Ermal Meta, ecco qual è la malattia del celebre cantante: sintomi, cause e cure

Ermal Meta ha dichiarato di aver sofferto di gonfiori in alcune parte del viso e della testa e, per questa malattia, ha dovuto temporaneamente sospendere le sue attività lavorative. Ha però rassicurato i fan: il problema è risolvibile con un po' di riposo e cortisone. Dunque, qual è la malattia di Ermal Meta? Non è mai stato specificato pubblicamente il nome della sua malattia, ma la sintomatologia porta a ipotizzare che si tratti di un angioedema, ossia una forma improvvisa di gonfiore in grado di provocare la comparsa di segni cutanei molto estesi, profondi e particolarmente evidenti

La malattia di Ermal Meta: l'angioedema. Quali sono le cause

Nella maggior parte dei pazienti l'angioedema non è pericoloso e non lascia lesioni permanenti, ma può essere un problema fastidioso per i soggetti che ne sono predisposti, oltre a influenzare negativamente la qualità della loro vita. Scopriamo quali sono le possibili cause:

• reazione allergica, per esempio ad alimenti, farmaci o punture di insetto

• effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci

• predisposizione genetica, causata dalla presenza di livelli insufficienti o di un funzionamento anomalo di alcune proteine del sangue (C1-inibitori), indispensabili per il corretto funzionamento del sistema immunitario

• cause ignote (in tal caso si parla genericamente di angioedema idiopatico)

I sintomi

La reazione normalmente si protrae per pochi giorni, ma viene spesso raccomandata l'assunzione di farmaci, come cortisone e antistaminici, per alleviare i sintomi e accelerare il processo di guarigione. Vediamo quindi quali sono i sintomi più ricorrenti:

• edema (gonfiore)

• rash cutaneo (orticaria)

• prurito

• arrossamento e irritazione agli occhi

• sensazione di malessere generale

Nei casi più gravi possono manifestarsi anche:

• vertigini

• difficoltà respiratorie

• difficoltà a deglutire

• svenimento

Ermal Meta nasce il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, e vive in Italia da quando ha 13 anni. A 16 si approccia al mondo della musica e dopo alcune esperienze in diversi gruppi musicali, inizia la sua carriera da solista nel 2013. Il successo arriva nel 2017 con la canzone "Vietato morire", con cui si classifica terzo al Festival di Sanremo.

Ermal Meta è fidanzato dal 2020 con Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza per atleti. I due sono molto riservati, ma sui loro profili social è possibile trovare foto che li ritraggono insieme.