fatto di un altro materiale.

Quando parliamo di materiali, è bene specificarlo, non è certo in riferimento a metalli preziosi: come ormai noto a tutti, le monete sono al giorno d'oggi prodotte con materiali diversi dagli antichi argento ed oro. In Italia il più comune materiale è sempre stato l'Acmonital, abbreviazione di Acciaio Monetario Italiano.

In linea generale le monete, anche quelle attuali, sono fatte d'acciaio ed al limite solo ricoperte con materiali più pregiati come rame, nichel ed ottone. Anche le 500 lire rispettavano questa composizione, con piccole percentuali di materiali differenti.

Definire genericamente il valore della 500 lire è comunque impossibile, soprattutto per due motivi: dipende dal suo stato di conservazione e dipende dall'edizione.

Come vedremo in seguito, nessuna moneta da 500 lire classica è così di valore da arrivare a migliaia di euro, ma c'è qualche eccezione che merita di essere considerata.

Monete rare: la 500 lire monometallica

Partiamo quindi dalla 500 lire composta di un unico materiale, quella che è stata in circolazione fino al 1982 quando è stata sostituita da quella bimetallica, appunto. Si tratta di una moneta piuttosto comune e prodotta in tantissimi esemplari e, per questo, non di particolare valore.

Le prime monete di un unico metallo risalgono al 1959 e 1960, ma furono prodotte in grandi quantità e per questo motivo non sono particolarmente di valore. Il loro eventuale prezzo di vendita si aggira tra i 3 e gli 8 euro circa, ovviamente sulla base delle condizioni in cui sono.

Leggermente più preziose quelle del 1961 che possono arrivare anche a 25 euro di valore, ma solo se in condizioni praticamente perfette (cioè in Fior Di Conio, mai circolate). Come vedremo, però, in quell'anno sono state prodotte anche in edizione differente ed hanno un altro valore.

Parliamo infatti di quelle dedicate al centenario dell'Unità d'Italia, ricorrenza festeggiata nel 1961, anche se le monete sono state prodotte fino al 1963 (ma sulla monetà è indicato comunque 1961). Esse possono arrivare a valere circa tra i 15 ed i 20 euro se in buone condizioni.

Le 500 lire Caravelle hanno un valore di base piuttosto modesto ma comunque interessante rispetto agli altri, dato che possono arrivare anche a 40 euro. Esse sono state prodotte dal 1957 al 1967 ed ha la famosa incisione che ritrae appunto le navi con le vele.

Più particolare è l'edizione del 1957 con le vele al contrario, cioè controvento. Proprio questa è l'edizione di maggior valore, in quanto ne sono state prodotte solamente mille. Secondo le stime più accurate, 1.004 esemplari. Esemplari rarissimi che portano il valore alle stelle, in quanto possono essere vendute a ben 12.000 euro.

Una cifra per cui vale la pena di cercare un po' meglio nel cassetto, nel salvadanaio o qualunque altro posto in cui potrebbero esserci delle vecchie monete inutilizzate e, ormai, fuori corso legale.

In ultimo, ha maggior valore qualunque errore di conio, compresi gli eventuali sulle 500 lire in argento: ogni moneta "sbagliata" è praticamente unica e può per questo valere molto.

Monete rare: la 500 lire bimetallica

La 500 lire bimetallica è piuttosto comune, in quanto ne sono state prodotte tante e per tanti anni. In sostanza, parliamo di una moneta più recente (e per questo in molti la ricordano bene) e meno rara, prodotta per vent'anni tra il 1982 ed il 2001.

A rendere questa moneta interessante è la sua storia: come già accennato, si tratta della prima moneta bimetallica in assoluto, fatta di Acmonitel (parte esterna) e Bronzital (cerchio interno). Una moneta iconica che, in un certo senso, ha fatto la storia, grazie anche alla sua scritta in Braille, che permetteva anche ai ciechi di riconoscerla rapidamente.

Infatti, è rimasta la moneta più classica fino all'arrivo dell'euro e molti la ricorderanno proprio così. In ogni caso, il suo valore è piuttosto limitato, perché come detto non è particolarmente rara. La quotazione base parte da circa due euro, ma ci sono poi delle edizioni speciali che hanno valore differente.

Si tratta per esempio delle edizioni dedicate a vari corpi dell'arma, ma anche ad edizioni speciali come la 500 lire Quirinale. Essa reca sul davanti una testa di donna e sul retro la piazza del Quirinale: coniata in varie forme, può valere dai 4 ai 40 euro.

A far cambiare il valore è l'annata (corrispondente ad una certa quantità di monete coniate, come sempre) e la dimensione della testa, che può essere grande, media o piccola.

Monete rare: come valutare la 500 lire?

Se proprio ora hai cercato la 500 lire nel cassetto (o le 500 lire nel carrello che ha dimenticato Giovanni in "Chiedimi se sono felice") e ne hai trovata una che potrebbe essere di valore, come puoi capire il giusto prezzo di vendita?

Se fossi interessato a venderla, il suggerimento è quella di farla quotare da un esperto di numismatica ed eventualmente di capire tramite questo professionista come e dove venderla. In generale, le monete sono tante e conoscere il valore di ognuna è piuttosto complesso.

Un altro mezzo molto interessante è però internet: si possono fare ricerche, contattare altri collezionisti o esperti, rivolgersi a forum o gruppi Facebook ed addirittura fare semplici confronti.

Un mezzo efficace è sicuramente eBay, principale marketplace per l'usato, su cui è possibile cercare la moneta come la propria e vedere a quanto viene venduta. Un metodo semplice e veloce (ma non sempre accuratissimo!) per capire il valore, soprattutto se non si è esperti.

Ovviamente ci sono anche altri marketplace affidabili e validi, ma eBay è sicuramente il più famoso ed usato e, per questo, quello su cui si ritrovano più inserzioni.

Monete rare: condizioni delle 500 lire

Come già detto in diversi passaggi di questo articolo, a far la differenza nella valutazione di una moneta sono due elementi: rarità e condizioni. La rarità non dipende certo da noi, ma dal numero di esemplari che la Zecca di Stato ha deciso di produrre di quella moneta, in questo caso moltissimi anni fa.

Ovviamente, le più rare sono le edizioni speciali che, in quanto tali, vengono prodotte in quantità molto modeste. In ogni caso, la condizione è l'altro elemento decisivo e la sua classificazione è la seguente (secondo la tabella internazionale ufficiale):