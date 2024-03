Tra dark comedy e thriller, è in arrivo "Based on a true story": ecco dove vederlo

Per gli amanti del thriller, arriva in Italia una nuova fiction americana basata sul mistero e sulla suspense. Trama, cast e molto altro: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla serie "Based on a true crime".

Arriva in Italia una nuova serie americana: Based on a true story. Composta da 8 episodi, stupirà lo spettatore con i suoi colpi di scena e i suoi misteri lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo episodio. Based on a true story è in arrivo, ma dove vederlo? Dal cast alla trama: ecco perché gli amanti del giallo non possono rinunciare alla nuova serie.

La trama di Based on a true story

Ava e Nathan, coppia in crisi che vive a Los Angeles, stanno attraversando un periodo difficile mentre aspettano il loro primo figlio. Ava è un'agente immobiliare che cerca di progredire nella sua carriera, mentre Nathan, ex tennista di successo, si aggrappa alla sua gloriosa vittoria contro il campione Federer e si sforza di mantenere un lavoro instabile come insegnante al Beverly Club. Quando Nathan perde il lavoro, la loro situazione familiare diventa tesa: Ava desidera uno stile di vita lussuoso come quello delle sue amiche, mentre Nathan cerca riconoscimento per i suoi successi passati.

Intanto, la città è sconvolta dall'omicidio brutale attribuito a un nuovo serial killer noto come lo squartatore del Westside. La vittima, una cameriera di un locale frequentato da Nathan e dall'idraulico Matt, coinvolge indirettamente la vita coniugale dei protagonisti. Il fatto incuriosisce Ava, appassionata di podcast investigativi, che inizia a indagare sulle attività serali del marito. Quando scoprono che la vittima ha avuto contatti con Matt prima del suo omicidio, Ava e Nathan sospettano che l'idraulico possa essere il vero assassino.

Decidono così di unire la passione per i podcast alla possibilità di cambiare radicalmente le loro vite: registreranno un podcast sullo squartatore del Westside, presumibilmente con la voce del vero colpevole.

Il cast di Based on a true story

La serie è ideata e prodotta da Craig Rosenberg, noto per il suo lavoro su "The Boys", ed è diretta da un team composto da Jennifer Arnold, Alex Buono, Francesca Gregorini e Anu Valia. Il cast è di grande talento:

• Kaley Cuoco : indimenticabile nel suo ruolo di Penny in Big Bang Theory

• Chris Messina : celebre per le sue interpretazioni in serie come "Gaslit" e film come "Air"

• Tom Bateman: noto per il suo ruolo in "Assassinio sul Nilo", nella nuova serie interpreta un idraulico enigmatico, la cui vera identità rimane sospesa fino all'ultimo

Il cast si completa con Priscilla Quintana nel ruolo di Ruby Gale, Liana Liberato nei panni di Tory Thompson, Natalia Dyer che interpreta Chloe Lake, Alex Alomar Akpobome nel ruolo di Ryan, Aisha Alfa come Carolyn, Annabelle Dexter-Jones è Serena e Li Jun Li che interpreta Michelle.

Based on a true story, dove vederlo

Based on a true story è disponibile in anteprima sulla piattaforma Rai Play a partire dal 29 marzo 2024. La serie è composta da una singola stagione costituita da 8 episodi.

Leggi anche: Call My Agent 2: ecco quando esce, dove vederla e tutte le novità imperdibili