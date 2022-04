Nuovo Bonus docenti 2022 in partenza. Tutti gli insegnanti precari potranno beneficiare di un contributo fino a 600 euro nel corso dell’anno. Una novità che arriva dopo l’esclusione degli stessi dalla carta del docente: il bonus da 500 euro voluto dal Governo Draghi a copertura delle spese d’acquisto di corsi di formazione, di aggiornamento e prodotti cari. A chi spetta e come averlo? Ecco le ultime.

Nuovo Bonus docenti 2022 in partenza. Tutti gli insegnanti precari potranno beneficiare di un contributo fino a 600 euro nel corso dell’anno.

Una novità che arriva dopo l’esclusione degli stessi dalla carta del docente: il Bonus da 500 euro voluto dal Governo Draghi a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di corsi di formazione, aggiornamenti e prodotti vari.

Un bonus per tutti i docenti precari di scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo indeterminato, a dirla tutta, molto atteso.

Da diversi anni i docenti precari chiedono a gran voce l’accesso al più importante “Bonus per tutti” gli insegnanti messo a disposizione dal Governo: la Carta del Docente del valore di 500 euro.

Maggiori informazioni sul Bonus Carta Docente le trovate nel video YouTube di Elisabetta Buono.

Un beneficio purtroppo riservato solo ai docenti di ruolo, ma di grande interesse. Richiedibile dal sito internet ufficiale, il Bonus implicito nella Carta Docente è spendibile nell’acquisto di beni e servizi legati alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Il suo funzionamento ricorda molto il meccanismo del Bonus cultura indirizzato, invece, ai ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Puntualmente ogni anno, quando si avvicini la data di ricarica della Carta del Docente, l’argomento torna alla ribalta. I docenti precari tornano a richiedere il riconoscimento della card per poter fruire del Bonus riservato solo ai docenti di ruolo.

E le richieste sono diventate più pressanti soprattutto nel biennio della pandemia, quando il Bonus da 500 euro avrebbe potuto fornire un aiuto economico ai docenti precari per alleggerire la spesa d’acquisto di Pc e tablet necessari per garantire la didattica a distanza (DAD) ai ragazzi costretti a seguire le lezioni di casa.

In questo senso, arrivano delle novità. Un nuovo Bonus 2022 per tutti i docenti precari, dal valore di 600 euro, è stato introdotto non dallo Stato, ma a livello regionale a favore degli insegnanti tagliati fuori dalla Carta Docente nazionale.

Vediamo subito in cosa consiste, a chi spetta e le condizioni da rispettare per beneficiare dell’agevolazione di 600 euro.

Nuovo Bonus docenti 2022: 600 euro a tutti i precari. Quali differenze con la Carta del Docente?

Partiamo rimarcando le differenze tra il nuovo Bonus docenti 2022 da 600 euro, rivolto a tutti gli insegnanti precari, e il contributo offerto dalla Carta del Docente.

L’appunto è d’obbligo perché le due misure sono molto diverse. I docenti precari, senza un contratto a tempo indeterminato non sono mai rientrati fra i beneficiari della Carta del Docente.

Eppure tale strumento offre un sostanzioso contributo agli insegnanti statali a tempo determinato. Il Bonus per tutti i docenti indeterminati mette a disposizione un contributo annuale di 500 euro complessivi spendibili nell’acquisto di beni e servizi formativi, di aggiornamento, che possono agevolare il lavoro professionale.

Il Bonus per tutti i docenti non precari si può richiedere da una piattaforma appositamente pensata, simile a 18 App a cui bisogna registrarsi per accedere al Bonus Cultura.

Ma come funziona? Per accedere al Bonus docenti 2022 è indispensabile la registrazione alla piattaforma accessibile solo tramite SPID.

Approssimativamente ad inizio anno scolastico, i docenti possono accedere all’applicazione, nella sezione portafoglio, per iniziare a generare i voucher spendibili sia presso i negozi fisici che online.

