Uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix e sta già facendo parlare di sé. la nuova serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti.

Dopo il grande successo di L'amica geniale, torna sul piccolo schermo una trasposizione dei romanzi di una delle scrittrici che più ha fatto parlare di sé negli ultimi anni; infatti continua a rimanere intatto il mistero su chi si celi dietro questo nome, nonostante nel tempo, sono state tantissime le supposizioni sulla sua reale identità, supposizioni che ad ora non hanno ancora trovato una conferma.

Scopriamo adesso qualcosa in più su La vita bugiarda degli adulti, il libro della Ferrante su Netflix.

La vita bugiarda degli adulti, data di uscita e cast della serie Netflix

Netflix proprio in questi giorni, tra le tante novità della piattaforma, ha annunciato la data di uscita di questa attesissima serie tv; gli episodi, saranno a disposizione degli utenti sulla piattaforma streaming più famosa al mondo, a partire dal 4 gennaio 2023, dunque il conto alla rovescia per i fan della Ferrante e dei suoi romanzi, può iniziare.

Lo show è scritto da Laura Paolucci, Francesco Piccolo, Edoardo de Angelis e dalla stessa Elena Ferrante.

Anche il cast è destinato a far parlare di sé, infatti sono molti i nomi di spicco che hanno partecipato a questa serie: Giordana Marengo, interpreterà la protagonista Giovanna, Valeria Golino sarà Vittoria, Alessandro Preziosi, nel ruolo di Andrea, padre di Giovanna, Pina Turco (madre), Susy del Giudice (Margherita), Giuseppe Brunetti (Corrado), Azzurra Mennella (Ida), Raffaella Rea (Costanza), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Giovanni Buselli (Roberto), Adriano Pantaleo (Rosario).

La serie è diretta da uno degli sceneggiatori, Edoardo de Angelis, che in questa produzione rivestirà dunque il doppio ruolo di sceneggiatore e regista.

Trama della serie tv tratta dal libro di Elena Ferrante

Ancora Napoli, ancora un romanzo che racconta la storia di formazione di una giovane donna tra le vie di una Napoli degli anni Novanta che non lascia risposte e scampo a chi la vive.

Così come per L'amica geniale, la Ferrante ci riporta di nuovo tra i vicoli di Napoli, a conoscere più da vicino pensieri e sensazioni di una ragazza che sta cercando il suo posto nel mondo.

Giovanna, la giovane protagonista, vive infatti un momento della sua vita in cui si sente in bilico, oscillando tra l'infanzia che ormai si allontana sempre di più e l'adolescenza, che invece la mette davanti a sfide e difficoltà nuove, che non aveva ancora considerato.

Ma Giovanna è in bilico anche tra due volti della sua città completamente differenti uno dall'altro, tra la Napoli di sopra che come è possibile leggere dalla sinossi ufficiale "s'è attribuita una maschera fine" e la Napoli di sotto che invece si crogiola negli eccessi e scopriremo solo seguendo la serie quale parte avrà la meglio nella vita della giovane protagonista.

Una serie insomma, che farà parlare di sé e che farà felici i tantissimi fan della misteriosa scrittrice napoletana.