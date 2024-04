Il clandestino, tra intrighi e misteri: le anticipazioni della fiction con Edoardo Leo

La Rai è una vera e propria fucina di nuovi format e prodotti che hanno l'obiettivo di coinvolgere lo spettatore a casa. Per quel che concerne il mondo cinematografico, ci sono fiction e film pensati per il piccolo schermo che si rivelano vere e proprie chicche, con grandi nomi dello spettacolo a darne ancora più lustro. "Il clandestino" ne è l'ennesima conferma: ecco le anticipazioni della prima puntata della fiction, composta da due episodi assolutamente imperdibili.

Il clandestino, trama e cast

Il clandestino è una fiction diretta da Rolando Ravello, che ha come protagonista l'attore e regista Edoardo Leo. Impegnato con la promozione della fiction, è stato proprio il celebre attore a far trapelare molte anticipazioni.

Tra colpi di scena, avventure e misteri, la trama è destinata ad appassionare il pubblico di casa Rai. Edoardo Leo interpreta un ex ispettore capo dell'antiterrorismo con un passato doloroso alle spalle. Ha vissuto a Roma, dove ha costruito rapporti interpersonali duraturi e una carriera lavorativa stancante. E proprio nella Capitale ha incontrato Maganza, un collega conosciuto ai tempi dell'Accademia, che ha ricevuto la promozione a vicequestore e si trasferisce a Milano. Ad contornare le avventure del protagonista ci sono anche De Giglio, un poliziotto di ufficio, e Bonetti, il collega che ha molti tratti in comune con Travaglia. C'è posto anche per l'amore, quando l'ex ispettore capo incontra Khadija. Tutto sembra andare liscio, ma il proprio coinvolgimento di Khadija in un'esplosione è destinato a ribaltare le carte in tavola. La donna muore e Bonetti perde le gambe.

In seguito, l'ex ispettore si trasferisce a Milano e cerca di costruire una nuova identità. Lavora come buttafuori nei locali della movida milanese per pagare le spese mediche a Bonetti, ma i soldi non bastano. Per questo motivo, inizia a lavorare come bodyguard per Carolina, una donna benestante. In aggiunta, svolge persino l'attività di investigatore privato insieme al suo padrone di casa di origini cingalesi, Palitha.

L'attività di investigatore gli consente di restare in contatto anche con Maganza e De Giglio, i quali gli forniscono informazioni sottobanco. Fonda un'agenzia investigativa, "Il clandestino" appunto, che ha sede nell'officina del suo padrone di casa. Grazie all'agenzia si ritrova a indagare sulla malavita milanese, tra gang cinesi, famiglie Rom, corruzione del sistema alla base della fashion week e quella che dilaga tra gli esponenti della politica.

Il clandestino, le anticipazioni della prima puntata

I primi due episodi che compongono la prima puntata della fiction Rai sono disponibili in anteprima su RaiPlay, ideale per chi è impaziente di aspettare l'uscita sul piccolo schermo de Il clandestino.

Il primo appuntamento si chiama "La piccola Milano" e racconta dell'avventura che ha coinvolto Luca Travaglia e Palitha, quest'ultimo minacciato da un giovane trapper che accusa il cingalese di avergli rubato l'auto. Tuttavia, dietro al finto furto c'è una cosca che coinvolge un potente boss. Sarà proprio questo avvenimento a dare l'idea di aprire un'agenzia di investigazione.

Il secondo episodio si chiama "Milano calibro 9x19". Palitha pubblicizza l'agenzia e il primo cliente non tarda ad arrivare. Si tratta di Adani, proprietario di un'agenzia di spedizioni che vuole fare luce sull'uccisione di un suo dipendente. Nel frattempo, Travaglia lavora anche come bodyguard per Carolina, accompagnandola alla presentazione del suo romanzo.