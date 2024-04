Il clandestino, sentimenti e nuovi intrighi nella seconda puntata: ecco le anticipazioni

Edoardo Leo è tornato sul piccolo schermo con una fiction che ha tutte le carte in regola per entrare nel cuore degli spettatori. Su Rai 1 è arrivata la fiction Il clandestino, che vanta un cast straordinario. Le prima puntata, composta da due episodi, è andata in onda lunedì 8 aprile 2024. Cosa aspettarsi dai nuovi appuntamenti? Le anticipazioni sulla seconda puntata de Il clandestino lasciano trapelare incredibili colpi di scena.

Cos'è successo nella prima puntata

Nei primi due episodi de Il clandestino i telespettatori hanno conosciuto Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo. Travaglia è un ex ispettore capo dell'antiterrorismo, che in seguito a un avvenimento traumatico ha deciso di lasciare la polizia e di trasferirsi a Milano. Ha bisogno di una ingente fonte di denaro, pertanto accetta qualsiasi tipo di lavoro. Veste i panni di buttafuori nei locali milanesi e, grazie a un ex collega, riesce a trovare lavoro anche come bodyguard di una famosa scrittrice.

Uno dei personaggi chiave della sua vita a Milano è Palitha, cingalese che ha un'officina accanto al monolocale in cui Luca Travaglia vive. Dopo aver sventato una truffa proprio ai danni di Palitha,i due decidono di aprire un'agenzia di investigazioni private.

Il clandestino, le anticipazioni della seconda puntata

Due nuovi episodi de Il clandestino vanno in onda lunedì 15 aprile 2024 alle ore 21.30 su Rai 1, in prima serata. Dopo le anticipazioni della prima puntata, ecco ciò che accadrà nella seconda.

Il primo episodio si intitola "Chinatown". Travaglia ha bisogno di soldi per risanare un debito e, per questo motivo, accetta un nuovo caso, anche se va contro i suoi principi. Una donna cinese chiede aiuto a Travaglia, in quanto sospetta che suo marito la stia tradendo. Pertanto, chiede delle prove tangibili all'agenzia di investigazioni private. Travaglia riesce nell'intento, ma il video che testimonia il tradimento finisce in rete, scoperchiando un vaso di Pandora. Si scopre che il marito fedifrago è un importante politico che opera sul territorio milanese.

Il secondo episodio si chiama, invece, "La settimana della moda". Luca Travaglia si trova a lavorare a stretto contatto con Carolina, la scrittrice milanese per la quale svolge l'attività di bodyguard. Ed è proprio la scrittrice che lo coinvolge in una nuova indagine. A Milano è la settimana della fashion week e uno stilista ingaggia l'investigatore privato per proteggere una sua modella di origini arabe che ha subito delle minacce perché ha deciso di sfilare con l'hijab. Nuovi intrighi e colpi di scena, tuttavia, animeranno il prosieguo della vicenda.

Il cast completo

La fiction vanta un cast molto ricco: oltre a Edoardo Leo nei panni del protagonista, troviamo Hassan Shapi, Alice Arcuri, Lavinia Longhi, Fausto Maria Sciarappa, Michele Savoia, Mattia Mele e Isabella Mottinelli.

Prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, la fiction è diretta da Rolando Ravello e presenta un totale 12 episodi (due a serata). La messa in onda è prevista ogni lunedì, salvo imprevisti.