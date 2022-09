Il racconto dell’ancella 5 è in arrivo in Italia e promette una trama avvincente. Presto sarà in streaming con 10 nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Ecco la data!

Il racconto dell’ancella, altrimenti noto come The Handmaid’s Tale, è una serie tv tratta dall’omonimo libro della scrittrice canadese Margaret Atwood, pubblicato nel 1985 e vincitore di numerosi premi letterari. La serie tv ha avuto fino ad ora quattro stagioni, tutte disponibili su Amazon Prime Video. Tra pochi giorni ci sarà l'uscita uscita della nuova stagione, la penultima. E sì perché gli autori hanno annunciato che ce ne sarà una sesta.

Come nelle precedenti stagioni, la trama è ambientata a Gilead, un villaggio in cui le donne sono costrette a procreare senza la loro volontà per risolvere il problema della fertilità in calo. Queste donne, chiamate ancelle, sono state scelte appunto per la loro fertilità, devono vestirsi di rosso e vengono usate dalle famiglie benestanti solo ed esclusivamente per la riproduzione.

I racconti dell’ancella 5: data d'uscita e puntate

La serie tv ideata da Bruce Miller ha avuto la sua prima stagione nel 2017. E da allora ha conquistato il pubblico di tutto il mondo arrivando a vincere gli Emmy Awards, Golden Globe e Critics’ Choice Awards per la migliore serie tv drammatica, oltre ai singoli premi come migliore attrice protagonista a Elizabeth Moss e agli altri componenti del cast.

L'uscita della quinta stagione arriva in Italia il 15 settembre 2022, ad appena 24 ore dalla messa in onda in America il 14 Settembre sulla piattaforma streaming Hulu disponibile soltanto negli Stati Uniti.

Inoltre, la nuova stagione avrà dieci episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Ogni episodio sarà pubblicato a cadenza settimanale, eccezion fatta per i primi due episodi che usciranno nello stesso giorno. Il finale sarà trasmesso il 10 Novembre.

Anticipazioni sulla trama e cast

Di cosa parla Il racconto dell’ancella 5? La trama della nuova stagione riprende ciò che è accaduto alla fine della quarta stagione. June dovrà fare i conti con la morte del Comandante Waterford. Nel frattempo, continua la sua battaglia per riportare sua figlia Hannah lontano da Gilead. In questo intento arrivano in suo aiuto anche suo marito Luke e Moira. La vedova del Comandante Waterford, Serena, cerca visibilità a Toronto, mentre a Gilead il Comandante Lawrence collabora con Lydia e Nick per cercare di riformare il vecchio potere. Per quanto riguarda il cast, sono stati confermati gli attori protagonisti che hanno reso celebre la serie tv: Elizabeth Moss Bradley Whitford Yvonne Strahovski Max Minghella O-T Fagbenle Samira Wiley Madeline Brewer Amanda Brugel Ann Dowd Sam Jaeger.

leggi anche: Presto su Netflix la serie tv su Wanna Marchi