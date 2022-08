Parte il nuovo Reddito di Base e c’è un modo per averlo anche in Italia senza requisiti

Un nuovo Reddito di Base è in partenza. Mentre le sperimentazioni proseguono, scopriamo come è possibile richiedere 800 euro mensili anche in Italia, e senza che siano richiesti particolari requisiti.

Nonostante la raccolta firme a livello europeo non abbia dato i risultati sperati, il Reddito di Base continua a far parlare di sé.

E questo non stupisce: si tratta di una misura che potrebbe aiutare moltissime famiglie ad arrivare a fine mese senza problemi economici.

Tuttavia, l’ambizioso progetto stenta a decollare.

Eppure, continuano a moltiplicarsi le sperimentazioni e le iniziative volte a concedere un reddito mensile a tutti i cittadini. Scopriamo le ultime notizie, che arrivano dall’Europa (ma anche da Paesi al di fuori del nostro continente).

E analizziamo insieme l’unico modo che abbiamo, e che è attualmente già attivo, per ricevere un Reddito di Base da 800 euro mensili, senza che siano richiesti particolari requisiti.

Non solo in Europa: l’UBI parte anche in America

Siamo abituati a pensare al Reddito di Base, noto anche come Universal Basic Income (UBI), come ad una misura prettamente Europea.

Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha causato uno stravolgimento dell’economia su scala mondiale. In tutto il mondo, le famiglie che già faticavano ad arrivare a fine mese versano attualmente in condizioni economiche ancor più disastrose.

Ecco perché anche al di fuori dell’Europa sono in partenza varie iniziative per concedere il Reddito di Base ai cittadini.

Una delle ultime iniziative, in ordine cronologico, è quella che sta per partire in America, nello specifico nella città di Evanston.

L’amministrazione di questa cittadina dell’Illinois ha infatti deciso di far partire un progetto pilota, con il quale concederà un assegno mensile da 500 dollari.

Verranno selezionati 150 partecipanti, tra coloro che hanno inviato le proprie domande per poter partecipare alla sperimentazione.

I 150 fortunati potranno contare su questo assegno mensile per un anno intero.

A differenza dell’UBI europeo che, secondo la sua originaria configurazione, dovrebbe essere concesso a tutti i cittadini, quello di Evanston sarà riservato ad alcuni cittadini.

Le domande sono state infatti aperte solamente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 24 anni, o ai cittadini di età superiore ai 62 anni.

Inoltre, per poter partecipare alla sperimentazione, i cittadini interessati dovranno rispettare un requisito specifico: vivere in una famiglia che si trovi al di sotto della soglia di povertà.

Parte il nuovo Reddito di Base e c’è un modo per averlo anche in Italia senza requisiti

Gli aspiranti percettori del nuovo Reddito di Base sperimentale in Illinois verranno estratti casualmente, utilizzando un meccanismo simile a quello delle lotterie.

Probabilmente non tutti sapranno che un meccanismo analogo viene utilizzato per l’assegnazione di un Reddito di Base, già attivo in Europa.

A tale assegnazione possono aspirare tutti i cittadini europei, grazie all’iniziativa promossa da un’organizzazione no-profit. Stiamo parlando di UBI4ALL, l’organizzazione attiva a livello europeo che intende sensibilizzare l’opinione comune in merito al Reddito di Base.

Grazie all’opera di UBI4ALL, è già possibile ricevere 800 euro al mese, per un periodo massimo di un anno. L’organizzazione, infatti, tramite una raccolta fondi finanziata da anonimi donatori mette in palio, mediante lotteria, tale somma su base annuale.

Partecipare all’estrazione è semplicissimo: basta iscriversi coi propri dati tramite il sito ufficiale e attendere la data dell’estrazione.

Non vengono richiesti particolari requisiti reddituali per poter accedere all’assegnazione. Basta essere cittadini europei e fornire i propri dati.

Per quanto riguarda la data esatta dell’estrazione, questa dipende strettamente dalle donazioni ricevute dall’organizzazione.

Una volta raggiunta la cifra di 9.600 euro, ossia la somma necessaria a coprire l’erogazione mensile di 800 euro per un anno, si procederà con l’estrazione del prossimo vincitore.

UBI4ALL si appresta dunque ad organizzare la quarta lotteria: la terza è stata di recente vinta da un fortunato cittadino residente nei pressi di Budapest.

L’entusiasmo dell’Italia verso il Reddito di Base

L’iniziativa dell’organizzazione UBI4ALL è stata accolta con calore nel nostro Paese: la lotteria per l’assegnazione degli 800 euro mensili per un anno è diventata virale in Italia.

Questo dimostra come siano in molti a credere nella necessità di concedere a ogni cittadino un reddito mensile che consenta di vivere dignitosamente.

Purtroppo, almeno per il momento, l’erogazione di una misura tanto onerosa a livello europeo sembra ancora lontana.

Tra l’altro, la raccolta firme ufficiale che si è conclusa lo scorso 25 giugno non ha dato i risultati sperati. Se nel nostro Paese, ma anche in altri Stati come Spagna e Germani è stato raggiunto l’obiettivo, sono molti i Paesi europei che non hanno partecipato attivamente alla raccolta firme.

Dobbiamo quindi rassegnarci e tentare di ottenere il Reddito di Base solamente grazie alle iniziative private ad opera di organizzazioni come UBI4ALL?

Certamente no. Le sperimentazioni mediante progetto pilota si susseguono infatti da mesi, a testimonianza del fatto che il Reddito di Base potrebbe diventare prima o poi realtà.

