Come risparmiare sul mutuo in banca? Per quanto possa sembrare impossibile, oggi puoi addirittura arrivare ad un risparmio mensile superiore a 100 euro, se non di più! Attenzione però a evitare accuratamente tutti gli errori di valutazione, specie se scegli la surroga o la rinegoziazione.

Supponiamo tu voglia accendere un mutuo in banca per comprare una casa, una macchina, oppure per finanziare un progetto.

Oggi non solo puoi avere delle garanzie "esterne", come il bonus prima casa, che ti possono aiutare nell'accensione del mutuo in banca o nei pagamenti stessi, ma puoi arrivare a risparmiare fino a 100 euro in meno!

Certo, per molti il mutuo in banca può sembrare una potenziale trappola, specie per chi è alle prime armi o per chi ha una situazione economica leggermente instabile. Ma oggi, nonostante l'inflazione galoppante, si può avere un tasso d'interesse molto contenuto, grazie alle attuali disposizioni della Banca Centrale Europea.

Pertanto ti consiglio di sfruttare al meglio la situazione, e di non lasciarti scappare anche questa ulteriore opportunità.

Ma vediamo insieme come risparmiare sul mutuo in banca!

Mutuo in banca: ecco come risparmiare al meglio sul tasso d'interesse e sullo spread!

Se stai per accendere un mutuo in banca dovrai stare attento a due cifre, che troverai già in sede di stipula del contratto: il tasso d'interesse e lo spread.

Il primo è il tasso che ti verrà applicato su ogni rata mensile, fino all'estinzione del mutuo. Più è alto, più ogni mese ti ritroverai a pagare una rata più costosa.

Tieni a mente già il fatto che in Italia è vietato per legge proporre finanziamenti e mutui con un tasso d'interesse superiore all'8%, oltre il quale è praticamente da usura.

Fortunatamente, rispetto a quanto abbiamo visto con l'articolo su come cambiare auto spendendo poco, il tasso d'interesse non si aggira in un range tra 5-8% massimo, ma può arrivare ad un comodo 1-2% nel caso di mutui trentennali.

Se vuoi risparmiare al meglio, dovrai riuscire a ottenere non solo un TAN e un TAEG bassi, ma anche avere dalla propria lo spread. Questo parametro indica sostanzialmente il profitto che il mutuo in banca genera se si opta per il prestito.

Se già l'indice di riferimento Euribor/Eurirs è basso, basterà riuscire a portare a casa uno spread bancario altrettanto basso, e ti ritroverai a pagare rate pressoché uguali, risparmiando anche più dei 100 euro accennati sul titolo!

Ma, come suggerisce money.it, la questione dei tassi è secondaria se nel contratto di accensione del mutuo la banca ti propone un tasso promozionale o di ingresso. Questi due tassi sono temporanei, e possono aumentare di diversi punti percentuali dopo pochi mesi.

Al di fuori di questi due parametri, bisogna anche valutare ulteriori opzioni di mutuo, come il surroga mutuo.

Ecco come risparmiare con il surroga mutuo in banca! Ma che cos'è?

Altro modo per risparmiare col mutuo in banca è grazie al surroga mutuo. Si tratta di un'opzione che permette il trasferimento del proprio contratto ad un'altra banca. Per certi versi assomiglia alla rinegoziazione, e in effetti anche la surroga permette zero costi per il mutuatario.

La differenza è di tipo amministrativo: la rinegoziazione è solo presso la banca con cui hai stipulato il mutuo, mentre la surroga avviene col passaggio ad una seconda banca.

Nel caso di surroga mutuo, il richiedente potrai optare per offerte concorrenziali vantaggiose, come appunto la riduzione del tasso d'interesse e la riduzione del numero di rate. Nel caso in cui uno stipuli un mutuo da 200.000 euro (per riprendere l'esempio di money.it):

se rimani con la prima banca hai una rata da 740 euro al mese per 30 anni (di cui già tre pagati), con tasso di interesse al 2%;

se opti per la surroga mutuo, potresti avere una rata da 705 euro al mese per 25 anni, con tasso all'1,10%.

In questo esempio nella prima banca avevi ancora davanti 27 anni. Con la surroga puoi addirittura ritrovarti con un taglio di 2 anni, più un risparmio mensile di 95 euro al mese.

Ma oltre alla surroga puoi vedere altri mutui convenienti, come la rinegoziazione.

Mutuo in banca: ecco come risparmiare 100€ al mese con la rinegoziazione!

Per risparmiare con la rinegoziazione del mutuo in banca, bisognerà prima di tutto valutare il tasso che si vuole sfruttare. Di solito in molti fanno il passaggio dal tasso variabile a quello fisso quando l'Euribor comincia a tornare in positivo, e viceversa se scende in territorio negativo.

La convenienza è evidente con la rinegoziazione. Se, a titolo d'esempio, dopo cinque anni, rinegozi un mutuo di 25 anni da 130.000 euro, con tasso al 2,5%, e riesci ad ottenere un mutuo in banca di 20 anni all'1%, risparmi la bellezza di 100 euro al mese, e fino a 24.000 euro a fine contratto!

Inoltre puoi valutare, in sede di rinegoziazione per il mutuo in banca, di arrodontare la rata, anche in maniera del tutto personale. Così, se riesci a risparmiare ogni mese più di 100 euro, se non quasi un migliaio di euro all'anno, potrai valutare di anticipare il pagamento di una o più rate, o addirittura di procedere al versamento per l'estinzione parziale anticipata.

Così facendo, estingui il debito anche con qualche anno di anticipo. E ti godi di più la casa.

Se vuoi risparmiare più di 100€, ecco che tipo di mutuo ti conviene fare oggi!

Come risparmiare col mutuo in banca può diventare una bella avventura per chi ha poca dimestichezza con tassi e offerte che, all'occhio, possono sembrare convenientissime, e che dopo pochi mesi diventano delle trappole legalizzate.

Se vuoi risparmiare anche più di 100 euro al mese, puoi valutare l'accensione di un mutuo a tasso fisso, o anche a tasso variabile. Sono due tassi che possono essere convenienti e al tempo stesso sconvenienti, perché vanno richiesti a seconda delle proprie esigenze.

A titolo d'esempio, se vuoi acquistare una casa, e sei disposto a rateizzare fino a trent'anni, ti può convenire un mutuo in banca a tasso fisso, dato che verrà preso in considerazione l'Eurirs (Euro Interest Rate Swap) a trent'anni dal giorno della stipula, più l'attuale Spread bancario.

Saprai così che dovrai pagare tot euro in più nei prossimi trent'anni, di solito molto basso data la numerosità delle rate.

Va detto però che la BCE sta tenendo il parametro Euribor, specifico per i tassi variabili, sotto lo zero, in modo da rendere agevole questa opzione per tutti coloro che vogliono accendere un mutuo bancario.

Il mutuo a tasso variabile può essere conveniente anche per finanziamenti di durata breve, ma questo dipende anche dallo Spread bancario. Non poche banche immettono delle clausole a trabocchetto, che posso impedire al richiedere di non risparmiare più nulla dal mutuo in banca, o addirittura di rimetterci.

Mutuo in banca: ma come capire se è conveniente? Ecco come non risparmiare!

L'accensione di un mutuo in banca può diventare un'occasione d'oro anche per risparmiare al meglio. Ma anche un occasione per non risparmiare affatto, se si commettono alcuni errori di valutazione.

Esempi di errori sono quelli che si possono fare se non si controlla bene la proposta del mutuo a tasso variabile. La banca può disporre delle clausole a "molla" con cui, appena aumenta l'Euribor, possono alzare il tasso grazie al proprio spread bancario.

Altro esempio di errore è quello di sfruttare troppo il surroga mutuo, cioè il passare di banca in banca col proprio contratto per avere continui sconti sul tasso e sulla rata. Anche se la legge te lo permette, a sua volta la legge permette alla banca di segnalarti come "cliente poco affidabile", e quindi a non concederti interessi convenienti, come segnala metlife.it.

Altro errore da evitare se non vuoi più risparmiare sul mutuo in banca è nel rinegoziare il proprio contratto col rischio di trovarti in insolvenza. Pianifica al meglio le tue risorse e le tue disponibilità economiche, prima di procedere ad una riduzione delle rate mensili.

E' vero che riducendole pagherai meno in interessi, arrivando alla fine del contratto con diverse centinaia di euro risparmiati, ma è anche vero che: