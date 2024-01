Se la tua stufa a pellet si spegne da sola andando in standby, presta attenzione perché potrebbero esserci dei problemi: ecco quali.

Quello che è da poco iniziato si prospetta un anno pieno di rincari: lo dicono i dati diffusi nelle ultime ore anche a seguito della definitiva chiusura del mercato tutelato.

Tale chiusura definitiva per molte associazioni di categoria non è affatto una buona notizia, visto i prezzi attuali del mercato libero.

Secondo l’Unione nazionale consumatori ad esempio a Roma, sul fronte del gas, ci sono solo 3 offerte del mercato libero più convenienti rispetto alle offerte del placet che della vulnerabilità.

Stessa cosa a Milano. Ecco che al momento è opportuno valutare bene le scelte di passaggio anche perché se è vero che il prezzo del gas è in calo è anche vero che il governo Meloni non ha prorogato l’Iva ridotta sul gas.

Pertanto l’effetto combinando produrrà per una famiglia un rincaro della spesa del +6% (a parità di consumo) tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Ecco che tanti italiani già ad inizio stagione sono corsi ai ripari integrando o sostituendo i sistemi di riscaldamento con le nuove e moderne stufe a pellet policombustibile.

Per le stufe a pellet si è registrato un incremento delle vendite di un più 28% rispetto al 2021. Stime destinate sicuramente a salire grazie anche alla riduzione del prezzo del pellet rispetto ai dati registrati lo scorso anno.

L’apparecchio comunque ha bisogno di una costante pulizia e manutenzione per evitare problemi di varia natura come la mancata discesa del pellet nel braciere o lo spegnersi da sola.

Quest’ultimo problema può dipendere da tanti motivi: ecco le principali cause dello standby della stufa a pellet.

Stufa a pellet, va in standby da sola: ecco perchè e quali potrebbero essere i problemi

Il nuovo anno è iniziato portando con se temperature invernali ma anche tanti rincari. Se ti sei accorto che la tua stufa a pellet ultimamente non funziona correttamente perché d’improvviso va in standby da sola non c’è bisogno di andare nel panico.

Prima di far intervenire il tecnico è opportuno capire perché questa va in standby da sola.

Partendo dal presupposto che per far funzionare correttamente una stufa è necessario una manutenzione ordinaria frequente e una straordinaria fatta da un tecnico, non meno importante è la pulizia quotidiana.

Questa infatti permette un corretto funzionamento dell’apparecchio migliorandone l’efficienza.

Però è possibile che nonostante tutte le accortezze la stufa a pellet vada in standby da sola.

Naturalmente la prima cosa da capire è il funzionamento della stufa che per produrre calore ha bisogno che bruci pellet e il calore generato dalla combustione viene diffuso nell’ambiente grazie alle ventole o canalizzazioni o a tubi di scambio-calore.

Ma perché la fiamma resti viva servono 3 cose: il combustibile, l’ossigeno e la scintilla.

Se salta uno di queste variabili la combustione non avviene e pertanto la stufa si spegne o va in stand by.

Stufa a pellet, ecco perché può andare in stand by

Le ragioni per il quale una stufa a pellet può andare in blocco e andare in stand by sono tante .

La prima è la mancanza di ossigeno che porta la stufa a spegnersi da sola. Questo può dipendere da una pulizia non corretta questo perché la fiamma soffoca fino a spegnersi da sola.

Altro motivo per cui la stufa a pellet va in stand by è l’utilizzo di un pellet umido e di bassa qualità.

Se la fiamma è al minimo e viene usato tale tipologia di pellet, questo brucerà più rapidamente creando minore resa e problemi di combustione.

Bruciando rapidamente si rischia che la fiamma della stufa si spenga prima che il pellet necessario per la combustione venga reintegrato.

Se si usa un pellet di scarsa qualità si potrebbe provocare l’intasamento delle vie di aspirazione e di scarico, che contribuiscono al buon funzionamento dell’apparecchio.

Non solo problemi tecnici

Non soltanto motivi di natura tecnica fanno si che la stufa a pellet vada in standby. E’ possibile infatti che semplicemente l’apparecchio ha la funzione accesa.

Tale funzione è utile soprattutto nelle mezze stagioni, perchè permette di spegnere la fiamma al raggiungimento della temperatura impostata e di riaccenderla autonomamente quando la casa si raffredda.

Se si collega la stufa direttamente al termostato di casa il suo funzionamento è legato alla temperatura rilevata dal termostato stesso.

Stessa cosa succede se la stufa viene lasciata inattiva per un determinato periodo di tempo, questa infatti potrebbe andare in standby per motivi di sicurezza