Non ci sono particolari vincoli da rispettare se non quelli legati alla categoria di prodotti acquistabili.

Nello specifico, il Bonus da 500 euro previsto dalla Carta del Docente potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni utili a potenziare la formazione didattica, inclusi i prodotti software e hardware.

Nuovo Bonus docenti 2022, 600 euro a tutti i precari. Ecco a chi spetta

Nonostante l’esclusione dei docenti precari dalla Carta del Docente, i primi segnali che qualcosa si stia muovendo anche per la categoria iniziano ad intravedersi in questo 2022.

Si tratta di piccoli passi in avanti fatti non a livello statale, ma in completa autonomia dalle Regioni.

Ebbene, un nuovo Bonus 2022 per tutti i docenti precari, molto simile al contributo offerto dalla Carta del Docente, è stato introdotto della regione Lazio a sostegno della categoria.

Il Bonus permetterà ai docenti precari di usufruire di un voucher di 600 euro da utilizzare per l’acquisto di servizi e prodotti riguardanti la formazione professionale dei docenti con contratto a tempo indeterminato.

Logicamente, la modalità di funzionamento del nuovo Bonus docenti precari 2022 messo a punto dalla Regione sarà diversa rispetto a quella prevista per la Carta del Docente.

Non solo, il Bonus per tutti i docenti precari del Lazio e abbraccerà una fetta di beneficiari più ristretta sempre paragonata a quella della Carta del Docente.

A differenza di quest’ultima, richiedibile da apposito sito internet, i docenti della Regione dovranno presentare specifica domanda per ottenere il Bonus docenti attivo per tutti i docenti precari in servizio nella regione.

Bonus docenti 2022, 600 euro dalla regione Lazio? Ecco quali sono gli importi

La novità introdotta dalla Regione Lazio segna un punto di svolta anche se non basta a soddisfare le esigenze di tutti i docenti precari sparsi in giro per l’Italia.

Il motivo è abbastanza semplice: si tratta esclusivamente di un Bonus 2022 per tutti i docenti precari residenti o domiciliati nel Lazio.

Dunque, soltanto gli insegnanti precari della regione potranno usufruire del Bonus di 600 euro.

Tuttavia, come per qualsiasi altro Bonus 2022 in circolazione, occorre possedere una serie di requisiti per essere ammessi al contributo.

Quello più importante è connesso al reddito.

Il nuovo Bonus per tutti i docenti precari del Lazio spetta, infatti, a chi ha un reddito 2022 pari o inferiore a 25.000 euro.

In più, potranno accedere al Bonus docenti 2022 da 600 euro solo gli insegnanti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno ottenuto un incarico di almeno 6 mesi.

E’ inoltre indispensabile che il docente precario richiedente il Bonus non risulti beneficiario di altre agevolazioni erogate a livello statale, regionale o locale simili, Carta del Docente inclusa.

Nuovo Bonus docenti 2022, 600 euro ai precari. Tutte le ultime novità sugli importi

Seppur molto diversi, il nuovo Bonus 2022 per tutti i docenti precari del Lazio e la Carta del Docente da 500 euro sono accomunati nella finalità.

L’obiettivo di fondo è di fornire un supporto economico agli insegnanti. Le differenze emergono, invece, in termini di importi.

Il nuovo Bonus docenti 2022, infatti, mette a disposizione un importo variabile basato sul periodo di conferimento dell’incarico per l’a.s. 2021/2022.

Per gli incarichi conferiti da 6 a 12 mesi spetta un Bonus docenti precari di 400 euro. La cifra sale a 600 euro se annuale.

Per quanto concerne i prodotti da acquistare, invece, la lista completa è disponibile sul sito della Regione Lazio.

Nuovo Bonus docenti 2022, come richiedere i 600 euro

Come già anticipato, la richiesta del nuovo Bonus dedicato a tutti i docenti precari va inviata all’indirizzo della regione Lazio (avvisoprecari2022regione.lazio.legalmail.it) rispettando quattro finestre temporali.