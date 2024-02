Ermal Meta, carriera e vita privata: ecco tutto quello che c'è da sapere sul cantante

Artista ormai affermato e molto noto del panorama musicale italiano, Ermal Meta è uno dei cantanti e compositori più apprezzati, grazie alla sua versatilità, originalità e profondità d'animo. Ha scritto testi per alcuni tra gli interpreti italiani più celebri, come Emma Marrone, Marco Mengoni, Annalisa, Francesco Renga, Elodie e molti altri. Ma chi è Ermal Meta? Andiamo alla scoperta del suo passato, per niente facile, e delle tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Ermal Meta? Biografia del cantante, dagli esordi a oggi

Ermal Meta nasce il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania. Si trasferisce in Italia, a Bari, all'età di 13 anni, insieme alla madre e al fratello, allontanandosi dal padre, figura rimasta sempre assente nella sua vita e di cui parla spesso attraverso le sue canzoni. Ne sono un esempio "Lettera a mio padre", da cui emerge il lato violento del genitore, e "Vietato morire", che racconta la ribellione di un figlio agli abusi del padre.

Proprio sua madre è stata un punto di riferimento per la crescita di Ermal e proprio da lei, che suonava il violino a livello professionistico, ha ereditato la passione per la musica. All'età di sedici anni, Ermal inizia a suonare pianoforte e chitarra, e dopo aver fatto parte di vari gruppi diventa il chitarrista degli Ameba 4. Con la band fa il suo esordio al Festival di Sanremo nel 2006 con il brano "Rido… Forse mi sbaglio", nella sezione giovani, venendo però eliminato alla prima serata.

Nel 2010 torna al Festival della Canzone italiana con la sua nuova band La Fame di Camilla, con la quale ha inciso tre album e fatto i primi tour dal vivo in giro per l'Italia. La band partecipa alla sezione Nuova Generazione con la canzone "Buio e Luce" e rimane nella competizione fino alla terza serata.

Carriera da solista e la vittoria di Sanremo

In seguito allo scioglimento del gruppo, Ermal avvia la sua carriera come autore, realizzando brani di grande popolarità per numerosi artisti. Nel 2015 pubblica il singolo "Odio le favole", con il quale l'anno successivo partecipa a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, classificandosi al terzo posto. Sempre nel 2016 il cantante rilascia il suo primo album da solista intitolato "Umano", che ha debuttato alla 45esima posizione degli album più venduti in Italia.

Il 2017 è un anno di grande crescita. Ermal infatti partecipa nuovamente al Festival, per la prima volta nella categoria Big, con il brano "Vietato Morire", con cui si classifica terzo e ottiene il premio della critica, oltre che un grande apprezzamento da parte del pubblico. Il brano dà il titolo al suo secondo album, che è stato pubblicato il 10 febbraio di quell'anno e gli è valso un disco di platino.

Inizia così il successo nazionale e il suo approdo in televisione come giudice nel Serale del talent show "Amici" di Maria De Filippi, nell'edizione del 2017. L'anno successivo Ermal Meta vince il Festival di Sanremo, con il brano "Non mi avete fatto niente", insieme a Fabrizio Moro. La canzone, che nasce come riflessione sugli attentati di matrice islamica degli anni precedenti, riceve la certificazione platino e raggiunge la quinta posizione all’Eurovision Song Contest 2018, oltre a essere inserita nel terzo album di Ermal "Non abbiamo armi".

Nonostante la sua grande riservatezza, sappiamo che Ermal Meta ha intrapreso una relazione sentimentale con Chiara Sturdà, agente sportiva e marketing manager di una società per atleti. L'amore tra i due, mostrato in qualche post sui social, è sbocciato nel 2020, poco prima del lockdown.

Il cantante non ha mai dichiarato quale sia la malattia che lo ha colpito, ma ha raccontato pubblicamente i sintomi di cui ha sofferto, ossia gonfiori in alcune parti del viso e della testa.

Parrebbe dunque che la malattia del cantante sia un angioedema, che provoca il gonfiore, solitamente localizzato, dei tessuti sottocutanei a causa di un aumento della permeabilità vascolare e dell'extravasazione di liquido intravascolare. Attualmente non si hanno notizie circa il suo stato di salute.