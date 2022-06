Se non sai ancora quale tariffa luce conviene per te oggi, non c'è problema. In questo articolo ti suggeriremo alcuni consigli su come selezionare la migliore offerta energetica, tra mercato libero e tutelato, e tra tariffa fissa e variabile. Inoltre troverai anche alcune offerte che potrebbero essere molto convenienti per te!





Dal prossimo mese è in arrivo una nuova stangata su luce e gas, e già in molti si stanno attrezzando per evitare il peggio.

Una delle soluzioni al momento è quella di cambiare il proprio contratto, e cercarne uno con una tariffa luce più conveniente.

Come soluzione forse è la migliore tra quelle che già avevamo suggerito in un precedente approfondimento su come risparmiare sulla bolletta.

Però non sarà facile trovare quale tariffa luce conviene, specie in un momento come questo. Con questo articolo vogliamo comunque lasciarti qualche utile consiglio e trucco su quale tariffa luce conviene per i tuoi consumi, partendo dalla semplice lettura della bolletta fino alla scelta tra mercato libero/tutelato e tra tariffa fissa/variabile.

E anche a quale sito web rivolgersi per trovare la migliore offerta tariffa luce attualmente disponibile. Come quella che a fine articolo troverai.

Quale tariffa luce conviene: prima ricordati di sapere come leggere la bolletta

Prima di vedere quale tariffa luce conviene valutare, è meglio capire prima di tutto come leggere la bolletta energetica.

Ci concentreremo su quella della sola luce, che fortunatamente non cambia da un fornitore all'altro. In genere le voci riguardano tutte le spese relative a:

materia energia (prezzo, perdite di rete, dispacciamento...)

distribuzione (trasporto e gestione del contatore)

(trasporto e gestione del contatore) oneri di sistema (per attività di interesse generale)

imposte (accise, IVA, Canone RAI).

Già puoi sapere quale tariffa luce conviene guardando ai costi della distribuzione, dal momento che queste ultime dipendono dal fornitore che scegli.

Attualmente il costo alto dipende da un mix di aumenti riguardo alla materia energia (es. gas russo), e anche all'attuale congiuntura finanziaria, ancora in ripresa dopo la pandemia da Covid, oltre che alla crisi geopolitica dovuta alla guerra in Ucraina.

Con la tariffa TD prima era possibile ridurre gli oneri di trasporto e di sistema, così come le tariffe luce BTA per i condomini, ma con l'attuale rincaro è difficile avere un buon risparmio.

Se già sei riuscito a risparmiare sull'energia elettrica, anche con i consigli che ti abbiamo suggerito nell'articolo appena accennato, devi allora considerare quale tariffa luce conviene scegliere, specie con l'attuale apertura al mercato libero.

Quale tariffa luce conviene tra mercato libero e tutelato

Se stai valutando quale tariffe luce conviene ma non sai cosa scegliere, tra mercato libero o tutelato, intanto prendi in considerazione questo punto.

La tariffa luce da mercato tutelato cambia ogni tre mesi, su decisione dell'autorità energetica nazionale (ARERA). La tariffa luce da mercato libero cambia a seconda del fornitore, previo accordo con il contraente.

Quale tariffa luce conviene in questo caso? Attualmente l'ago della bilancia protende per il Mercato Libero.

Anche a causa degli attuali rincari, se rimani con un contratto da mercato tutelato, paradossalmente non vieni tutelato, perché ARERA non può far altro che applicare gli aumenti.

Se vuoi avere maggior chiarezza sui risparmi previsti tra mercato libero e tutelato, ti consigliamo la lettura di questa tabella. I dati si riferiscono a tre profili precisi: Single, Coppia e Famiglia (4 persone):

nel primo profilo il consumo energetico è tarato a 1.400 kWh di energia elettrica annua.

profilo il consumo energetico è tarato a di energia elettrica annua. nel secondo profilo il consumo energetico è tarato a 2.400 kWh di energia elettrica annua.

profilo il consumo energetico è tarato a di energia elettrica annua. nel terzo profilo il consumo energetico è tarato a 3.400 kWh di energia elettrica annua.

Come potrai vedere, il risparmio è praticamente assicurato, e questo calcolando la spesa media per le bollette di luce attivando le migliori tariffe luce e gas del Mercato Libero.

