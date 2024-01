Cos'è la malattia coronarica? Scopriamo le 9 cause del malore che ha colpito Gigi Riva

Il cuore è una potente pompa responsabile della distribuzione del sangue a tutti gli organi vitali attraverso una rete complessa di vene e arterie. Ci sono nomi differenti per definire le arterie, che variano a seconda delle parti del corpo che vanno a irrorare.

Le arterie coinvolte nella malattia coronarica sono definite arterie coronarie, responsabili dell'irrorazione del cuore. Con il restringimento delle arterie, i pazienti presentano un dolore costrittivo al centro del torace, che può poi trasferirsi in altre parti del corpo.

Analizziamo nel dettaglio cos'è la malattia coronarica e le cause principali che la provocano.

Malattia coronarica, cos'è e quali sono i fattori di rischio

La malattia coronarica è il restringimento delle arterie coronarie in seguito all'accumulo dei depositi di grassi sulla parete interna dell'arteria. Il fenomeno comporta un amento della possibilità che si formino dei coaguli che, bloccando l'arteria, causano un infarto.

Tutto parte da un dolore al centro del torace, che può poi diffondersi anche alla spalla sinistra o al braccio, ma anche al collo e alla mascella. Il dolore può generarsi praticando attività fisica o in situazioni di stress e sforzo fisico. Scopriamo le 9 cause che aumentano il rischio di sviluppo della malattia coronarica.

1. Colesterolo

Il colesterolo è considerato un grasso essenziale per il corpo. È presente nei cibi ma viene prodotto in modo naturale anche da diversi organi e tessuti corporei, tra cui il fegato.

Tuttavia, quando le persone con malattia coronarica hanno elevate quantità di colesterolo all'interno del sangue, aumentano le possibilità di avere un attacco di cuore. Ecco alcuni accorgimenti da mettere in pratica:

• controllare frequentemente i livelli di colesterolo

• se il colesterolo nel sangue è alto, è consigliato modificare la dieta riducendo il consumo di grassi saturi e aumentando il consumo di frutta e verdura

• praticare esercizio fisico in forma moderata

2. Fumo

È stato dimostrato che il fumo aumenta il rischio di malattia coronarica del doppio o triplo rispetto alle normali possibilità di sviluppo.

Al fumo, inoltre, sono tipicamente associate malattie che colpiscono i vasi sanguigni e le vie respiratorie, come il cancro ai polmoni. Smettere di fumare è tipicamente molto complicato, ma alcuni suggerimenti potrebbero esservi utili:

• bere abbondantemente nel corso della giornata

• eliminare dall'ambiente in cui si vive tutto ciò che riguarda il fumo o può ricordarlo, come accendini e posaceneri

• evitare, per quanto possibile, le situazioni stressanti che possono indurre la persona a fumare

Leggi anche: smettere di fumare è possibile e lo dice la scienza: ecco 3 nuovi modi per farlo

3. Pressione arteriosa

Quando il sangue circola nel corpo è "sotto pressione". La pressione arteriosa, infatti, è il risultato dell'azione di pompa compiuta dal cuore e della resistenza dei vasi sanguigni attraverso cui il sangue scorre.

Quando la pressione del sangue è troppo elevata, causa uno sforzo sia al cuore sia ai vasi sanguigni. L'ipertensione, infatti, è uno dei principali rischi di sviluppo della malattia coronarica.

Il solo modo per sapere se la pressione sanguigna sia eccessivamente alta rispetto al normale è quello di farsela misurare da un medico. Per ridurla, un consiglio può essere quello di ridurre il consumo di sale.

4. Stress

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto a che fare con lo stress. Gli effetti che quest'ultimo provoca sono il risultato dell'ormone epinefrina, che viene rilasciato nel sangue accelerando l'attività del cuore e aumentando la pressione arteriosa.

Lo stress continuo comporta generalmente un effetto negativo per la salute e per lo sviluppo della malattia coronarica. Ecco alcuni suggerimenti utili per gestire lo stress:

• pianifica la tua giornata

• fissa scadenze realistiche nel lavoro

• adattati alle situazioni

• pratica regolarmente attività fisica

• adotta una dieta bilanciata

• dedicati ogni giorno un po' di relax

5. Alimentazione scorretta

L'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di origine della malattia coronarica. Spesso, infatti, è proprio ciò che mangiamo a definire la salute del nostro corpo. Quali cibi dovrebbero essere limitati? Ecco una breve lista:

• cibi fritti

• avocado e noce di cocco

• tagli di manzo, agnello o vitello (se grassi)

• gamberetti o altri crostacei (soprattutto se non freschi)

• uova

• latte intero

• gelato

• dolci con alte quantità di grassi e zuccheri

6. Consumo di Alcol

È stato dimostrato che le persone che consumano grandi quantità di alcol presentano un rischio elevato di malattia coronarica.

Un'assunzione eccessiva di alcol, infatti, rende più probabile lo sviluppo di ipertensione e dell'aumento di peso.

7. Diabete

I pazienti affetti da diabete, generalmente, hanno difficoltà nel controllare il livello degli zuccheri nel sangue.

Inoltre, se non controllato adeguatamente, il diabete può portare a una serie di patologie, inclusa la malattia coronarica. Delle raccomandazioni efficaci possono essere:

• controllare adeguatamente la glicemia

• adottare un regime dietetico ricco di fibre e povero di grassi

8. Sovrappeso

Il sovrappeso può aumentare sia la pressione arteriosa sia la colesterolemia, cioè la concentrazione del colesterolo nel plasma. Con la riduzione del peso, però, il rischio della malattia coronarica diminuirà considerevolmente.

9. Ereditarietà

La malattia coronarica può essere ereditaria. Per scoprire se effettivamente potrebbe esserci una predisposizione a sviluppare la patologia, un'azione efficace è quella di svolgere una visita medica.

Questa pratica, infatti, permette di valutare il rischio di predisposizione e cosa fare nel caso in cui questo sia aumentato.

Malattia coronarica, la patologia che ha colpito Gigi Riva

Gigi Riva, calciatore simbolo della Sardegna e del Cagliari dello scudetto, è morto a causa di un arresto cardiaco, legato a una sindrome coronarica acuta.

Il tragico evento si è verificato quando l'ex calciatore era ricoverato nel reparto di Cardiologia dell'Ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo i medici dell'ospedale, Gigi Riva era stato portato in pronto soccorso a causa di una sindrome coronarica acuta. Dopo le analisi, è stata proposta a Riva la possibilità di fare un intervento chirurgico di angioplastica coronarica, che però lui stesso ha rifiutato.

Poco dopo, è stato nuovamente colpito da un arresto cardiaco e le manovre rianimatorie compiute dai medici si sono rivelate inefficaci.