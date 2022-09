Dopo il successo planetario di Dark, arriva sul piccolo schermo un altra serie che promette le stesse emozioni: cosa sappiamo su data d'uscita in Italia, trama e cast.

Durante l’evento virtuale dedicato completamente alle serie tv e film originali di Netflix TUDUM sono state annunciate molte novità che riguardano il palinsesto dei prossimi mesi del colosso di streaming. L’evento si è svolto lo scorso 24 Settembre 2022 e ha coinvolto Corea, India, Stati Uniti, Europa, America Latina e Giappone.

Sono molte le serie tv rinnovate, tra le quali figurano The witcher e The Crown (di cui presto vedremo la 5° stagione), ma c’è una novità che ha fatto letteralmente impazzire i fan del pubblico di Netflix. Stiamo parlando di 1899. Ecco di cosa parla la serie tvn e quando arriva in Italia.

1899 la serie: ecco di cosa parla la trama

La serie tv 1899 è una delle novità più attese di quest’anno e c’è un motivo ben preciso: è stata ideata dagli stessi creatori della serie campione di ascolti Dark. Quest’ultima conclusasi nel 2020 con tre stagioni è ambientata in una cittadina tedesca in cui ci sono sparizioni di bimbi, segreti torbidi che vengono a galla che coinvolgono quattro famiglie. Si tratta di un thriller fantascientifico che ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori di tutto il mondo diventando una delle serie tv di Netflix più seguite di sempre.

Ora la serie tv 1899 si preannuncia un successo acclamato. La trama della nuova serie originale di Netflix creata da Baran bo Odar e Jantie Friese è ambientata nel 1899 e racconta l’esperienza di alcuni passeggeri di una nave diretta da Londra a New York. I passeggeri, che hanno nazionalità diverse, dovranno fare i conti con l’avvistamento di un’altra nave di migranti. A bordo di quest’ultima ci saranno delle amare sorprese che renderanno il viaggio un vero e proprio incubo.

Cast e data di uscita

Il cast completo della serie tv è composto dai seguenti attori: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Martin Greis-Rosenthal, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

1899 era stata annunciata dal 2018, ma solo ora vede la luce. Si prevedono otto episodi che saranno disponibili dal prossimo 17 Novembre 2022 in streaming su Netflix.