Ecco i migliori siti per capire quale tariffa luce conviene

Pertanto ora rimane trovare quale tariffa luce conviene all'interno del circuito del Mercato Libero. Potrebbe non essere facile, constatando che negli ultimi anni le offerte si sono moltiplicate fino all'inverosimile.

Inoltre ogni offerta porta con sé pro e contro: da una parte risparmi in qualche voce della bolletta, ma l'azienda provvede poi a compensare questo "risparmio" aumentando i costi in una voce, come nel caso delle tariffe orarie.

Per tua fortuna non mancano i siti dove poter controllare, e soprattutto confrontare, tutte le offerte, così da capire quale tariffa luce conviene per davvero.

I siti migliori in cui puoi trovare quale tariffa luce conviene per te sono Segugio.it e Facile.it.

Con questi potrai scegliere e confrontare al meglio tutte le tariffe, e di farti capire davvero quale tariffa luce conviene alla fine.

In particolare, con Segugio.it, avrai davanti tutti i dati necessari per capire se hai davanti un'offerta conveniente o una "trappola", quali Prezzo lordo, Tipologia offerta (es. prezzo bloccato o variabile), Pagamento (es. RID/SEPA) e Fatturazione (es. Mensile).

Invece con Facile.it, potrai scegliere quale tariffa luce conviene per i tuoi consumi, trascrivendo anche la tipologia di elettrodomestici che attualmente usi. Inoltre con Facile.it, potrai essere chiamato da un consulente per farti aiutare nella scelta, e farti consigliare quale tariffa luce conviene.

Ecco quale tariffa luce conviene scegliere alla fine

Oltre ad aver accennato al Mercato Libero quale tariffa luce più conveniente, rispetto a quella a Maggior Tutela, un altro modo per risparmiare al meglio è con il prezzo fisso, in particolar modo quelle con tariffazione monoraria.

Speghiamo meglio il perché. Ci sono due tariffe luce di norma: fissa e variabile.

Nessuna delle due è la migliore, e nessuna delle due è la peggiore, anche perché ci sono delle belle differenze.

La tariffa fissa permette di avere la tutela del costo fisso, ma in caso di abbassamento dei prezzi sulla materia energia, non potrai beneficiare di alcuna riduzione.

La tariffa variabile, di contro, permette maggior elasticità, e puoi avere una riduzione dei costi se avvengono abbassamenti. Di contro, in momenti di rialzo come questi, non sei tutelato.

Nel breve periodo la soluzione migliore è la tariffa fissa, così da affrontare al meglio l'attuale aumento. Ad oggi, grazie alla Legge Bersani, puoi cambiare compagnia più facilmente, e senza incorrere in penali.

Ovviamente, anche scegliendo la tariffa fissa, devi comunque scegliere quale tariffa luce tra quelle attualmente disponibili. Per il momento c'è una compagnia che sta proponendo da mesi delle ottime offerte

Quale tariffa luce conviene scegliere: ecco il gestore elettronico più economico

Quale tariffa luce conviene scegliere oggi? Tra le migliori offerte nel mercato libero abbiamo NeN, un servizio di fornitura energetica tutto online, che garantisce, su una spesa annua di 1800 kW, un costo mensile di circa 60€!

Addirittura, sottoscrivendo l'offerta NeN Special 48 Luce e Gas, avrai il gas a 100€ al mese (su un consumo di 800 Smc/anno).

Se vuoi fare richiesta, dovrai accedere alla pagina ufficiale NEN, e scegliere tra uno "Switch" (trasferimento di contratto da una compagnia rivale) o un subentro in un contratto attualmente attivo.

Dovrai poi caricare la tua più recente bolletta, così da calcolare al meglio la rata mensile, a seconda dei tuoi consumi e della tua rete.

Oltre a NeN puoi comunque scegliere tra Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas, da 70€ al mese, o Enel E-Light Luce Gas, anche questo da 70€ al mese.

Ricordiamo che queste offerte partono sempre da un prezzo base: potrebbero esserci delle modifiche a seconda della tua posizione e dei tuoi consumi. Scegli sempre con criterio quale tariffa luce conviene davvero per te.