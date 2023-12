La stagione fredda è ufficialmente iniziata e molti stanno valutando l’acquisto di una stufa a pellet. Ecco i consigli per scegliere quella più adatta e quanto costa installarla.

Manca meno di un mese a Natale e finalmente il freddo è arrivato. Con l’arrivo dell’inverno arriva per le famiglie italiane l’allarme in termini di caro energia.

Lo dicono anche i dati diffusi da Arera in queste settimane: l’autorità ha registrato aumenti delle bollette nel mese di ottobre pari a un +12% per il gas per i clienti del mercato tutelato.

Tali aumenti sono stati causati da spese maggiori per la materia prima e ai maggiori oneri di stoccaggio, tipici del periodo invernale.

L’incremento si attesterà sui 1.457 euro annui per famiglia media, più le imposte.

Tali aumenti avranno maggiori ripercussioni per *l’intero sistema economico nazionale e molti temono ulteriori ricadute sul prezzo del pellet, per come successo lo scorso anno.

Al momento il pellet resta comunque la biomassa preferita dagli italiani e i dati sulle vendite delle stufe a pellet lo confermano: le vendite rispetto al 2021 sono incrementate del 21% e il dato è destinato ad aumentare perché allo stato attuale risulta essere la scelta più conveniente.

Ma affinchè possa essere davvero conveniente rispetto al tradizionale riscaldamento a gas bisogna prestare attenzione nella fase di scelta.

Se si seguono alcuni semplici consigli si può arrivare a risparmiare un bel po di euro, scegliendo il modello migliore.

Ecco quali sono.

Stufa a pellet, qual è la più adatta e quanto costa installarla? Ecco sciolto il dubbio

Gli italiani, complice il caro bollette sono sempre alla ricerca di soluzioni di riscaldamento che permettano di risparmiare qualche euro.

Molti stanno valutando di sostituire i vecchi impianti a gas e metano con le più convenienti stufe a pellet poli combustibili.

Effettuare una scelta consapevole permette di risparmiare tanto oltre ad avere apparecchi più sicuri in casa e che permettono una manutenzione più veloce e rapida.

Se si confrontano con le tradizionali stufe elettriche, le stufe a pellet garantiscono ottime prestazioni anche per riscaldare ambienti di grandi dimensioni.

Ma qual è la stufa a Pellet più adatta alle proprie esigenze e come sceglierla?

E’ necessario tenere in considerazione alcuni criteri per orientarsi nella scelta migliore tra le tante stufe a Pellet presenti in commercio.

La prima cosa da fare è affidarsi ad un tecnico specializzato che verificherà la presenza di alcuni requisiti come la metratura dei locali da riscaldare, la disposizione delle stanze, il tipo di isolamento termico presente in casa, la possibilità di realizzare una canna fumaria, il numero delle finestre presenti e il loro stato di usura.

Dopo aver valutato tali parametri è necessario scegliere tra tre categorie principali di stufe a pellet, ognuna ha delle caratteristiche precise. In sintesi esistono stufa a pellet ad aria, che sono quelle più conosciute utili a riscaldare degli spazi un po’ più piccoli.

Poi esistono le stufe a pellet idro che riscaldano sia l’acqua che l’aria e poi la stufa a pellet canalizzata, che può essere ad aria o a idro, e riesce a riscaldare tutta la casa.

Stufe a pellet, questi i costi di acquisto

Se diverse sono le stufe a pellet in circolazione differenti sono i costi da sostenere. Ad influenzare i prezzi il rivestimento, il design, il marchio dell’azienda che la produce e la presenza o meno di accessori.

Si può partire da un minimo di 400 euro, fino ad un massimo 450 euro per le stufe ad aria. Per le idro si va dai 1.500 euro ai 4.000 euro, mentre le canalizzate vanno dai 1.200 ai 5.000 euro.

Quali sono i costi di installazione

Se diverse sono le tipologie di stufa a pellet che si possono installare, diverse sono i costi di installazione delle diverse opzioni.

Ad esempio per installare una stufa ad aria, si potranno spendere mediamente tra i 100 e i 150 euro.

Invece, nel caso di una stufa a idro, si va dai 1.000 ai 1.500 euro mentre per le canalizzate, si prevede una somma che va dai 1.000 ai 2.000 euro.

A tali cifre vanno sommate cifre per l’installazione di altri pezzi come tubi di uscita per i fumi se manca una canna fumaria e altri.

l costo dell'installazione variano in relazione alle: