Gli italiani sono sempre più stremati dal caro bolletta che ha provocato forti ripercussioni nel sistema economico nazionale.

Ecco che molti italiani si sono lanciati verso il settore del pellet, scegliendo come riscaldamento complementare le moderne stufe a pellet.

Scelta dalla maggior parte degli italiani per il suo risparmio rispetto ai tradizionali riscaldamenti, la soluzione ha soltanto alcuni inconvenienti legati alla sua pulizia.

Molto spesso compaiono sul display della stufa numerosi messaggi e scritte che vanno sapute interpretare.

Se appare la scritta Serv o Service non allarmatemi: ecco cosa significa e cosa fare.

Stufa a pellet, attenzione alla scritta Service: ecco cosa significa e cosa fare

Ad inverno ormai inoltrato, si sa che il consumo di pellet va aumentando e molto spesso durante il suo utilizzo è possibile che appaiano sul display alcune scritte.

Ad esempio dopo ogni 2000 ore di lavoro e quindi dopo una stagione invernale può apparire sul display della stufa a pellet una scritta simile: SERVICE o Serv.

Ma cosa significa e come resettare la stufa a pellet?

Molto spesso quando arriva l’ora della pulizia annuale appare tale scritta.

La maggior parte dei modelli presentano dei segnali di allarme quando scadono un certo numero di ore: questi segnali possono indicare che vi è la necessità di un intervento di un tecnico per la manutenzione programmata e straordinaria.

Una corretta pulizia consente di prolungare la longevità del dispositivo evitando eventuali danni, malfunzionamenti e guasti.

La stufa a pellet, oltre ad una manutenzione ordinaria e quotidiana necessita anche di una pulizia straordinaria.

Lo abbiamo detto questa deve che deve essere fatta da un tecnico specializzato e riguarda la pulizia dello scambiatore di calore, la pulizia del condotto della cenere e del fumo, la pulizia della canna fumaria.

La pulizia della canna fumaria deve rispettare la normativa UNI 10683.

La scritta SERVICE dovrebbe scomparire non appena verrà fatta la manutenzione straordinaria.

Verifica del sistema di alimentazione e alimentazione dei pellet.

Per assicurarsi che la comparsa della scritta Service sia legato solo al reset annuale, il consiglio è quello di verificare l’alimentazione dei pellet e il sistema di alimentazione per eventuali problemi potenziali.

Al fine di controllare l’alimentazione è opportuno far controllare che la tramoggia sia adeguatamente riempita di pellet.

Far controllare il motore dell’elica, che trasporta il pellet dalla tramoggia alla camera di combustione controllando che non ci siano detriti.

Altro consiglio è verificare e controllare il tasso di alimentazione direttamente dal pannello di controllo o dalla manopola.

E per ultimo ma non meno importante è pulire eventuali residui di cenere o accumuli intorno al sistema di alimentazione, poiché ciò può ostacolare il corretto funzionamento.

"Serv" è un errore o uno stato di funzionamento normale?

Ma come capire se il messaggio ‘serv’ è un errore o uno stato di funzionamento?

L’unica soluzione è imparare a leggere i messaggi della stufa e consultare gli specialisti di riparazione per istruzioni precise su come rimuovere la scritta ‘serv’, assicurandoti di avere gli strumenti necessari e una guida passo-passo.

Il consiglio è quello di non ignorare il messaggio ‘serv’ per non avere ulteriori problemi.

E per risolvere il problema del messaggio ‘serv’ sulla stufa a pellet, per prima cosa bisogna controllare le cause comuni che possono provocarlo come un sensore sporco o malfunzionante.

Pulire i sensori e controllare che siano correttamente collegati, se il messaggio persiste, è necessario consultare uno specialista nella riparazione di elettrodomestici per ulteriore assistenza.