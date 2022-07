Nuovo aumento della pensione INPS per i pensionati che percepiscono questo assegno mensile

Ottime notizie arrivano dall’INPS per gli italiani beneficiari di pensione. Un nuovo aumento è dietro l’angolo per i pensionati che allo stato attuale percepiscono un determinato assegno mensile. Ecco in cosa consiste questo aumento e a chi spetta.

Ottime notizie arrivano dall’INPS per gli italiani beneficiari di pensione. Un nuovo aumento è dietro l’angolo per i pensionati che allo stato attuale percepiscono un determinato assegno mensile.

Ecco in cosa consiste questo aumento e a chi spetta.

Il sogno di tutti gli italiani, dopo anni e anni di lavoro, è quello di poter finalmente godersi la pensione in tutta tranquillità, concedendosi qualche sfizio prima difficile da soddisfare a causa del lavoro.

Proprio il trattamento pensionistico, come facile intuire, rappresenta una fonte di sussistenza per molti anziani altrimenti impossibilitati a sostenere le più semplici spese quotidiane. C’è però da dire che non sempre l’assegno di pensione rispecchia in cifre la somma necessaria per vivere un’esistenza quanto meno dignitosa

Non è infatti un caso se molti cittadini si ritrovano spesso e volentieri a riscuotere un assegno mensile di gran lunga inferiore ai 1.000 euro.

Si tratta, senza alcun’ombra di dubbio, di pensioni molto basse che mettono in serie difficoltà i pensionati, tanto da spingerli a contrarre i consumi nel timore di non riuscire a far quadrare i conti del budget mensile.

Proprio in tale contesto va ad inserirsi un nuovo aumento delle pensioni INPS che, però, non andrà ad interessare tutti i pensionati.

Come anticipato in apertura di articolo, solo chi percepisce un assegno di pensione compreso tra un tetto minimo e massimo di importo potrà beneficiare di un trattamento pensionistico più alto.

Ma a quanto ammonta questo importo e da quando i pensionati potranno godere dell’aumento? Vediamo subito di entrare nel merito della questione chiarendo ogni possibile dubbio a riguardo.

Ecco tutti i dettagli.

Nuovo aumento della pensione INPS per i pensionati che percepiscono questo assegno mensile

Prima ancora di vedere quali sono i fortunati pensionati che potranno usufruire di un aumento dell’assegno mensile di pensione occorre fare una serie di precisazioni.

Il di più in programma verrà erogato ai beneficiari a partire dal 2023, come diretta conseguenza della rivalutazione fatta proprio sui trattamenti pensionistici.

E’ un dato di fatto: all’aumento del costo della vita segue anche un aumento della rivalutazione ufficiale delle pensioni INPS nel 2023 che devono essere adeguate al nuovo indice dell’1,9%.

Ne consegue un assegno di pensione più ghiotto a cui vanno ad aggiungersi tutta una serie di arretrati calcolati prendendo in considerazione la differenza tra l’indice di rivalutazione 2022, pari all’1,7%, e la nuova percentuale dell’1,9% fissata per il 2023.

Chiarita la natura del nuovo aumento INPS, viene spontaneo chiedersi quali sono i pensionati che vedranno lievitare la propria pensione, o meglio ancora qual è questo importo dell’assegno di pensione attualmente corrisposto che dà diritto alla maggiorazione legata all’adeguamento dell’indice di rivalutazione.

Contrariamente a come si potrebbe pensare, la platea dei beneficiari dell’aumento si estende fino ad abbracciare un numero elevato di pensionati.

Il nuovo aumento allieterà le tasche dei pensionati che percepiscono dall’INPS un assegno mensile compreso tra i 500 e i 2.400 euro.

A scanso di equivoci, precisiamo fin da subito che la nuova maggiorazione non farà schizzare alle stelle le pensioni.

Gli incrementi ci saranno, ma per cifre non molto elevate, solo come conseguenza della variazione dei prezzi ISTAT. Per avere un’idea più chiara della situazione, vediamo come funziona l’adeguamento dell’indice di rivalutazione.

Come funziona il nuovo aumento per i pensionati

Per chi non lo sapesse, ogni anno l’INPS provvede a rivalutare le pensioni allo scopo di adeguarle ai valori ISTAT. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è così chiamato ad eseguire un doppio calcolo.

La prima rivalutazione dell’assegno di pensione viene fatta ad inizio anno prendendo in considerazione il tasso di perequazione fornito dall’ISTAT. L’anno a seguire si mettono a rapporto i due tassi: quello provvisorio e quello definitivo. Se quest’ultimo oltrepassa il primo scatta il conguaglio.

Nel caso specifico, il tasso definitivo dell’1,9% supera, anche se di poco, il tasso provvisorio dell’1,7%. Ecco spiegato come mai l’assegno aumenterà dal 2023 per i pensionati che percepiscono una pensione INPS tra i 500 e i 2.400 euro.

A quanto ammonta l’aumento dell’assegno di pensione per il 2023

Come anticipato nei precedenti paragrafi, i pensionati riceveranno un assegno mensile più ghiotto nel 2023, anche se gli importi non saranno così elevati: si va dai 10 ai 50 euro.

Nello specifico, l’assegno mensile aumenterà di 9,50 euro per una pensione INPS di 500 euro. Un incremento di 11,34 euro spetterà invece ai percettori di un assegno sui 600 euro, mentre poco più di 13,00 euro andranno ai pensionati che incassano mensilmente 700 euro di assegno.

Più è alta la pensione, maggiore sarà l’aumento a partire dal 2023.

Di 15,20 euro sarà l’incremento per le pensioni da 800 euro, poco più di 17,00 euro andranno ad un pensionato che percepisce mensilmente un assegno di 900 euro, mentre una maggiorazione di 19,00 euro spetta alle pensioni da 1.000 euro.

L’aumento sarà sempre più crescente fino ad arrivare alle pensioni da 2.400 euro. Queste subiranno un incremento di 40,23 euro.